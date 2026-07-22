Potężna promocja na nowe Samsungi Galaxy Z Fold i Flip. Można zaoszczędzić kilka tysięcy

Mamy to. Nowe składane Samsungi zadebiutowały. Są piękne, zaawansowane technologicznie i będą sprzedawać się świetnie. Jednak ich ceny przyprawiają o zawrót głowy. Nie ma tu zbyt dużej winy koreańskiego producenta - sytuacja na rynku jest trudna, RAM kosztuje krocie, a swoje dokłada technologia stojąca za składanymi ekranami. Tak prezentują się ceny:

Samsung Galaxy Z Flip 8: bazowa wersja 12/256 GB kosztuje 5699 zł, odmiana 12/512 GB to wydatek 6549 zł,

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: bazowa wersja 12/256 GB kosztuje 9599 zł, 12/512 GB to wydatek 10 499 zł, a topowa odmiana z 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane to astronomiczne 12 199 zł,

Samsung Galaxy Z Fold 8 Galaxy Z Fold 8 to odpowiednio 8749 zł za wersję 12/256 GB, 9599 zł za 12/512 GB oraz 11 299 zł za wersję z 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane.

Sami widzicie, że nie jest tanio, ale na szczęście Samsung przygotował promocję na start. Jej zasady są proste, a wy możecie kupić nowe urządzenia znacznie taniej. Powiem więcej - po odliczeniu wszystkich bonusów stają się wręcz atrakcyjne.

Składane Samsungi z promocją na start. 5 tysięcy zostaje w kieszeni

Promocja ma kilka etapów. Pierwszym jest program odkupu starego urządzenia i tu możemy zyskać do 4250 zł. Nie mam jeszcze pełnej listy urządzeń ze stawkami, ta pojawi się po premierze, ale z doświadczenia wiem, że koreański producent ma świetne wyceny używanych modeli.

Drugą składową promocji jest zniżka w wysokości do 500 zł, jeżeli w ramach przedsprzedaży zdecydujemy się na zakup jednego z nowych zegarków zaprezentowanych razem ze smartfonami, czyli mowa o Samsung Galaxy Watch 9 w obu rozmiarach oraz Galaxy Watch Ultra 2.

Trzecim elementem jest pół roku darmowej subskrypcji Google AI Pro, której równowartość to aż 587 zł.

Oznacza to, że maksymalnie możemy zaoszczędzić do 5337 zł, co jest naprawdę cudowną wiadomością. To jak, który składany smartfon Samsunga wybierasz?

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