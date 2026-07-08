Wiadomo, co pokaże Samsung za 2 tygodnie. Jest oficjalna zapowiedź

Letnie wydarzenie Galaxy Unpacked zbliża się wielkimi krokami, a koreański producent tradycyjnie szykuje się do mocnego uderzenia w segmencie premium. Trzonem lipcowego pokazu będą najnowsze generacje składanych smartfonów.

Samsung oficjalnie zapowiedział datę wydarzenia, wyznaczając prezentację na 22 lipca 2026 r. na godzinę 15:00 czasu polskiego. Główną areną tego technologicznego spotkania będzie Londyn, skąd przeprowadzona zostanie oficjalna transmisja na żywo, dostępna na stronie producenta oraz na platformie YouTube.

Wszystko wskazuje na to, że tym razem firma nie ograniczy się wyłącznie do kosmetycznych poprawek. Producent szykuje niespodzianki, które mogą mocno namieszać w obecnym portfolio i zmienić układ sił na rynku urządzeń składanych.

Debiut Galaxy Z Fold 8 Ultra i nowe ekrany

Głównym punktem programu pozostają smartfony z serii Fold oraz Flip. Największe emocje budzi zapowiadana premiera modeli Galaxy Z Fold 8 oraz Galaxy Z Flip 8, które otrzymają nowo zaprojektowane, elastyczne ekrany.

Nadchodząca generacja stawia na znacznie głębszą integrację z funkcjami Galaxy AI, poszerzając możliwości sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach.

Wśród składaków pojawi się zupełnie nowy, zaskakujący debiutant w postaci modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra/Wide. Wersja ta ma zaoferować zauważalnie szerszy profil obudowy oraz najbardziej wyśrubowaną specyfikację w całej historii tej serii.

Według aktualnych przecieków wariant Ultra będzie znacząco droższy od podstawowego Folda 8, który dzięki nowym wymiarom obudowy ma zostać wyceniony na bardziej przystępnym dla konsumenta poziomie.

Zegarki, słuchawki i okulary

Oferta urządzeń ubieralnych koreańskiej marki również przejdzie gruntowne odświeżenie w trakcie londyńskiej konferencji.

Na scenie zadebiutują zegarki z serii Galaxy Watch 9 oraz znacznie potężniejszy model Galaxy Watch Ultra 2 wymagających użytkowników. Dopełnieniem ekosystemu mobilnego mają być nowe słuchawki z serii Galaxy Buds.

Ciekawym punktem prezentacji okaże się oficjalny zwiastun inteligentnych Galaxy Glasses, które są tworzone w ścisłej współpracy z inżynierami Google.

Przedsprzedaż i zniżki dla polskich klientów

Wraz z zapowiedzią wystartował oficjalny program rejestracji na polskiej stronie producenta, który potrwa wyłącznie do 22 lipca do godziny 15:00.

Osoby, które zdążą zapisać się na wydarzenie przed jego rozpoczęciem, otrzymają specjalny kod rabatowy o wartości 150 zł przy zakupie dwóch wskazanych urządzeń Galaxy. Należy jednak pamiętać, że pula tych kodów jest mocno limitowana i wynosi dokładnie 2000 sztuk.

Zapisani użytkownicy zyskują dodatkowo możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy, gdzie do wygrania są darmowe słuchawki Galaxy Buds3 Pro (dostępne 4200 sztuk) lub bazowe Galaxy Buds3 (1500 sztuk). Aby zgarnąć te nagrody, wymagana jest wcześniejsza rejestracja oraz złożenie pełnego zamówienia w trakcie przedsprzedaży, która ruszy natychmiast po zakończeniu głównej prezentacji.

Podsumowanie zaplanowanych nowości

Czego dokładnie możemy spodziewać się na lipcowym wydarzeniu Galaxy Unpacked?

Smartfony: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra oraz Galaxy Z Flip 8.

Zegarki: Galaxy Watch 9 oraz Galaxy Watch Ultra 2.

Audio i AR: nowa generacja słuchawek Galaxy Buds oraz oficjalna zapowiedź Galaxy Glasses.

Promocje w Polsce: kod zniżkowy 150 zł oraz szansa na darmowe słuchawki Galaxy Buds3 lub Buds3 Pro po spełnieniu warunków rejestracji.

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