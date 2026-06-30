Galaxy Z Fold 8 odarty z sekretów. Najlepszy Samsung to kolos

Koreański producent w tym roku wprowadzi wyjątkowo trzy zupełnie różne smartfony: Galaxy Z Flipa 8, Z Folda 8 oraz Z Folda 8 Ultra. Dotychczas wakacyjne premiery Samsunga przynosiły dwa modele: Z Flipa oraz zwykłego Z Folda. W tym roku urządzenie, które wcześniej było traktowane jako zwykły model, stanie się wersją Ultra. Z kolei w miejsce Z Folda wejdzie zupełnie nowy, szeroki model.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 obdarty z tajemnic

W sieci pojawiła się nowa dawka informacji na temat Samsunga Galaxy Z Folda 8 - czyli zupełnie nowego modelu, określanego też jako Fold 8 Wide. Informator z serwisu X, Alfaturk16, udostępnił zdjęcia (najprawdopodobniej oficjalne od producenta) przedstawiające urządzenie wraz z etui wyposażonymi w magnetyczny pierścień.

Dostępne grafiki przedstawiają akcesorium do urządzenia w dwóch wersjach: założone na smartfonie, przedstawiające tył telefonu wraz z wysepką obejmującą dwa aparaty w wersji srebrnej i czarnej, oraz osobno poza urządzeniem w dwóch częściach: tylnej i przedniej wraz z przezroczystą ramką chroniącą przedni ekran smartfona.

Tak naprawdę już wcześniej wiedzieliśmy, jak telefon będzie wyglądać. Teraz otrzymujemy jednak kolejne potwierdzenie co do stylistyki urządzenia. Nowy składany smartfon ma różnić się od dotychczasowych Foldów Samsunga.

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Wynika to przede wszystkim z zastosowanych proporcji wyświetlacza. Urządzenie charakteryzuje się bowiem szerszym formatem z wewnętrznym, składanym wyświetlaczem o proporcjach 4:3. Ekran zewnętrzny też jest znacznie szerszy oraz przede wszystkim niższy. Tegoroczny Galaxy Z Fold 8 wygląda bardziej jak słodka zabawka niż poprzednie składaki Samsunga.

Producent robi wszystko, aby dostosować się do nowych realiów, które dopiero Apple zapoczątkuje wraz z pierwszym podejściem do składanego smartfona. iPhone Ultra z elastycznym wyświetlaczem ma zostać wprowadzony na rynek jeszcze w tym roku.

Co zaoferuje Z Fold 8?

Samsung Galaxy Z Fold 8 ma zostać wyposażony w 5,4-calowy ekran zewnętrzny i 7,6-calowy panel wewnętrzny. Oba będą bazować na matrycach w technologii OLED o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Za wydajność urządzenia ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który trafił m.in. do S26 Ultra.

Za wykonywanie zdjęć odpowie podwójny zestaw aparatów 50 Mpix, a energii dostarczy ogniwo o pojemności 4800 mAh. Premiera smartfona i dwóch pozostałych modeli oczekiwana jest na koniec lipca tego roku.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.