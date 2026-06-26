Apple zmienia strategię. Poczekasz na prawdziwy skok

Apple znów tasuje swoją chipową strategię - i to w sposób, którego chyba nikt się nie spodziewał. Jak donosi Bloomberg firma wprowadzi w tym roku jedynie podstawowy układ M6, a wszystkie mocniejsze wersje - Pro, Max i Ultra - przeskoczą od razu do generacji M7, planowanej na 2027 r. To pierwszy taki przypadek w historii Apple Silicon. Jest to ruch bardzo przemyślany. Apple po prostu musi nadążyć za wyścigiem na AI, który rozkręcił się szybciej, niż ktokolwiek przewidywał.

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M6: chip przejściowy, ale wcale nie słaby

Choć M6 nie dostanie swoich „dużych braci”, to nie będzie to procesor zrobiony na odczepnego. Bloomberg podaje, że Apple testował wersje z do 12 rdzeniami GPU, czyli więcej niż maksymalne 10 rdzeni w M5. Do tego dochodzi nowa architektura pamięci i zmodernizowany Neural Engine, który ma być kluczowy dla lokalnego przetwarzania AI.

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Najważniejsza liczba? 200 GB/s przepustowości pamięci, podczas gdy M5 oferował około 153 GB/s. W świecie AI to właśnie przepustowość - a nie same gigaherce - staje się nową walutą wydajności. M6 trafi do tańszych Maców: podstawowych MacBooków Pro, iMaców i Maców mini. Możliwe, że zobaczymy go też w iPadach Pro i Air, bo Apple od lat stosuje tam swoje „małe” chipy z serii M.

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M7: prawdziwy skok, ale dopiero w 2027 r.

Najciekawsze dopiero przed nami. Apple ma w planach M7 Pro, M7 Max i M7 Ultra, które - jeśli wierzyć przeciekom - będą pierwszymi układami Apple Silicon projektowanymi od początku pod kątem AI. To nie będzie ewolucja, lecz zmiana filozofii.

Bloomberg podaje, że podstawowy M7 ma oferować około 240 GB/s przepustowości pamięci, czyli więcej niż M6, a wersje Pro/Max/Ultra mają iść jeszcze dalej. To sugeruje, że Apple szykuje coś, co ma konkurować nie tylko z laptopami, ale też z mobilnymi stacjami roboczymi do AI - w stylu tego, co robią Nvidia i Qualcomm.

Warto też zauważyć, że Apple podniósł ceny wszystkich obecnych Maców i iPadów - ruch, który wygląda jak przygotowanie rynku na kolejną falę droższych, bardziej „AI‑owych” urządzeń.

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Warto zauważyć, że Apple robi to samo, co cała branża: przesuwa ciężar z klasycznej wydajności CPU/GPU na lokalne przetwarzanie modeli AI. To nie jest chwilowa moda. To kierunek, który będzie definiował sprzęt przez najbliższe lata.

Apple Silicon od początku był projektowany jako platforma „pod iPhone’a, ale w Macu”. Teraz staje się platformą „pod AI, ale w każdym urządzeniu”. I to jest największa zmiana od czasów przejścia z Intela.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.