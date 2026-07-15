Samsung ujawnił tajemnicę całkowicie płaskiego ekranu. Trafi do nowych telefonów

Od początku istnienia smartfonów Galaxy Z Fold i Flip znajdziemy wyświetlacze, na których w miejscu mechanizmu składania widoczne jest wgniecenie. Ten defekt można też wyczuć pod palcami, co wielu osobom po prostu przeszkadza. Chińscy producenci rozwiązali ten problem już w ubiegłym roku. Samsung zrobi to wraz z następnymi telefonami.

Samsung ujawnia, w jaki sposób pozbył się wgniecenia w ekranie

Ostatnio w sieci pojawiły się informacje sugerujące, że Samsungowi udało się stworzyć pozbawiony widocznego i wyczuwalnego wgniecenia ekran, przeznaczony dla składanych smartfonów. Doniesienia te były jednak ograniczone tylko do nieoficjalnych przecieków bazujących na nagraniach od informatorów.

Teraz jednak Samsung postanowił to potwierdzić, publikując komunikat ujawniający technologię Flex Titanium. Jak twierdzi producent, jest to "innowacyjna technologia składania, zwiększająca trwałość i zmniejszająca widoczność zagnieceń". Samsung wprost mówi, że jest to rozwiązanie stworzone z myślą o kolejnej generacji urządzeń Galaxy.

Producent wcześniej zdążył potwierdzić, że tegoroczne składane modele zostaną wprowadzone na rynek już w następnym tygodniu - 22 lipca. Mowa o serii Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8, która będzie obejmować dwa modele w kształcie książki (Foldy) oraz jednego Flipa o konstrukcji klapki.

fot. Samsung

Flex Titanium ma łączyć dwa elementy na bazie tytanu: folię oraz płytkę. Połączenie tych materiałów ma zapewnić równowagę między smukłością, elastycznością i wytrzymałością składanej konstrukcji wyświetlacza. Tytanowa folia podtrzymuje wyświetlacz od wewnątrz i jest umieszczona pod panelem OLED. Wcześniej producent wykorzystywał folie polimerowe o 20-krotnie mniejszej sztywności.

Tytanowa płytka również podtrzymuje konstrukcję od spodu. To właśnie ten element odgrywa tu kluczową rolę i umożliwia lepsze połączenie z modułem wyświetlacza, eliminując szczeliny powietrzne między nim a klejem. Konstrukcja ma zapewnić stabilniejsze podparcie po rozłożeniu.

Efekt? Praktycznie niewidoczne wgniecenie na środku ekranu w miejscu mechanizmu składania. Oczywiście wbudowana folia ochronna nie zniknie z telefonu. Efekt zobaczymy po premierze urządzeń 22 lipca 2026 r., gdy będziemy mogli porównać nowe smartfony z obecnymi.

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