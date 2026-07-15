Galaxy Watch 9 i Ultra 2 bez tajemnic. Wyciekła pełna specyfikacja

Do premiery nowych smartwatchy Samsunga pozostał niespełna tydzień, ale wiele wskazuje na to, że producent nie zdoła już niczego ukryć. Niemiecki serwis WinFuture.de opublikował pełną specyfikację modeli Galaxy Watch 9 oraz Galaxy Watch Ultra 2, ujawniając nie tylko zastosowane podzespoły, ale również pojemności akumulatorów, warianty pamięci i przewidywane ceny.

Qualcomm zastąpi Exynosa w zegarkach Samsunga

Samsung ma oficjalnie zaprezentować nowe zegarki 22 lipca podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Według informacji WinFuture.de największą zmianą będzie rezygnacja z autorskich układów Exynos na rzecz nowego procesora Qualcomm Snapdragon Wear Elite.

Galaxy Watch 9 oraz Galaxy Watch Ultra 2 mają korzystać z układu Snapdragon Wear Elite (SW6100), zaprezentowanego przez Qualcomma na początku tego roku. Procesor został wykonany w litografii 3 nm i wyposażony w pięć rdzeni – jeden o taktowaniu do 2,1 GHz oraz cztery energooszczędne osiągające do 1,95 GHz.

Według przecieku każdy wariant otrzyma 2 GB pamięci RAM. Producent ma oferować również 32 GB lub 64 GB pamięci na dane, choć w przypadku podstawowego Galaxy Watch 9 nadal nie ma pełnej jasności, czy oba warianty trafią do sprzedaży na wszystkich rynkach.

Ekrany pozostaną niemal bez zmian

Pod względem wyglądu i wyświetlaczy Samsung nie planuje większej rewolucji. Galaxy Watch 9 ma być dostępny w kopertach o średnicy 40 i 44 mm.

Mniejszy model otrzyma 1,3-calowy ekran o rozdzielczości 438 × 438 pikseli, natomiast większy wariant oraz Galaxy Watch Ultra 2 mają korzystać z 1,5-calowego panelu o rozdzielczości 480 × 480 pikseli.

Galaxy Watch 9 pozostanie przy aluminiowej kopercie i wodoodporności 5 ATM. Model Ultra 2 ponownie wykorzysta tytan oraz zaoferuje odporność na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu do 100 metrów (10 ATM).

Galaxy Watch Ultra 2 ma dostać znacznie większy akumulator

Największą zmianą sprzętową ma być pojemność baterii w topowym modelu. Według WinFuture.de Galaxy Watch Ultra 2 otrzyma akumulator o pojemności aż 800 mAh.

Dla porównania poprzednie dwie generacje Galaxy Watch Ultra korzystały z ogniwa 590 mAh. Różnica wynosi ponad 35 proc., co może przełożyć się na wyraźnie dłuższy czas pracy, choć producent nie ujawnił jeszcze oficjalnych deklaracji dotyczących wytrzymałości na jednym ładowaniu.

Podstawowy Galaxy Watch 9 nie doczeka się równie dużych zmian. Model 40 mm zachowa akumulator o pojemności 325 mAh, natomiast wersja 44 mm ma otrzymać nieco większe ogniwo - 445 mAh zamiast stosowanego wcześniej 435 mAh.

Bluetooth 6.0 i One UI Watch 9 na pokładzie

Oba zegarki mają obsługiwać Bluetooth 6.0, NFC oraz dwuzakresowe Wi-Fi. W wybranych wersjach dostępna będzie również łączność LTE.

Fabrycznie urządzenia mają pracować pod kontrolą Wear OS 7 z nakładką One UI Watch 9. Według przecieku Samsung zachowa także zestaw znanych czujników monitorujących aktywność i zdrowie, w tym funkcję EKG. Informacje o ewentualnych nowych możliwościach oprogramowania nie pojawiły się jeszcze w udostępnionej specyfikacji.

Ceny również wyciekły przed premierą

WinFuture.de podał również przewidywane ceny nowych smartwatchy w Europie. Galaxy Watch 9 ma kosztować od 409 euro w mniejszej wersji i od 439 euro w wariancie 44 mm. Galaxy Watch Ultra 2 ma zostać wyceniony na 749 euro.

Jeżeli przeciek okaże się zgodny z rzeczywistością, oznacza to że - zgodnie z oczekiwaniami - zegarki będą zauważalnie droższe niż rok temu.

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