PlayStation rezygnuje z płyt, a Xbox - z ludzi. A gdzie w tym gracze?

Od kiedy tylko gruchnęła wieść, że Sony zabija gry w pudełkach, gracze zastanawiali się, jaki na branżę spadnie cios z drugiej, zielonej strony barykady. Wiele osób było przekonanych, iż twórcy PlayStation zdecydowali się wydać swoje oświadczenie dotyczące końca płyt na chwilę przed tym, jak gorzką pigułkę publicznie będzie przełykać nowa szefowa Xboksa. No i się nie pomylili.

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Microsoft zwolnił właśnie 3200 ludzi z działu Xbox, czyli 20 proc. załogi.

To jedno z największych masowych zwolnień w historii branży gier wideo, a tych ostatnio było przecież niemało. W samym ubiegłym roku zatrudnienie straciło w niej ponad 15 tys. osób. Teraz przyszła zaś kolej na pracowników działu Xbox; tych pożegna się z firmą 3,2 tys. Połowa od razu, połowa - w ciągu roku.

Informację o masowych zwolnieniach przekazała Asha Sharma, która w lutym zastąpiła na stanowisku CEO związanego z Xboksem od lat Phila Spencera. W swoim komunikacie wyjaśnia powody tej decyzji, zdradzając przy tym nieco informacji zza kulis (w tym np. o „14 warstwach zarządzania” - co sporo wyjaśnia…).

Asha Sharma wyjaśnia przy tym, że zyski Xboksa są od 3 do 10 razy mniejsze niż w przypadku konkurencji, a 9. generację zaczął z mniejszą liczbą sprzedanych konsol i wyższymi kosztami. Firma postawiła na Game Passa, multiplatformowość i większe portfolio, ale wzrosty były niższe od oczekiwanych.

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O tym, że w dziale Xbox dzieje się nie najlepiej, mówi się przy tym w kuluarach od tygodni, więc dzisiejsze smutne ogłoszenie nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się natomiast, iż Microsoft zamknie studia, które uważa za np. nierentowne. Tutaj sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

Xbox wciska guzik „reset”

Asha Sharma przyznaje, że Microsoft od 2018 r. przejmował studia w sposób „agresywny” i nie wszystkie do niego pasowały. Gier obecnie przybywa zaś w tempie wyższym niż przez ostatnie dziesięć lat, jeśli liczyć je łącznie, a Xbox musi konkurować nie tylko z innymi dużymi wydawcami, ale też grami niezależnymi.

Teraz, po ośmiu latach, Xbox podjął decyzję, by swoje portfolio zmniejszyć, ale… wbrew plotkom nie zamyka studiów, które uznał za najmniej do niego pasujące. Zamiast tego firmy jak Compulsion Games i Double Fine Productions ponownie staną się niezależnie - zachowując swoje marki i dotychczasowy katalog. To jednak nie koniec.

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Kolejne dwa, należące do tej pory do Microsoftu, czyli Ninja Theory i Undead Labs, odpowiedzialne odpowiednio za serie gier wideo Senua i State of Decay, będą miały nowego właściciela - transakcja jest finalizowana. Niepewny jest jedynie los francuskiego Arkane Lyon i tutaj czekamy na informacje dotyczące tego, czy studio przetrwa.

To wszystko ogromny cios dla twórców gier i graczy. Jedyna dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, iż żadna z dotychczas zapowiedzianych publicznie gier nie idzie po nóż. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy po redukcji zatrudnienia w Microsoftu nie trafią one na szafot po cichu w nadchodzących miesiącach. Oby tak się nie stało…

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Mam przy tym nadzieję, iż Sony nie uda się wykorzystać problemów Microsoftu do tego, by odwrócić uwagę od swojej skandalicznej decyzji dotyczącej przejścia całkowicie na model cyfrowy. 1 lipca 2026 r. firma poinformowała o końcu gier na płytach i od tego czasu temat w sieci grzeje, ale Sony nabrało wody w usta, a profile firmy w social mediach od czterech dni milczą.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.