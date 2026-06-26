Apple zaszalał. Wrzuci setki GB RAM-u do komputera

Apple w ostatnich latach pożegnał się z 8-gigabajtowymi konfiguracjami większości komputerów i 16 GB stało się nowym standardem. Jedynym wyjątkiem jest tani MacBook Neo (który ostatnio podrożał, tak jak inne propozycje marki). Co powiecie jednak na komputery wyposażone w 768 GB pamięci operacyjnej?

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768 GB pamięci operacyjnej w następnym Maku

Apple jest znany z tego, że tworzy sprzęt dla najbardziej wymagających. Dobrym przykładem jest generacja Maca Studio z czipem M3 Ultra, która mogła być wyposażona w nawet 512 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Mało kto jest w stanie wykorzystać taką wartość, ale najwyraźniej Apple’owi to nie wystarczy i firma idzie jeszcze dalej.

Jak wynika z najnowszych doniesień Bloomberga, firma planuje bowiem wprowadzić na krynek czip M5 Ultra, który ma być ostatnią propozycją z serii M5. Nastąpi to jeszcze przed wejściem nowej generacji czipów: M6, M7, M7 Pro i M7 Max. M5 Ultra będzie jednak przeznaczony wyłącznie dla jednego komputera: Maca Studio.

Apple miał już przetestować czip M5 Ultra pod kątem wsparcia pamięci. Jednostka ma być w stanie obsłużyć nawet do 768 GB pamięci zunifikowanej (czyli takiej, z której korzysta zarówno CPU, jak i GPU). Możliwości techniczne to jedna kwestia, a faktyczna potrzeba zastosowania tak ogromnych zasobów pamięci to drugi aspekt.

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Teoretycznie na początku obecnej generacji Maca Studio Apple pozwalał skonfigurować nawet 512 GB pamięci operacyjnej. Było to jednak przed wybuchem kryzysu na rynku DRAM i NAND. Po tym firma zredukowała pamięć operacyjną do 96 GB.

Ile to by miało kosztować? Nawet nie chcę myśleć.

Obecna wersja Maca Studio z M3 Ultra jest dostępna wyłącznie z 96 GB pamięci operacyjnej. Ten wariant kosztuje 27 tys. zł. Jak na komputer dla większości osób jest to zupełny overkill. Profesjonaliści, którzy np. trenują i obsługują modele sztucznej inteligencji, mogą docenić takie wartości.

Jeśli sprzęt z 96 GB kosztuje niemal 30 tys. zł, nie chcę nawet myśleć, ile przyszłoby nam zapłacić za wersję wyposażoną w 8 razy więcej pamięci operacyjnej. Cena na poziomie 100 tys. zł w dzisiejszych czasach wcale by mnie nie zdziwiła. Taki wariant raczej nigdy nie wejdzie do masowej sprzedaży. Zakładam, że w standardowych modelach Apple ograniczy się do maksymalnie 128 GB RAM-u.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.