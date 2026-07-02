Każdy Samsung Galaxy S27 ukryje ekran. Już nie tylko najlepszy

Samsung wraz z tegorocznym Galaxy S26 Ultra wprowadził ciekawą technologię prywatnego ekranu. Działa w taki sposób, że ukrywa wrażliwe treści wyświetlane na ekranie przed osobami patrzącymi na nasz telefon z boku. Rozwiązanie jest dostępne tylko dla najdroższego i najlepszego modelu z serii S26. Wielu chińskich producentów pracuje nad podobnym rozwiązaniem, a Samsung w przyszłorocznych urządzeniach rozszerzy dostępność tej świetnej opcji.

REKLAMA

Prywatne ekrany we wszystkich smartfonach Galaxy S27

Jak wynika z nowego raportu TheElec, Samsung zamierza wprowadzić technologię prywatnego ekranu (Privacy Display) do wszystkich smartfonów z serii Galaxy S27. Rozwiązanie nie będzie zatem ograniczone do S27 Ultra tak jak w tym roku - trafi łącznie do czterech modeli:

Samsung Galaxy S27,

Samsung Galaxy S27+,

Samsung Galaxy S27 Pro,

Samsung Galaxy S27 Ultra.

Przyszłoroczna seria ma różnić się od poprzednich generacji Galaxy S i zamiast trzech, będzie obejmować cztery urządzenia – w tym zupełnie nowego S27 Pro. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, jakoby Samsung miał rozszerzyć ofertę smartfonów z ekranami z funkcją wyłącznie dla najnowszego Galaxy S27 Pro, który ma być mniejszą, trochę mniej zaawansowaną wersją S27 Ultra.

Urządzeniu pod względem możliwości będzie jednak bliżej do najdroższego modelu niż do bazowego Galaxy S27. Mimo tego wszystkie cztery smartfony mają oferować prywatny ekran. Dzięki temu nawet bazowy model będzie mógł zaoferować funkcję, która obecnie jest zarezerwowana dla najdroższego S26 Ultra.

REKLAMA

Nowe doniesienia wskazują także na wprowadzenie ulepszonych wyświetlaczy z funkcją prywatności. Druga generacja technologii ma rozwiązywać problemy z jakością i niezawodnością, na które narzekali posiadacze tegorocznego sztandarowego Samsunga.

Seria Samsung Galaxy S27 przyniesie małą rewolucję

Już wcześniej dowiedzieliśmy się też, że Samsung planuje duże zmiany w innych aspektach przyszłorocznych smartfonów. Galaxy S27 Ultra ma otrzymać zupełnie nowy wygląd ze zmodyfikowaną wyspą na aparaty położoną poziomo na środku panelu tylnego (a nie po jego boku). Podobne zmiany mogą dotyczyć też bazowych S27 - S27 Pro prawie na pewno otrzyma nowy wygląd.

Wraz z ekranem prywatności dla wszystkich modeli przyszłoroczne Galaxy S27 mogą przynieść małą rewolucję - największe zmiany w Samsungach od lat.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.