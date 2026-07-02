Samsung wsiada na łodzie. Popłynie naprawić telefon

W Polsce taka usługa brzmi absurdalnie, ale za granicą jest to zupełny standard wypracowany przez koreańskiego producenta. Na takie traktowanie mogą liczyć klienci z państwa, z którego pochodzi Samsung: Korei Południowej. Transport łodzią jest realizowany w miejscach, do których nie da się dostać normalnymi metodami.

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Samsung wysyła łodzie, żeby naprawić ludziom telefony

Samsung na rodzimym, południokoreańskim rynku ma specjalne znaczenie. Smartfony tej marki są wybierane przez mnóstwo osób. Firma utrzymuje tam również najwyższe standardy obsługi klienta, co potwierdza nowy ranking datowany na 2026 r. w kategoriach sprzętu AGD, komputerów i telefonów komórkowych.

Producent wykorzystuje tam rozwiązania, które w Polsce byłyby nie do pomyślenia. Na przykład od 2024 roku firma dostarcza tam smartfony za pomocą dronów. Zamiast dowozu kurierem paczka z telefonem dosłownie przylatuje do klientów. To jednak nie jest koniec ciekawych rozwiązań stosowanych przez firmę.

Samsung, w przypadku gdy musi dotrzeć do klienta wymagającego naprawy telefonu, wysyła mobilne samochody serwisowe w górzyste tereny, a do osób mieszkających na wyspach i wybrzeżach… technik dociera za pośrednictwem łodzi. Tak, aby mobilny serwisant mógł przybyć w trudno dostępne miejsce i naprawić smartfona lub inne urządzenie Samsunga na miejscu. Oczywiście, jeśli tylko jest to możliwe.

Inżynierowie podróżują łodziami na odległe wyspy, aby na miejscu wykonywać naprawy sprzętu. Dzięki temu wszyscy klienci mogą z pełnym zaufaniem korzystać z produktów Samsung Electronics, niezależnie od miejsca pobytu - pisze Samsung.

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Tak wymyślne metody napraw wynikają jednak ze specyfiki kraju, jakim jest Korea Południowa. Kraj ten charakteryzuje się bowiem mnóstwem wysp (szczególnie w południowej części kraju) oraz innych trudno dostępnych miejsc.

W Polsce brzmi to jak abstrakcja

Z kolei Polska jest raczej standardowym państwem, jeśli chodzi o potrzeby klientów. Wiele napraw realizuje się, zostawiając urządzenie w najbliższym serwisie lub korzystając z naprawy wysyłkowej. W kraju nad Wisłą najpopularniejszą metodą wysyłki i dostawy są Paczkomaty, których całe mnóstwo znajdziemy nawet w najmniejszych miejscowościach. Dlatego naprawa za pomocą łodzi brzmi u nas jak abstrakcja.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.