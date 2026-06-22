Foxconn wchodzi do Polski. Gigantyczna fabryka ma lokalizację

Miękinia - małe miasteczko położone tuż pod Wrocławiem - stanie się centrum nowych technologii w Polsce. Dyrektor organizacji zrzeszającej największych producentów elektroniki potwierdził, że pod Wrocławiem zostanie zlokalizowana fabryka podzespołów i serwerów do sztucznej inteligencji.

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Foxconn postawi ogromną fabrykę w Polsce

Intel miał plan zbudowania ogromnej fabryki pod Wrocławiem, jednak w związku ze zmianami strukturalnymi w firmie gigant odpowiedzialny za procesory wycofał się z tej inwestycji. Miejsce o powierzchni 400 ha wraz z przygotowaną infrastrukturą pozostało nietknięte, co wykorzystał inny gigant technologiczny - Foxconn.

O możliwości wejścia Foxconna z ogromną inwestycją do Polski mówiło się już wcześniej w tym roku. Były to jednak bardziej sugestie aniżeli oficjalne potwierdzenia. Rząd proponował bowiem gigantowi inne lokalizacje w Polsce: pod Poznaniem oraz Łodzią. Teraz wiemy, że gigantyczna fabryka skupiająca się na podzespołach i serwerach do sztucznej inteligencji powstanie na Dolnym Śląsku. Firma ma skupić się na trzech aspektach:

serwerach do sztucznej inteligencji;

rozwiązaniach z zakresu elektromobilności - m.in. samochodach elektrycznych;

systemach smart city dla miast.

Według wcześniejszych informacji inwestycja Foxconna ma stanowić ogromną szansę dla Polski. Kraj nad Wisłą nie tylko stanie się centrum nowych technologii, ale fabryka ma też wygenerować nawet 40 tys. nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Plan Intela był znacznie mniejszy, ponieważ miał objąć zatrudnieniem 12 tys. osób.

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Inwestycja jest szacowana na setki milionów euro. Rozwiązania realizowane w Polsce mają charakteryzować się wysoką opłacalnością niezależnie od wahań na rynku technologicznym.

Foxconn produkuje dosłownie wszystko

Foxconn to gigant wywodzący się z Tajwanu, który jest obecnie największym producentem elektroniki użytkowej. Firma przede wszystkim zajmuje się składaniem sprzętu dla innych dużych producentów. To właśnie Foxconn montuje iPhone’y, MacBooki, iPady, Maki, a także konsole PlayStation, Xbox, Nintendo czy laptopy wielu innych marek.

Foxconn w Polsce będzie zajmował się innymi aspektami produkcji, ale dzięki tej inwestycji kraj nad Wisłą jeszcze bardziej zyska na znaczeniu na arenie międzynarodowej. Gigant prowadzi również fabryki w innych krajach Europy: m.in. w Czechach. Obecnie nie znamy dokładnych terminów powstania fabryki. Powinniśmy się jednak spodziewać, że to perspektywa wielu lat.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.