Samsung od lat nie był tak pewien premiery nowego smartfonu. Chwila prawdy

W poprzednich latach Samsung wprowadzał na rynek dwa składane smartfony: Galaxy Z Flip oraz Z Fold. Tym razem gigant postawi na trzy urządzenia: Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 Ultra oraz zupełnie nowego Z Folda 8 z szerokim ekranem. Dzięki szerokiemu ekranowi smartfon ma być najpopularniejszy. Ciekawość ludzi odegra tu kluczową rolę.

Samsung wierzy w nowego, szerokiego Galaxy Z Folda 8

Premiera tegorocznych składanych smartfonów Samsunga została zaplanowana na środę, 22 lipca. Producent w tym czasie pokaże trzy smartfony, w tym dwa modele znane z poprzednich lat: Z Flip 8 oraz Z Fold 8 Ultra (będący bezpośrednim następcą Z Folda 7). Z kolei w miejsce bazowego Z Folda 8 wejdzie szeroki model o szerszych proporcjach.

Jak wynika z nowych doniesień z Korei, Samsung spodziewa się, że to właśnie ten najnowszy model będzie przodował w sprzedaży, ciesząc się największą popularnością wśród klientów. W związku z tym producent oszacował produkcję urządzenia na 2,8 mln egzemplarzy, które trafią na cały świat.

W przypadku pozostałych modeli Samsung nie ma już tak wysokich oczekiwań. Dlatego ustalił produkcję Galaxy Z Folda 8 Ultra na 2 miliony egzemplarzy, z kolei Z Flipa 8 w kształcie klapki - na 1,5 mln sztuk. To akurat ciekawa taktyka, ponieważ smartfon w kształcie puderniczki ze względu na mniejsze zaawansowanie technologiczne - w Z Foldach 8 pojawi się nowy ekran bez wgniecenia - powinien być tym najtańszym modelem.

Pierwotnie Samsung zakładał, że dobrym krokiem będzie ustawienie podobnej wielkości produkcji dla Z Folda 8 Ultra oraz nowego Z Folda 8, ale najwyraźniej coś się zmieniło. Producent wierzy bardziej w sukces modelu o prostokątnych proporcjach 4:3.

Skąd taka decyzja? Najprawdopodobniej wynika z faktu, że Apple we wrześniu tego roku ma po raz pierwszy wejść na rynek składanych smartfonów. I jego pierwszy model ma również charakteryzować się szerokimi proporcjami ekranu. Samsung to oczywiście największy konkurent Apple’a, więc będzie chciał mu dorównać albo i nawet go przegonić.

O smartfonach wiemy już niemal wszystko

W ostatnich dniach do sieci wyciekło mnóstwo informacji na temat nadchodzących sprzętów Samsunga. Tym samym o nowym Z Foldzie 8, Z Foldzie 8 Ultra i Z Flipie 8 wiemy niemal wszystko. Podobnie jak o akcesoriach koreańskiego producenta. Odsyłam was do dedykowanych materiałów na ich temat.

Czytaj też:

Ładowanie...