Najlepsza Motorola już tu jest. W tej cenie trudno o lepszy smartfon

Motorola Edge 70 Max jest nieco bardziej zaawansowaną wersją Edge 70 Pro. Różnica w cenie nie jest duża, a nowy model jest znacznie lepszy i bardziej opłacalny. Za ok. 3000 zł dostajemy bowiem prawie najlepszy smartfon. Co ten sprzęt potrafi?

Motorola Edge 70 Max to przede wszystkim duża bateria i wydajność

Nowa Motorola jest przedstawicielką wyższej średniej półki. Konkuruje ze smartfonami takimi jak Galaxy S25 FE - to prawie najlepsza propozycja, z drobnymi kompromisami. Specyfikacja urządzenia wygląda następująco:

procesor: Snapdragon 8 Gen 5, grafika Adreno 840;

Snapdragon 8 Gen 5, grafika Adreno 840; pamięć: 8 GB RAM LPDDR5X, 256 GB UFS 4.1;

8 GB RAM LPDDR5X, 256 GB UFS 4.1; ekran: Extreme AMOLED, 6,82 cala, rozdzielczość 1440 × 3168 pikseli, odświeżanie 144 Hz, jasność 7000 nitów, 10-bitowe kolory;

Extreme AMOLED, 6,82 cala, rozdzielczość 1440 × 3168 pikseli, odświeżanie 144 Hz, jasność 7000 nitów, 10-bitowe kolory; akumulator: 7100 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, bezprzewodowe 25 W;

7100 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, bezprzewodowe 25 W; aparaty: główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix, przedni 32 Mpix;

główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix, przedni 32 Mpix; system: Android 16, trzy lata aktualizacji systemu, pięć lat zabezpieczeń;

Android 16, trzy lata aktualizacji systemu, pięć lat zabezpieczeń; wodoszczelność: IP68/IP69;

IP68/IP69; odporność: MIL-STD-810H.

Jak twierdzi Motorola, model Edge 70 Max nie jest nastawiony na fotografię, tak jak np. niższa wersja Edge 70 Pro. Wystarczy spojrzeć tu na zestaw aparatów 50 + 8 Mpix – brakuje więc dedykowanego teleobiektywu. Urządzenie, jak twierdzi producent, ma mieć gamingowy charakter.

Nie bez powodu zastosowano tu procesor Snapdragon 8 Gen 5, który jest drugim najszybszym procesorem obecnej generacji od Qualcomma. Czip ustępuje tylko najlepszemu Snapdragonowi 8 Gen 5 Elite, który trafia do najdroższych modeli pokroju Samsunga Galaxy S26 Ultra czy Xiaomi 17 Ultra. Te modele kosztują jednak prawie dwa razy więcej niż nowa Motorola.

Aby zapewnić wysoką wydajność, producent postawił też na system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 5500 mm². Nie oszczędzono też na materiałach wykorzystanych do wykonania sprzętu: rama jest aluminiowa, a tylny panel to matowe szkło. Bateria 7100 mAh ma charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością na setki cykli ładowania.

Ile to wszystko kosztuje?

Motorola Edge 70 Max została wyceniona na 2999 zł, a więc o ok. 400 zł więcej w porównaniu z fotograficzną Edge 70 Pro. Smartfon nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale trafi na rynek tego lata. Trafi do sprzedaży w najpopularniejszych sieciach elektromarketów i nie tylko.

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