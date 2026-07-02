Musk pokazał prototyp telefonu od SpaceX. Wybrańcom

Elon Musk, człowiek, który obiecał nam już Robotaxi, robota Optimus i wielką sieć mikrofabryk, które będą serwisować wszystkie Tesle, tym razem przyszedł do inwestorów z delikatnie mniej ambitnym pomysłem. Ekscentryczny bilioner - za pośrednictwem swojej firmy SpaceX - chce stworzyć nowe urządzenie konsumenckie wykorzystujące sztuczną inteligencję.

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SpaceX pracuje nad własnym smartfonem. Ma już prototyp

Jak wynika z informacji The Wall Street Journal, SpaceX zaprezentowało wybranym inwestorom działający prototyp. Według osób zaznajomionych ze sprawą urządzenie przypomina smartfon, choć projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Prototyp ma smuklejszą konstrukcję niż iPhone, działa pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego oraz wykorzystuje technologie opracowane przez xAI - firmę Elona Muska odpowiedzialną za rozwój sztucznej inteligencji i chatbota Grok. Sercem urządzenia ma być układ Qualcomm Snapdragon.

"WSJ" sugeruje, że projekt ma być kolejnym elementem budowanego przez Muska ekosystemu usług. Urządzenie miałoby integrować rozwiązania xAI, a w przyszłości potencjalnie współpracować również z innymi produktami rozwijanymi przez jego firmy, w tym siecią satelitarną Starlink.

SpaceX miało podkreślić podczas zamkniętej prezentacji, że projekt nie jest jeszcze gotowym produktem. Konstrukcja może ulec zmianie, a sama firma nie podjęła ostatecznej decyzji, czy urządzenie trafi kiedykolwiek do sprzedaży.

Sam Elon Musk nazwał doniesienia amerykańskiego dziennika "całkowicie nieprawdziwymi".

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Nie jest to pierwszy raz, gdy Elon Musk rozważa stworzenie własnego urządzenia mobilnego

Bilioner od lat krytykuje sposób, w jaki Apple kontroluje dystrybucję aplikacji na iPhone'ach, zwłaszcza w przypadku swojego serwisu X (dawnego Twittera). Jeszcze w październiku ubiegłego roku przyznał jednak, że perspektywa budowy telefonu "sprawia, że chce umrzeć", dodając jednocześnie, że jeśli okoliczności będą tego wymagały, jego firmy mogą podjąć się takiego projektu.

Kilka miesięcy później Musk stanowczo zaprzeczał doniesieniom agencji Reuters, według których SpaceX pracowało nad telefonem łączącym się bezpośrednio z satelitami Starlink. Opublikował wtedy krótki wpis w serwisie X, stwierdzając, że firma nie rozwija własnego telefonu.

Najnowszy prototyp może jednak wskazywać, że wcześniejsze deklaracje dotyczyły konkretnego projektu, a nie samej koncepcji urządzenia. Według źródeł cytowanych przez The Wall Street Journal Musk od dawna rozważa stworzenie własnej platformy sprzętowej, która uniezależniłaby jego firmy od ekosystemów Apple'a i Google'a - obecnie z usług xAI można korzystać przede wszystkim za pośrednictwem urządzeń z systemami iOS oraz Android, a także przez przeglądarki internetowe.

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Prezentowany inwestorom projekt ma również nawiązywać do koncepcji tzw. "aplikacji do wszystkiego", którą Musk promuje od czasu przejęcia Twittera i przekształcenia go w platformę X. Idea zakłada skupienie wielu usług w jednym miejscu - od komunikacji i płatności, przez zakupy i rezerwacje, aż po narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Podobne rozwiązania od lat funkcjonują w Chinach, gdzie WeChat należący do Tencent oraz Alipay rozwijany przez Ant Group oferują użytkownikom rozbudowany zestaw usług dostępnych z poziomu jednej aplikacji.

Na obecnym etapie SpaceX nie ujawniło harmonogramu projektu ani planów dotyczących ewentualnej premiery urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że zaprezentowany inwestorom prototyp pozostaje jedynie wczesną demonstracją kierunku, w którym firma rozważa rozwój własnych produktów konsumenckich opartych na sztucznej inteligencji.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.