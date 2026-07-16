Spider-Man ma nowego Samsunga przed wszystkimi. Sprawdzam, co się zmieniło

Debiut smartfonów z tegorocznej serii Z został zaplanowano na najbliższą środę, 22 lipca. Premiera będzie już tylko formalnością, ponieważ do sieci wyciekły niemal wszystkie informacje na temat Galaxy Z Folda 8 (oraz wersji Ultra), a także zegarków Galaxy Watch 9. Mimo to Samsung zdecydował się na przedpremierowy "pokaz".

Samsung pokazuje nowe smartfony w zwiastunie Spider-Mana

Nowy zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", opublikowany na kanale Samsunga, ujawnia również nadchodzące smartfony z tegorocznej serii Galaxy Z. Firma pokazała w nim "całkowicie nową formę" urządzenia, jakim ma być nowy Galaxy Z Fold 8, którego wcześniej określano jako Z Fold 8 Wide.

Urządzenie nie będzie bezpośrednim następcą Z Folda 7. Samsung zastosował w nim szersze proporcje wyświetlacza, przez co telefon po rozłożeniu będzie bardziej przypominał prostokąt niż kwadrat. Kontynuacją linii Z Fold 7 ma być natomiast Galaxy Z Fold 8 Ultra, który zachowa dotychczasową, "książkową" konstrukcję.

Nowy Galaxy Z Fold 8 w zwiastunie pojawia się tylko na chwilę, tuż po tym, jak Spider-Man zdejmuje go z drukarki 3D. Choć sprzęt jest nieco przysłonięty przez światło, w przebitkach wyraźnie widać nowy, szerszy kształt urządzenia.

Niespełna dwuminutowe wideo pokazuje również pozostałe nowości: Samsunga Galaxy Z Flip 8 oraz Galaxy Z Folda 8 Ultra. Tego pierwszego Spider-Man również wydrukował na swojej niesamowitej drukarce 3D, a ostatniego można zobaczyć w dłoniach przyjaciela Petera Parkera - Neda Leedsa. Na jego nadgarstku widać także nadchodzący, najlepszy zegarek Galaxy Watch Ultra 2. generacji.

Samsung szykuje duże zmiany w ekranach, ale nie we wszystkich

Przed premierą dowiedzieliśmy się również, że Samsung przygotował dla nowych Foldów ekran pozbawiony charakterystycznego zagłębienia w miejscu zgięcia. Firma sama potwierdziła i omówiła proces powstawania tej technologii.

Jak wynika jednak z nowych doniesień, rozwiązanie nie trafi do wszystkich modeli, a tylko do urządzeń z serii Z Fold 8 – czyli Z Folda 8 oraz Z Folda 8 Ultra. Z kolei w przypadku Z Flipa 8 w kształcie klapki ma zostać wykorzystany stary typ wyświetlacza z widocznym zagięciem.

Czytaj też:

Ładowanie...