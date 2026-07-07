Po smartfonach czas na zegarki. Samsung szykuje podwyżki

Podwyżki cen sprzętu Apple'a to wierzchołek góry lodowej tego, co czeka nas w najbliższych miesiącach. Fani Samsunga również nie powinni czuć się bezpieczni, bowiem najnowsze przecieki wskazują na wzrost cen nie tylko składanych smartfonów, ale także inteligentnych zegarków.

Samsung sięga głębiej do kieszeni klientów

Informacje opublikowane przez niemiecki WinFuture oraz południowokoreański serwis Bloter sugerują, że nadchodzące urządzenia z serii Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Z Fold 8 mogą kosztować zauważalnie więcej od swoich poprzedników.

Według doniesień serwisu WinFuture, Samsung planuje podnieść ceny wszystkich wariantów serii Galaxy Watch 9 sprzedawanych w Niemczech. W zależności od modelu podwyżki mają wynieść od 30 do 50 euro (129 do 215 złotych) względem ubiegłorocznych urządzeń.

Przeciek wspomina następujące ceny:

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth – 409 euro (droższy o 40 euro),

Galaxy Watch 9 40 mm LTE – 459 euro (droższy o 50 euro),

Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth – 439 euro (droższy o 30 euro),

Galaxy Watch 9 44 mm LTE – 489 euro (droższy o 30 euro),

Galaxy Watch Ultra 2 LTE – 749 euro (droższy o 50 euro).

Informacje dotyczą rynku niemieckiego, jednak ceny w tym kraju często stanowią punkt odniesienia dla pozostałych państw europejskich. Oficjalny polski cennik pozostaje na razie nieznany.

Podwyżki mają objąć również składane smartfony

Z kolei koreański serwis Bloter dotarł do informacji dotyczących przedsprzedaży składanych smartfonów Samsunga w Korei - w tym cen. Pzedsprzedaż ma rozpocząć się 28 lipca i potrwać do 3 sierpnia. Wczesna sprzedaż przewidziana jest na 4 sierpnia, natomiast regularna dystrybucja ma ruszyć 7 sierpnia.

Przeciek ujawnia również przewidywane ceny urządzeń w Korei Południowej. Nowy Galaxy Z Fold 8 Wide ma kosztować 2 278 000 wonów (ok. 5600 zł) za wersję 256 GB oraz 2 531 000 wonów (ok. 6200 zł) za wariant 512 GB. Tak więc podstawowa wersja byłaby nawet o około 101 300 wonów (ok. 260 zł) tańsza od Galaxy Z Fold 7 z taką samą pojemnością.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra. Wersja z 256 GB pamięci ma kosztować 2 577 000 wonów (ok. 6338 zł), natomiast wariant 512 GB – 2 830 000 wonów (ok. 6970 zł). Według wyliczeń serwisu Bloter oznaczałoby wzrost ceny o około 197 700 wonów (ok. 490 zł) względem Galaxy Z Fold 7 z pamięcią 256 GB.

Wyższa cena ma objąć również model Galaxy Z Flip 8. Przeciek wskazuje na kwotę 1 683 000 wonów (ok. 4142 zł) za wersję 256 GB oraz 1 936 000 wonów (ok. 4764 zł) za wariant 512 GB. W porównaniu z Galaxy Z Flip 7 podstawowy model miałby być droższy o około 198 000 wonów (ok. 487 zł).

Oczywiście jest to jedynie nieoficjalna informacja, a dodatkowo dotyczy ona rynku koreańskiego, gdzie smartfony Samsunga są zdecydowanie tańsze niż w innych regionach świata. Dlatego nawet jeśli przeciek jest prawdziwy, to ostateczny cennik dla Europy będzie kilkaset złotych droższy.

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