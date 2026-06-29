Drugi składany iPhone dostał zielone światło. Apple chce totalnie zmienić rynek

Gigant z Cupertino w tym roku będzie miał wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia. Po raz pierwszy w historii wprowadzi bowiem smartfon ze składanym ekranem i wejdzie na rynek, który od wielu lat jest oblegany przez konkurencję z Androidem. Apple rzuci rękawicę swojemu największemu rywalowi: Samsungowi. Istnieje już jednak plan na przejęcie rynku: wprowadzanie składanych smartfonów każdego roku.

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Apple daje zielone światło dla iPhone’a Ultra 2. generacji

Znany informator DCS podaje, że Apple wyraził zgodę na rozpoczęcie prac nad iPhonem Ultra 2. generacji. Firma zaczyna rozwój urządzenia ok. 15 miesięcy przed jego faktyczną premierą. Obecnie nie mamy jednak wielu informacji na temat tego smartfona.

Ujawniono jedynie, iż producent wykorzysta ekran identyczny z tym w pierwszym, jeszcze niewydanym składanym iPhonie Ultra. Zmiany mogą dotyczyć innych kwestii, takich jak obudowa, aparaty czy sam mechanizm składania. Jak wiadomo z poprzednich doniesień, pierwszy składak Apple’a ma zostać wyposażony w dwa wyświetlacze: 5,5-calowy panel znajdzie się na zewnętrznej stronie urządzenia, a w środku zostanie wykorzystany panel 7,8-calowy.

Oczywiście za produkcję samych wyświetlaczy ma odpowiadać Samsung, który na rynku smartfonów jest jednocześnie największym konkurentem Apple’a. To, że Apple korzysta z ekranów Samsunga, nie jest dużym zaskoczeniem. Zwykłe, nieskładane iPhone’y, takie jak 17 czy 17 Pro, również bazują na panelach Samsunga.

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Coroczne premiery rozpoczną prawdziwą walkę Apple’a i Samsunga

Apple i Samsung od wielu lat konkurują na rynku klasycznych smartfonów. Wejście Apple’a do świata składaków sprawi, że koreański producent będzie miał niemały orzech do zgryzienia. Nowy przeciek sugeruje, iż Apple będzie wydawał swoje składane smartfony każdego roku. Ta taktyka pozwoli gigantowi stopniowo zwiększać udział w rynku składaków, na którym obecnie dominują przede wszystkim Samsung, Motorola i chińscy producenci.

Walka rozpocznie się dopiero w tym roku, ale powinna być zaciekła i spowoduje duże zmiany na rynku składaków. Te właściwie są widoczne już teraz, ponieważ w odpowiedzi na zapowiedzi pierwszego składaka Apple’a konkurencja wprowadza własne, szerokie smartfony. Samsung powinien wprowadzić tegoroczne modele już w lipcu, a Apple - we wrześniu 2026 r.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.