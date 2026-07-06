Samsung Galaxy S25 właśnie staniał. Lepszego telefonu nie kupisz

Wyprzedaż wystartowała w sklepie x-kom i dotyczy bazowego Galaxy S25 w wersji 12/256 GB. Sprzęt staniał o kilkaset złotych i kosztuje mniej niż 3000 zł. To cena jak za bardziej zaawansowanego średniopółkowca, ale to pełnoprawny model z najwyższej półki. Co prawda z zeszłego roku, ale jednak.

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Samsung Galaxy S25 za 2999 zł w promocji x-kom

Sklep x-kom w dzisiejszej promocji Gorący Strzał umieścił Samsunga Galaxy S25 12/256 GB w wersji granatowej. Urządzenie zostało przecenione o 400 zł i dzięki temu kosztuje 2999 zł. W innych sklepach z elektroniką poniżej 3000 zł można nabyć niższą wersję pamięciową 12/128 GB, która dla wielu użytkowników może nie być wystarczająca.

Należy pamiętać, że w dzisiejszych smartfonach nie ma możliwości rozszerzenia dostępnej pamięci na dane. Co najwyżej możemy skorzystać z chmury, ale to nie rozwiązuje w pełni problemu brakującej pamięci na aplikacje oraz dane, które muszą pozostać lokalnie na telefonie. Dlatego wybór 256 GB jest rozsądny, jeśli kupujemy smartfon na wiele lat.

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SPRAWDŹ OFERTĘ Samsung Galaxy S25 za 2999 zł x-kom

Promocja sklepu x-kom jest mocno ograniczona i potrwa tylko do godz. 22:00 lub do wyczerpania zapasu, który wynosi tylko 100 sztuk (z czego 15 już zostało wykupionych). Każda osoba może zakupić tylko jeden egzemplarz przecenionego telefonu.

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Najlepszy smartfon z Androidem za ok. 3000 zł

W nieco wyższej cenie 3399 zł w innych sklepach z elektroniką jesteśmy w stanie nabyć tegorocznego Galaxy S26. Moim zdaniem jednak to zeszłoroczny S25 jest ciekawszą propozycją, mimo że nowszy wariant otrzymał kilka ulepszeń, takich jak większy ekran 6,3 zamiast 6,2 cala czy akumulator 4300 mAh.

Pozostała specyfikacja oraz funkcje w starszym modelu są praktycznie identyczne (w tym np. aparaty). Przeciętny użytkownik nie zauważy różnicy w działaniu mimo dopłaty na poziomie 400 zł (nowszy S26 kosztuje bowiem ok. 3400 zł). Jedyną przewagą S26 jest rok dłuższe wsparcie do 2033 r., podczas gdy S25 będzie aktualizowany tylko do 2032 r. Przeciętny użytkownik korzysta z telefonu maksymalnie pięć lat, więc to też nie ma większego znaczenia.

Osobiście wolałbym zaoszczędzić i przy budżecie ok. 3000 zł wybrać bazowego S25.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.