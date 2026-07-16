Galaxy Z Fold 8 Ultra naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Wyciekło wszystko

Po wczorajszym wycieku informacji o specyfikacji zegarków Samsunga, dziś do internetu trafiła specyfikacja nadchodzących składanych smartfonów Koreańczyków. Serwis WinFuture.de opublikował pełne dane techniczne modeli Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra, które mają zostać oficjalnie zaprezentowane już 22 lipca.

Szeroki Galaxy Z Fold 8 w pigułce

Opublikowane informacje pokazują, że Samsung zdecydował się mocniej rozdzielić oba modele niż się tego spodziewaliśmy. Galaxy Z Fold 8 (znany także jako Galaxy Z Fold 8 Wide) otrzyma zupełnie nowy, szerszy format obudowy i uproszczony zestaw aparatów, natomiast wariant Ultra zachowa konstrukcję znaną z Galaxy Fold 7, jednocześnie zyskując kilka istotnych ulepszeń.

Największą zmianą w Galaxy Z Fold 8 jest konstrukcja. Po rozłożeniu użytkownik ma otrzymać 7,6-calowy składany ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2448 × 1848 pikseli, natomiast zewnętrzny wyświetlacz będzie miał przekątną 5,5 cala i rozdzielczość 1972 × 1248 pikseli. Oba panele mają obsługiwać adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz.

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Według WinFuture Samsung zastosuje również nową warstwę nośną z tytanu pod elastycznym ekranem. Producent ma dzięki temu poprawić trwałość wyświetlacza oraz zmniejszyć widoczność zagięcia w miejscu składania.

Galaxy Z Fold 8 zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy taktowany do 4,47 GHz. Smartfon zaoferuje 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej, przy czym wariant z 1 TB ma otrzymać 16 GB RAM.

Zmiany obejmują również aparat fotograficzny

Samsung zrezygnował z teleobiektywu, pozostawiając główny aparat 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz nowy ultraszerokokątny aparat 50 MP. Zarówno kamera zewnętrzna, jak i wewnętrzna mają oferować rozdzielczość 10 MP.

Za zasilanie odpowiadać będzie akumulator o pojemności 4800 mAh z obsługą ładowania przewodowego 45 W oraz ładowania bezprzewodowego. Według danych z europejskiej bazy EPREL urządzenie ma oferować do 49 godzin i 10 minut pracy oraz zostało zaprojektowane na 1200 cykli ładowania.

Smartfon ma ważyć 201 gramów, mierzyć 4,5 mm grubości po rozłożeniu i spełniać normę odporności IP48. W sprzedaży pojawią się wersje kolorystyczne Graphite, Cream i Lavender, natomiast wariant Pistachio będzie dostępny wyłącznie w sklepie internetowym Samsunga. Cena ma zaczynać się od 1999 euro.

Galaxy Z Fold 8 Ultra z lepszym ekranem, większą baterią i nowym aparatem

Wyciek pokazuje, że Galaxy Z Fold 8 Ultra zachowa znaną z Galaxy Fold 7 konstrukcję z 8-calowym składanym ekranem oraz 6,5-calowym wyświetlaczem zewnętrznym. Najważniejszą zmianą ma być nowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2504 × 2256 pikseli, wyższej niż w poprzedniej generacji.

Samsung zastosuje również tytanową warstwę pod ekranem, podobnie jak w podstawowym modelu. Oba wyświetlacze będą obsługiwać odświeżanie do 120 Hz.

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Zmiany objęły także zestaw aparatów. Główny sensor 200 MP pozostanie bez zmian, podobnie jak teleobiektyw 10 MP z trzykrotnym zoomem optycznym. Nowością będzie natomiast ultraszerokokątny aparat 50 MP, który zastąpi dotychczasowy moduł 12 MP. Aparaty do selfie umieszczone na obu ekranach nadal mają oferować rozdzielczość 10 MP.

Pod obudową znajdzie się ten sam Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Samsung zaoferuje konfiguracje z 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci oraz wariant 1 TB wyposażony w 16 GB pamięci RAM.

Galaxy Z Fold 8 Ultra otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 45 W oraz ładowaniem bezprzewodowym. Dane EPREL wskazują na czas pracy przekraczający 51 godzin i taką samą deklarowaną żywotność wynoszącą 1200 cykli ładowania.

Urządzenie ma mieć zaledwie 4,1 mm grubości po rozłożeniu i ważyć 218 gramów. Obudowa będzie spełniać normę IP48. Do wyboru mają być kolory Graphite, Cream i Violet Shadow, natomiast Green Shadow pozostanie wariantem dostępnym wyłącznie w sklepie internetowym Samsunga.

Premiera już za kilka dni

Jeżeli informacje opublikowane przez WinFuture.de okażą się prawdziwe, Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie wyraźnie odróżniał się od podstawowego modelu nie tylko wyglądem i ceną, ale również ekranem, zestawem aparatów, pojemnością akumulatora oraz dostępną ilością pamięci RAM. Oba składane smartfony mają zostać oficjalnie zaprezentowane 22 lipca, a ceny w Europie mają rozpoczynać się od 1999 euro (ok. 8645 zł) za Galaxy Z Fold 8 i 2199 euro (ok. 9510 zł) za Galaxy Z Fold 8 Ultra.

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