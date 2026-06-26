Oppo Reno 16 oficjalnie. Potężne baterie i aparaty

Oppo Reno 15 stanowił dobrze wyważony telefon, który udowodnił, że da się stworzyć urządzenie o rozsądnych parametrach bez sztucznego zawyżania ceny. Był to udany sprzęt, oferujący podzespoły gwarantujące płynne działanie. Brak poważnych mankamentów czynił z niego bardzo opłacalny wybór do codziennego użytku.

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Rynek mobilny stale się rozwija, dlatego producent przygotował nowe rozdanie. Premiera Oppo Reno 16, 16 Pro oraz wariantu 16 F rozwijają sprawdzony koncept.

Rynkowy debiut urządzeń zaplanowano na 3 lipca. Europejski cennik startuje od 899 euro za podstawowy wariant. Osoby zainteresowane wersją Pro muszą przygotować 1099 euro. Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji ani oficjalnych cen na polskim rynku, jednak cała seria zapowiada się niezwykle obiecująco.

Konstrukcja, system i sztuczna inteligencja

Warstwa wizualna stanowi kontynuację języka projektowego z ubiegłego roku. Konstrukcję oparto na aluminiowej ramce oraz szklanym tyle. Całość uszczelniono zgodnie z rygorystycznym certyfikatem IP69K, co zapewnia wysoką odporność na wodę i pył.

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Nad płynnością pracy czuwa system Android 16 wraz z firmową nakładką ColorOS 16. Oprogramowanie zaprojektowano w taki sposób, aby utrzymało optymalną wydajność przez blisko sześć lat użytkowania. Producent zaimplementował również pakiety oparte na sztucznej inteligencji.

Ekran Bubble i problematyczne mocowanie

Odrębnym elementem wyposażenia staje się akcesorium Bubble, wycenione na 129 euro. To niewielki, opcjonalny wyświetlacz bezprzewodowy, który pełni rolę podglądu kadru z aparatu.

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Ekran do podglądu potrafi komunikować się z głównym urządzeniem z odległości kilkunastu metrów.

Koncepcja ta posiada jednak konstrukcyjną wadę, która zauważalnie rzuca cień na jej codzienną użyteczność.

Wyświetlacz powinien trzymać się plecków magnetycznie, ale same smartfony z tej serii nie obsługują standardu ładowania Qi2. Wymusza to na użytkowniku nałożenie specjalnego etui lub doklejenie dedykowanego pierścienia.

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Trzy warianty dla różnych użytkowników

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Podstawowy wariant Oppo Reno 16 otrzymał procesor Snapdragon 7 Gen 4. Układ współpracuje z 8 GB pamięci operacyjnej, co w zupełności wystarcza do obsługi popularnych aplikacji. Urządzenie zasila bateria o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 80 W.

Front modelu stanowi ekran OLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczości FHD+ oraz odświeżaniu 120 Hz. Zestaw fotograficzny to cztery obiektywy po 50 Mpix: sensor główny, szeroki kąt, teleobiektyw i przednia kamera.

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Mocniejszy Oppo Reno 16 Pro wykorzystuje układ MediaTek Dimensity 8550 Super. Pamięć RAM rozszerzono tu do 12 GB, a przestrzeń dyskową do 512 GB. Wewnątrz obudowy umieszczono nieco pojemniejsze ogniwo wynoszące 6700 mAh.

Wersja Pro dysponuje identycznym wyświetlaczem o przekątnej 6,32 cala, ale wyróżnia się wyższym odświeżaniem na poziomie 144 Hz, co zostanie docenione podczas dłuższego grania. Zastosowano tutaj także powiększoną komorę chłodzącą. Zasadnicza zmiana dotyczy głównego aparatu. W modelu Pro pracuje matryca o rozdzielczości 200 Mpix. Pozostałe obiektywy utrzymują standardowe rozdzielczości 50 Mpix.

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Trzecie zaprezentowane urządzenie, Oppo Reno 16 F, napędza procesor MediaTek Dimensity 7300, wspierany przez 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Bateria mieści aż 7000 mAh i nadal oferuje uzupełnianie energii z mocą 80 W. Oppo mówi o trzech dniach działania bez dostępu do gniazdka, co przy smukłym telefonie stanowi bardzo solidny wynik. Przód modelu 16 F wypełnia odrobinę większy panel OLED 6,57 cala z rozdzielczością FHD+ i odświeżaniu 120 Hz.

Ramki otaczające matrycę utrzymano w dość cienkim formacie. Sekcja aparatów w wariancie F opiera się na rozwiązaniach z mniejszego odpowiednika, obejmując: główny sensor 50 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny, teleobiektyw 50 Mpix oraz aparat przedni 50 Mpix o szerokim polu widzenia.

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Pełna specyfikacja nowej linii

Oppo Reno 16 trafia na rynki w trzech wersjach, oferując solidne ekrany i pojemne baterie. Nowa seria wnosi sporo ulepszeń względem poprzednika. Sprawdźcie sami specyfikacje trzech smartfonów:

Oppo Reno 16

Podstawowy model wyceniono w Europie na 899 euro.

Ekran: OLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczość FHD+, odświeżanie 120 Hz.

Procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Pamięć: 12 GB RAM i 256 GB.

Aparat główny: matryca 50 Mpi + 50 Mpix obiektyw ultraszerokokątny + 50 Mpix teleobiektyw (optyczne przybliżenie 3,5x, cyfrowe 120x).

Aparat przedni: 50 Mpix z polem widzenia 100 stopni.

Zasilanie: bateria 6700 mAh, ładowanie 80 W SUPERVOOC.

Odporność: obudowa z normą IP69K oraz ramka z aluminium lotniczego.

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Oppo Reno 16 Pro

Wersja oznaczona jako Pro kosztuje 1099 euro. Producent zaoferował tu wyższą wydajność i bardziej zaawansowaną optykę.

Ekran: OLED 6,32 cala, rozdzielczość FHD+, częstotliwość odświeżania 144 Hz.

Procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super.

Pamięć: 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane.

Aparat główny: sensor 200 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix.

Aparat przedni: 50 Mpix wyposażony w funkcję nagrywania wideo 4K z automatycznym poziomowaniem.

Zasilanie: ogniwo 6700 mAh, ładowanie 80 W (uzupełnienie energii od 1 do 100% w 57 minut).

Dodatki: komora chłodząca HyperCool, wodoodporność klasy IP69K.

Oppo Reno 16 F

Trzeci model zadebiutował z myślą o rzadszym sięganiu po ładowarkę. Posiada największe ogniwo z całej rodziny.

Ekran: OLED mierzący 6,57 cala, FHD+, odświeżanie 120 Hz, jasność w trybie HBM do 1400 nitów.

Procesor: MediaTek Dimensity 7300.

Pamięć: 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Aparat główny: 50 Mpix współpracujący z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 50 Mpix teleobiektywem (zbliżenie optyczne 3,5x, cyfrowe 60x).

Aparat przedni: 50 Mpix o szerokim kącie widzenia.

Zasilanie: bateria 7000 mAh, ładowanie 80 W (Oppo: pełny cykl zajmuje 62 minuty).

Konstrukcja: jednolita bryła odporna na wodę i pył według standardu IP69K.

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Wszystkie trzy smartfony korzystają z systemu Android 16 i autorskiej nakładki ColorOS 16. Obsługują również dodatkowe akcesorium Bubble, czyli ten bezprzewodowy ekran magnetyczny ułatwiający fotografię.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.