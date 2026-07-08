Anulowałem PS Plus i ty też powinieneś. Sony samo się o to prosi

PlayStation ma ogromny kryzys wizerunkowy i to na własne życzenie. Niedługo po tym, jak Rockstar wkurzył graczy tym, iż nie planuje wydawać GTA 6 na płycie Blu-Ray, korporacja Sony ogłosiła, iż od 2028 r. żadna z nowych gier na jej konsole nie będzie już wychodzić w wersji fizycznej. Zapowiedź tej w pełni cyfrowej przyszłości zbiegła się w czasie z… usunięciem z kont użytkowników kupionych przez nich filmów i zamknięciem PS Store na konsolach PS3 i PS Vita.

Po ogłoszeniu zmian w modelu dystrybucji gier na konsole PlayStation firma nabrała wody w usta na tydzień, ale już wróciła do wrzucania wpisów na swoje profile w mediach społecznościowych - nie odnosząc się w żadnym stopniu, rzecz jasna, do krytyki. Nic dziwnego, iż rozczarowani fani, którzy od kilku dni dają wyraz swojej frustracji w komentarzach i są przez korporację ignorowani, postanowili uderzyć firmę tam, gdzie zaboli ją najmocniej. Czyli po portfelu.

Jak anulować PS Plus?

Jeśli ktoś kupił konsolę PlayStation 5 wcześniej niż dwa tygodnie temu, to do sklepu już jej nie zwróci, tak samo jak nie da się zrezygnować z opłaconego już abonamentu wymaganego do grania online. Gracze uznali jednak, iż prztyczkiem w nos korporacji może być anulowanie jego automatycznego odnawiania. A jak pozbyć się subskrypcji PS Plus? Najłatwiej i najszybciej zrobimy to z poziomu przeglądarki internetowej w witrynie playstation.com, gdzie można zarządzać swoim kontem Sony.

Ten guzik Anuluj wyłącza automatyczne odnawianie abonamentu PS Plus

Aby anulować abonament, należy po wejściu na stronę internetową PlayStation kliknąć w prawym górnym rogu w swój awatar oraz przejść do sekcji Zarządzanie subskrypcjami. To tutaj znajduje się guzik Anuluj, którego wciśnięcie sprawi, iż po wygaśnięciu abonamentu ten nie zostanie automatycznie odnowiony, a z naszego konta nie zostanie pobrana kolejna opłata, gdy ten już wykupiony z czasem wygaśnie. Widać tu też, kiedy dokładnie to się stanie.

A jak zrezygnować z abonamentu PS Plus z poziomu konsoli? W tym celu należy z poziomu głównego ekranu wejść w Ustawienia, znaleźć sekcję Użytkownicy i konta, przejść do podmenu Konto, wybrać opcję Płatności i subskrypcje | Subskrypcje | PlayStation Plus i kliknąć guzik Anuluj subskrypcję. Efekt będzie ten sam, jak w przypadku przejścia procedury z poziomu strony internetowej odpalonej na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Sony próbuje przekonać do tego, by abonament PS Plus przedłużyć, a nie z niego rezygnować.

Konsumenci, którzy w ramach protestu przeciwko planowanym zmianom w modelu dystrybucji gier na konsole PlayStation chcą anulować abonament PS Plus, są zachęcani do tego, by zamiast tego… wydłużyć okres jego obowiązywania. Sony przygotowało promocję: oferuje 50 proc. zniżki na kolejny miesiąc lub kwartał dla osób, które wykupiły subskrypcję na 1/3 miesiące i 25 proc. zniżki na kolejne 365 dni dla tych graczy, którzy poprzednio zdecydowali się na subskrypcję na cały rok z góry.

A czy warto z tej „promocji” na PS Plus skorzystać? Na to pytanie każdy gracz powinien odpowiedzieć sobie sam; jeśli ktoś chce się skusić, to warto wcisnąć guzik Anuluj. Ja jednak nie przedłużam, bo mój abonament i tak wygasa dopiero w połowie przyszłego roku. Jeśli dziś bym dodał rok, to kończyłby się w 2028 r. Niewykluczone zaś, że do tego czasu, jeśli Sony nie wycofa się z decyzji dotyczącej fizycznych wydań gier, nie tylko nie kupię PlayStation 6, ale i pozbędę się swojego PlayStation 5.

Do premiery konsoli PS6 zostało jednak jeszcze dużo czasu, a graczom nie pozostaje na dziś nic innego, niż dalej wywierać na Sony presję, by firma do sprawy się odniosła. Rezygnacja z abonamentu PS Plus to jasny sygnał dla korporacji, iż podjęta przez nich decyzja nie została ciepło przyjęta - tak samo jak masowe wyrażanie niezadowolenia w komentarzach, podpisywanie petycji itd. Niewiadomo, czy to przyniesie jakikolwiek skutek, no ale na szali jest przyszłość całej branży.

A darmowe gry na lipiec do swojego konta PS Plus i tak przypisałem.

Po tygodniu ciszy Sony wróciło do publikowania informacji na swoich profilach w mediach społecznościowych - w tym o padzie do bijatyk za tysiaka, o jednej z nadchodzących gier i o grach do odebrania z PS Plusa. Wśród tytułów na lipiec znalazły się For the King II, CrossCode i Call of Duty: Modern Warfare III. Uznałem, że skoro i tak abonament już opłaciłem i tego nie cofnę, to do swojego konta je przypiszę - możliwe, że w nie zagram przed wygaśnięciem subskrypcji.

Gorąco chcę też wierzyć, iż korporacja wycofa się z decyzji dotyczącej rezygnacji z gier na płytach Blu-Ray na rzecz mikrosoczewek dla AI. Wtedy będę mógł rozważyć wznowienie subskrypcji, a jeśli się na to zdecyduję, to gry z PS Plusa będą na mnie czekać. Jeśli z kolei tak się nie stanie, a PS6 i nowy Xbox będą dostępne tylko bez napędu, to cóż - trzeba będzie pomyśleć o kupnie Steam Machine lub złożeniu peceta do grania do postawienia pod telewizorem. Tylko tych exclusive’ów od Sony szkoda…

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Sony zapewne zaś liczyło, iż skoro GTA 6 w wersji cyfrowej i tak zapowiada się na hit, a do tego u konkurencji w postaci Xboksa źle się dzieje, to posiadacze konsol PlayStation trochę pojęczą, aż w końcu zaakceptują w pełni cyfrową, drogą przyszłość. Na to się na dziś jednak nie zanosi, ale i tak dopiero przyszłość pokaże, czy te same osoby, które dzisiaj rezygnują PS Plusa i głośno o tym mówią, pożegnają się z Sony na dobre i faktycznie nie kupią PlayStation 6.

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