Samsung się wygadał. 6 nieogłoszonych urządzeń z One UI 9

Nadchodząca aktualizacja One UI 9, oparta na systemie Android 17, zapowiada się na istotne odświeżenie środowiska pracy dla użytkowników smartfonów Samsung.

Oprogramowanie nie przyniesie rewolucji wizualnej, jednak producent skupia się na solidnym dopracowaniu interfejsu. Zmiany obejmują poprawę czytelności, płynniejsze animacje oraz czystsze układy elementów.

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Wprowadzono również praktyczne ułatwienia w codziennym użytkowaniu. Zaimplementowano funkcję Tap to Share służącą do szybkiego przesyłania plików oraz uproszczono proces uruchamiania trybu blokady.

Użytkownicy zyskają możliwość blokowania dostępu do internetu dla wybranych aplikacji, a edycja zdjęć zostanie wzbogacona o inteligentne sugestie oparte na algorytmach.

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One UI 9: harmonogram i testy beta

Na oficjalny debiut nowej nakładki trzeba jeszcze poczekać. Obecnie stabilna wersja One UI 8.5 znajduje się dopiero na etapie wydania na wszystkie dostepne urządzenia. Z kolei publiczne testy beta One UI 9 ruszyły na razie wyłącznie dla najnowszej flagowej serii Galaxy S26.

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Wewnętrzne prace nad oprogramowaniem postępują dynamicznie, ponieważ Google udostępniło już system Android 17 dla linii Pixel, w związku z czym Samsung dąży do skrócenia czasu reakcji. Stabilne wydanie nakładki pojawi się jednak najwcześniej pod koniec lipca.

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Zadebiutuje ono pewnie wraz z premierą nowych składanych smartfonów podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Posiadacze starszych i tańszych urządzeń będą musieli uzbroić się w cierpliwość, oczekując na kolejne fazy wydań.

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Wyciek niezapowiedzianych urządzeń

Pojawiające się w bazach danych testowe kompilacje ujawniają, że koreański producent intensywnie przygotowuje stabilne wersje interfejsu dla sprzętu, który nie trafił jeszcze na półki sklepowe. Wśród ujawnionych w ten sposób nowości kluczowe miejsce zajmują kolejne generacje składanych smartfonów, które jako pierwsze otrzymają gotowy system:

Galaxy Z Fold 8 Ultra (niezapowiedziany),

Galaxy Z Fold 8, występujący też pod nazwą Wide (niezapowiedziany),

Galaxy Z Flip 8 (niezapowiedziany).

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Składane smartfony to nie jedyne niespodzianki z wewnętrznych serwerów.

Na liście sprzętów z przypisanymi testowymi wersjami oprogramowania znalazły się również niewydane jeszcze tablety, czyli Galaxy Tab S12+ oraz Galaxy Tab S12 Ultra. Wyciek potwierdził także zaawansowane prace nad odświeżeniem budżetowej półki w postaci smartfona Galaxy A18.

Pełna lista wpieranych modeli z portfolio

Oprogramowanie powstaje równolegle dla obecnych już na rynku modeli z różnych segmentów cenowych. Przedstawiona lista kompatybilnych sprzętów prawdopodobnie rozszerzy się o starsze flagowce, w tym o serię Galaxy S23, dla której Android 17 ma stanowić ostatnią dużą aktualizację.

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Oto pozostałe urządzenia, na których testowany jest One UI 9.0 w tym momencie według baz danych:

Smartfony z serii Galaxy S: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra oraz Galaxy S24 FE.

Smartfony składane (Galaxy Z): ubiegłoroczne modele Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7.

Smartfony z serii Galaxy A: Galaxy A57, A56, A34, A17 oraz A16.

Tablety z serii Galaxy Tab: Galaxy Tab S11, S11 Ultra, Galaxy Tab S10+ oraz Tab S10 Ultra.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.