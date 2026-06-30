Wyciekł szary iPhone 18 Pro. Cyberatak zdradził nową generację?

Przez lata wycieki informacji o nowych modelach iPhone’ów przypominały wyczekiwaną niespodziankę, dając wgląd w plany producenta przed czasem. Teoretycznie takie dane nigdy nie powinny trafić do domeny publicznej, ponieważ rygorystyczne procedury bezpieczeństwa Apple mają chronić tajemnice aż do oficjalnej premiery.

Emocje związane z odkrywaniem tych sekretów sprawiają jednak, że fani wyczekują każdej wzmianki zwiastującej nadchodzące urządzenia.

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Kontrolowanie tego chaosu staje się dla Apple coraz trudniejszym zadaniem, a incydenty zdarzają się znacznie częściej. Dawne, niskiej jakości fotografie z hal fabrycznych odeszły w niepamięć, a ich miejsce zajęły twarde i precyzyjne dane.

Najnowsza sytuacja pokazuje skalę zjawiska. Obecne doniesienia całkowicie łamią znane standardy poufności, podając opinii publicznej gotowy pakiet informacji długo przed właściwą prezentacją.

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Atak na Tata Electronics i wykradzione gigabajty

Amerykański producent mierzy się obecnie z poważnym kryzysem logistycznym i wizerunkowym. Setki gigabajtów poufnych dokumentów wypłynęły do sieci po cyberataku ransomware na firmę Tata Electronics, która stanowi jednego z kluczowych partnerów Apple’a.

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Wykradzione pliki opublikowała w dark webie grupa hakerska World Leaks, udostępniając szczegółowe dane dotyczące nadchodzącego smartfona iPhone 18 Pro.

Przeciek - według pogłosek - wygenerował ogromne zaniepokojenie w Cupertino, zważywszy na zawartość udostępnionych archiwów. Dokumenty zawierają kompletną listę dostawców podzespołów oraz komponentów do nowego modelu. Pliki precyzyjnie mapują setki części, ujawniając podmioty odpowiedzialne za:

produkcję procesorów montowanych na płycie głównej,

dostarczanie kluczowych elementów aparatów fotograficznych,

wytwarzanie modułów baterii.

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Apple od lat ukrywa te powiązania, celowo omijając je w swoich publicznych bazach danych. Taka polityka pozwala amerykańskiemu gigantowi utrzymywać przewagę negocjacyjną i chronić istotne tajemnice handlowe.

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iPhone 18 Pro w całej okazałości?

Archiwum skrywa nie tylko suche dane techniczne. Oprócz dokumentów oznaczonych jako poufne oraz wewnętrznych kryptonimów przypisanych generacji iPhone 18 Pro, paczka zawiera bezpośrednie fotografie (i filmy?) z indyjskich fabryk z początku 2026 r.

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Materiały pokazują nadchodzące urządzenie podczas procedur kontrolnych, w tym testów wytrzymałościowych związanych z upadkami, co pokazuje stopień zaawansowania prac nad nową konstrukcją.

Prawdziwą bombą okazał się wyciek nagrania wideo z drop testu. Film z Twittera ukazuje smartfon o klasycznej, płaskiej konstrukcji, wyposażony w potrójny układ aparatów na tylnym panelu oraz widoczne logo producenta. Urządzenie uwieczniono w całkowicie nowej, szarej wersji kolorystycznej.

Wszystko wskazuje na autentyczność ujawnionych materiałów, co stawia Apple'a w wyjątkowo trudnym położeniu przed jesienną premierą. Otwartą kwestią pozostaje to, czy ostatecznie na półki sklepowe trafi telefon w tak surowym, szarym odcieniu, jaki zaprezentowano na nagraniach z fabrycznych laboratoriów.

Bo według mnie jest duże prawdopodobieństwo, że egzemplarze testowe uwiecznione podczas prób wytrzymałościowych to w rzeczywistości warianty srebrne, które nie przeszły jeszcze finalnych procesów nakładania barw ani obróbki powierzchniowej.

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Urządzenia na etapie wczesnej kontroli jakości bardzo często nie posiadają docelowych powłok estetycznych. Oznacza to, że produkt, który Apple zaprezentuje we wrześniu, może zaskoczyć użytkowników zupełnie inną głębią kolorów.

Ale nadal: to może być pierwszy prawdziwy wgląd w wygląd iPhone'a 18 Pro. Zaskoczeni?

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.