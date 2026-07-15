Nie tylko nowe telefony i zegarki. Samsung ma asa w rękawie

Możecie nie wiedzieć, ale Samsung ma w swojej ofercie własne lokalizatory Bluetooth łączące się z siecią Samsung Find. To taki AirTag, tyle że dla fanów sprzętu koreańskiego producenta i Androida. Nazywają się Galaxy SmartTag i przez kilka ostatnich lat firma wprowadziła dwie generacje tego urządzenia: pierwszą w 2021 r., drugą zaś w 2023 r. W tym roku dostaniemy trzecią generację.

Lokalizator Samsunga 3. generacji jeszcze w tym roku

Samsung jeszcze w tym miesiącu pokaże nowe składane smartfony. Premiera tegorocznych składaków z serii Z Fold 8 i Z Flip 8 została zaplanowana na 22 lipca. Jednak to nie będzie ostatnia duża premiera sprzętów koreańskiego producenta. Gigant ma w planach co najmniej jeszcze jeden większy debiut: tańszą wersję Galaxy S26 FE.

Sprzęt powinien zadebiutować w okolicy października, podobnie zresztą jak jego bezpośredni poprzednik w postaci Galaxy S25 FE. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, jak twierdzi informator Roland Quandt, premiera trzeciej generacji lokalizatora Samsunga ma odbyć się w tym samym momencie, co debiut Galaxy S26 FE. Oznacza to, że Galaxy SmartTag 3 powinien zostać wprowadzony na rynek w ciągu trzech najbliższych miesięcy.

Informator nie ujawnił jednak konkretów co do zmian, które zostaną wprowadzone w nowej generacji SmartTaga. Lokalizatory Bluetooth nie są przełomowymi sprzętami, a więc producenci nie mają szerokiego pola do popisu, jeśli chodzi o potencjalne ulepszenia.

Oczekujemy, że nowa wersja poprawi dokładność lokalizacji – także z wykorzystaniem technologii UWB, pozwalającej na precyzyjne określenie położenia lokalizatora z dokładnością do ok. 10 cm. Apple w nowym AirTagu 2 skupiło się właśnie na tej kwestii.

Sporym ułatwieniem byłoby, gdyby SmartTag 3 wspierał także sieć Google Find My Device. Obecna generacja pozwala tylko na działanie w autorskiej sieci Samsung Find. Z jednej strony Samsung rozwija ją od lat bez cudzej pomocy, ale z drugiej - rozwiązanie to wspiera wyłącznie smartfony Samsunga, a nie każde urządzenie z Androidem. Dzięki wsparciu sieci Google sprzęt mógłby okazać się bardziej precyzyjny i przydatny w wielu sytuacjach.

Nie trzeba czekać na lokalizator Samsunga - jest coś tańszego

Jeśli jednak szukacie lokalizatora, który działa zarówno w sieci Google, jak i Apple, ostatnio sklep Action uruchomił promocję na jeden ze sprzętów marki Fresh ’n Rebel. Urządzenie jest wyjątkowo tanie: kosztuje 22 zł (zamiast 30 zł), podczas gdy Galaxy SmartTag 3 najprawdopodobniej zostanie wyceniony na 150 zł lub więcej.

Jasne, propozycja z Action może nie być aż tak zaawansowana. Ale zwykłemu użytkownikowi w zupełności wystarczy.

Czytaj też:

Ładowanie...