Jest data premiery tegorocznego iPhone'a. To niemal pewnik

Apple co roku wprowadza swoje smartfony we wrześniu. W tym roku nie będzie inaczej, choć pojawią się pewne zmiany w podejściu do kolejności premier. Firma oddzieli najlepsze modele od tych podstawowych, ale i tak wrzesień przyniesie co najmniej trzy modele. Data premiery też się nie zmieni.

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iPhone 18 Pro z konkretną datą premiery

Informator specjalizujący się w tematyce Apple’a, Mark Gurman, ujawnił, że Apple trzyma się swojego standardowego planu, jeśli chodzi o premierę tegorocznych iPhone’ów. W praktyce oznacza to, że firma wprowadzi smartfony w pierwszy wtorek lub środę po amerykańskim Święcie Pracy.

To w tym roku przypada na poniedziałek 7 września 2026 r. Oznacza to, że premiera iPhone’a 18 Pro najprawdopodobniej odbędzie się 8 września. Prawdopodobną datą jest też 9 września 2026 r. Oznaczałoby to, że w ciągu nieco ponad dwóch miesięcy otrzymamy nowe smartfony Apple’a.

Mając to na uwadze, najbardziej prawdopodobną datą debiutu iPhone'a 18 Pro, iPhone'a 18 Pro Max i składanego iPhone'a jest 8 września, a drugą najprawdopodobniejszą - 9 września - pisze Mark Gurman.

Premiera ma docelowo przynieść trzy modele: iPhone’a 18 Pro, większego iPhone’a 18 Pro Max oraz zupełnie nowego iPhone’a Ultra - czyli pierwsze podejście Apple’a do składanych smartfonów.

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Dlaczego data debiutu iPhone’ów jest taka oczywista?

Premiery iPhone’ów są mocno skorelowane z amerykańskim Świętem Pracy. Apple historycznie najczęściej wybiera pierwszy lub drugi tydzień września - wtorki lub środy są wybierane zdecydowanie najczęściej.

W ubiegłym roku, podczas premiery iPhone’a 17, schemat działał trochę inaczej - Święto Pracy w USA wypadło w poniedziałek 1 września. Organizacja tak dużego wydarzenia, na które wiele osób musi dotrzeć, byłaby niesamowicie trudna. Dlatego wybrano wtorek w kolejnym tygodniu, czyli 9 września.

W 2024 r. premiera wyjątkowo wypadła w poniedziałek 9 września, ponieważ dzień później, we wtorek, przeprowadzono debatę prezydencką. Dlatego w tym roku 8 lub 9 września to również bardzo prawdopodobne daty.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.