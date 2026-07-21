Samsung od lat nie był tak pewien premiery nowego smartfonu. Chwila prawdy
Samsung zaraz wejdzie na rynek z nowym smartfonem w zupełnie nowej formie. Pierwszy taki model na rynku ma podobno rozbić bank. Producent przygotował się na jego sukces.
W poprzednich latach Samsung wprowadzał na rynek dwa składane smartfony: Galaxy Z Flip oraz Z Fold. Tym razem gigant postawi na trzy urządzenia: Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 Ultra oraz zupełnie nowego Z Folda 8 z szerokim ekranem. Dzięki szerokiemu ekranowi smartfon ma być najpopularniejszy. Ciekawość ludzi odegra tu kluczową rolę.
Samsung wierzy w nowego, szerokiego Galaxy Z Folda 8
Premiera tegorocznych składanych smartfonów Samsunga została zaplanowana na środę, 22 lipca. Producent w tym czasie pokaże trzy smartfony, w tym dwa modele znane z poprzednich lat: Z Flip 8 oraz Z Fold 8 Ultra (będący bezpośrednim następcą Z Folda 7). Z kolei w miejsce bazowego Z Folda 8 wejdzie szeroki model o szerszych proporcjach.
Jak wynika z nowych doniesień z Korei, Samsung spodziewa się, że to właśnie ten najnowszy model będzie przodował w sprzedaży, ciesząc się największą popularnością wśród klientów. W związku z tym producent oszacował produkcję urządzenia na 2,8 mln egzemplarzy, które trafią na cały świat.
W przypadku pozostałych modeli Samsung nie ma już tak wysokich oczekiwań. Dlatego ustalił produkcję Galaxy Z Folda 8 Ultra na 2 miliony egzemplarzy, z kolei Z Flipa 8 w kształcie klapki - na 1,5 mln sztuk. To akurat ciekawa taktyka, ponieważ smartfon w kształcie puderniczki ze względu na mniejsze zaawansowanie technologiczne - w Z Foldach 8 pojawi się nowy ekran bez wgniecenia - powinien być tym najtańszym modelem.
Pierwotnie Samsung zakładał, że dobrym krokiem będzie ustawienie podobnej wielkości produkcji dla Z Folda 8 Ultra oraz nowego Z Folda 8, ale najwyraźniej coś się zmieniło. Producent wierzy bardziej w sukces modelu o prostokątnych proporcjach 4:3.
Skąd taka decyzja? Najprawdopodobniej wynika z faktu, że Apple we wrześniu tego roku ma po raz pierwszy wejść na rynek składanych smartfonów. I jego pierwszy model ma również charakteryzować się szerokimi proporcjami ekranu. Samsung to oczywiście największy konkurent Apple’a, więc będzie chciał mu dorównać albo i nawet go przegonić.
O smartfonach wiemy już niemal wszystko
W ostatnich dniach do sieci wyciekło mnóstwo informacji na temat nadchodzących sprzętów Samsunga. Tym samym o nowym Z Foldzie 8, Z Foldzie 8 Ultra i Z Flipie 8 wiemy niemal wszystko. Podobnie jak o akcesoriach koreańskiego producenta. Odsyłam was do dedykowanych materiałów na ich temat.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.