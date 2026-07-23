Samsung odpala swojego asystenta. Będzie zajmował się twoim zdrowiem

Smartfony połączone z inteligentnymi zegarkami noszonymi 24/7 są w stanie gromadzić mnóstwo danych na temat naszego zdrowia. W ciągu ostatnich 10 lat słyszeliśmy o mnóstwie przypadków, w których komunikat wyświetlony przez zegarek pozwolił na wcześniejsze wykrycie choroby, np. serca – zresztą sam w rodzinie miałem niedawno taką sytuację. Samsung chce jeszcze bardziej zająć się naszym zdrowiem.

Samsung uruchamia asystenta zdrowotnego opartego na sztucznej inteligencji

Asystent zdrowia ma na celu analizę danych, które już wcześniej były zbierane np. przez zegarek Galaxy Watch sparowany z telefonem Galaxy. Mowa zatem o pracy serca, jakości snu, natlenieniu krwi, ćwiczeniach, kondycji, a nawet - od niedawna - wyniku energii. I o wielu innych. Obecnie wszystkie wskaźniki zdrowia są analizowane przez odrębne funkcje. Jednak większości użytkowników takie dane nic nie mówią. Nie każdy jest bowiem lekarzem specjalistą czy profesjonalnym trenerem sportowym.

Dlatego Samsung postanowił wprowadzić opartego na sztucznej inteligencji osobistego asystenta zdrowotnego w usłudze Samsung Health. Rozwiązanie zbiera wszystkie wskaźniki dotyczące naszego zdrowia i pozwala na ich analizę. Możemy dowiedzieć się więcej na ich temat oraz zapytać np. o rady pod kątem poprawy jakości snu. Samsung twierdzi, że zapewnia szczegółowe i spersonalizowane porady oraz zalecenia zdrowotne.

Asystent Zdrowia łączy podstawowe filary dobrego samopoczucia gromadzone w aplikacji Samsung Zdrowie: sen, aktywność, odżywianie, uważność i parametry życiowe. Następnie przekształca dane w wartościowe i praktyczne spostrzeżenia, pokazując jednocześnie, że każda wartość bezpośrednio wpływa na pozostałe.

Narzędzie jest w stanie dostrzec wzorce i sygnały, które normalny użytkownik by przeoczył. W związku z nimi zapewnia też zalecenia dotyczące monitorowania stanu zdrowia, opracowane przez lekarzy i doradców zdrowotnych. W przyszłości rozwiązanie zostanie rozszerzone o trenera, który ma pomóc osiągać cele, np. dotyczące wagi.

Na razie nie dla Polaka

Niestety, obecnie funkcja jest dostępna wyłącznie w USA. Najprawdopodobniej trochę zajmie, zanim rozwiązanie trafi do Europy i Polski. Wszystko przez to, że asystent przetwarza dane osobowe, które u nas w UE są pod silną ochroną. Pamiętajmy jednak, że Samsung traktuje kraj nad Wisłą z wysokim priorytetem. Wystarczy tylko spojrzeć na testy nakładki One UI Beta - zawsze jesteśmy jednym z nielicznych krajów, w których możemy korzystać z nakładki przedpremierowo.

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