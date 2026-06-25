Samsung wskrzesił telefony sprzed niemal dekady. Jest nowa aktualizacja

Samsung Galaxy S8 to flagowiec Samsunga z 2017 roku, który w naszej pamięci zapisał się jako pierwszy smartfon Koreańczyków bez fizycznych przycisków nawigacji i jako tako całkiem udane urządzenie. Choć od premiery Galaxy S8 minęło ponad 9 lat, to Samsung wydaje się również mieć w pamięci swój dawny hit. Bowiem producent niespodziewanie udostępnił nową aktualizację dla smartfona oraz jego siostrzanych modeli.

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Galaxy S8, S8 Plus i Note 8 z niespodziewaną aktualizacją

Aktualizacja nie przynosi nowych funkcji ani nowszej wersji Androida, ale poprawia działanie urządzenia. Samsung nie opublikował szczegółowej listy zmian, ograniczając się do ogólnych informacji o optymalizacjach i zwiększeniu stabilności systemu. Aktualizacja obejmuje nie tylko Galaxy S8, ale także modele S8 Plus i Note 8.

Pierwsze informacje o aktualizacji pojawiły się za sprawą użytkownika theonecid, który udostępnił zrzut ekranu ze strony Samsunga.

Informacje o aktualizacji znajdziemy w dokumentacji producenta (aczkolwiek wyłącznie w języku koreańskim):

Galaxy S8 - G950NKSU5DZE1

Galaxy S8 Plus - G955NKSU5DZE1

Galaxy Note 8 - N950NKSU5DZE2

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Mimo nowej aktualizacji Galaxy S8 i Galaxy Note 8 nadal korzystają z poprawek zabezpieczeń pochodzących z 2021 r. Samsung nie wznowił więc wsparcia bezpieczeństwa dla tych modeli ani nie wydał nowych łatek eliminujących współcześnie wykorzystywane luki zabezpieczeń. Wszystko wskazuje na to, że producent przygotował jedynie niewielki pakiet konserwacyjny mający poprawić funkcjonowanie urządzeń.

Według relacji serwisu SammyFans, pakiet był udostępniany już od 11 czerwca użytkownikom smartfonów w amerykańskiej sieci Verizon, a operator wskazuje w opisie zmian na poprawę wydajności urządzenia.

Galaxy S8 zadebiutował w kwietniu 2017 r. Smartfon w dniu premiery korzystał z Androida 7.0 Nougat i zgodnie z ówczesną polityką producenta doczekał się dwóch dużych aktualizacji systemu, kończąc rozwój na Androidzie 9 Pie. Ostatnie oficjalne aktualizacje dla tej serii pojawiły się w 2022 r., dlatego nowo udostępniona aktualizacja jest zdecydowanie nieoczekiwaną.

Jednocześnie Samsung nie jest jedynym producentem trudniącym się nekromancją. Na początku bieżącego roku Apple udostępnił aktualizację dla blisko dziesięcioletniego iPhone'a 5s, która miała zapewnić dalsze działanie usług FaceTime i iMessage.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.