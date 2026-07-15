Hitowy lokalizator z Action teraz za 22 zł. Apple chce 150 zł

AirTag zdecydowanie spopularyzował pomysł lokalizatora Bluetooth. Jednak sprzęt Apple działa tylko w ekosystemie producenta z nadgryzionym jabłkiem i nie należy do najtańszych. Na szczęście branża elektroniki użytkowej szybko tworzy dobrej jakości zamienniki, które można kupić za półdarmo – szczególnie jeśli coś jest sprzedawane w Action, i to w promocji.

Action z promocją na lokalizator Bluetooth do Androida i iPhone’a

Sieć sklepów Action uruchomiła wyprzedaż na lokalizatory marki Fresh'n'Rebel. Sprzęt od 15 do 21 lipca 2026 r. ma kosztować 21,95 zł zamiast 29,95 zł we wszystkich stacjonarnych sklepach marki. Różnica 8 zł w przypadku produktu tej klasy sprawia, że urządzenie stało się naprawdę opłacalne. Lokalizator jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej, różowej i fioletowej.

Urządzenie bazuje na łączności Bluetooth i jest kompatybilne zarówno z telefonami z Androidem, jak i z iPhone’ami. Sprzęt potrafi współpracować z aplikacją Google "Znajdź moje urządzenie" (Find My Device) lub Apple "Znajdź" (Find My) - w zależności od tego, z jakiego systemu korzystasz. Jak to niby ma działać? Rozwiązanie wykorzystuje zasadę tzw. crowdsourcingu. W środku nie ma fizycznego modułu GPS, który w takim sprzęcie byłby niepraktyczny ze względu na wysokie zapotrzebowanie na energię.

Zamiast tego lokalizator stale wysyła sygnały za pośrednictwem Bluetooth. Jeśli w pobliżu znajdzie się telefon obsługujący sieć Google lub Apple, urządzenie bezpiecznie przekazuje informację o swojej lokalizacji do chmury. Robi to oczywiście z wykorzystaniem licznych zabezpieczeń, więc tylko właściciel, który przypisał dany lokalizator do swojego konta, jest w stanie go namierzyć.

Wspomniane sieci różnią się od siebie obsługiwanymi urządzeniami: ta od Google wykorzystuje sprzęty z Androidem, druga zaś urządzenia od Apple (iPhone’y, iPady, Maki, Apple Watche). Aby skorzystać z lokalizatora Fresh 'n Rebel, wystarczy przypisać go do odpowiedniej sieci w swoim telefonie. Urządzenie może być wykorzystywane przy kluczach, w walizkach, plecakach, a nawet w samochodach czy rowerach – zależnie od tego, co chcemy zlokalizować.

Sprzęt jest mały, lekki, a w zestawie dostajemy silikonowe etui z kółkiem do przyczepienia np. do kluczy. Całość jest zasilana baterią CR2032 (tę małą w kształcie krążka). Jeśli bateria się wyczerpie, możemy łatwo wymienić ją na nową.

W cenie jednego AirTaga kupisz 7 takich

W tej cenie nie ma co narzekać. Oryginalny AirTag kosztuje około 149 zł - zamiennik z Action jest zatem prawie 7 razy tańszy. Większość użytkowników nie zauważy jednak różnicy w możliwościach, bo droższy sprzęt wcale nie jest 7 razy lepszy.

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