Xbox pójdzie śladem PlayStation? Wszyscy chcą zabić płyty

Sony potwierdziło, że oficjalnie kończy z fizycznymi wersjami gier na nośnikach Blu-ray oraz zabija fizyczny napęd w konsolach. Decyzja ma wynikać ze zmian trendów w zakresie preferencji konsumentów i sprawić, że gry będą dostępne tylko w wersji cyfrowej - pudełkowe wydania jednak nie znikną, ale zamiast płyty w środku znajdziemy kod. Następny do zabicia płyt jest Microsoft.

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Kolejny Xbox podobno porzuci płyty

Koniec płyt na PlayStation ma nastąpić już za ok. 1,5 roku. Od stycznia 2028 r. żadna nowa gra na konsole Sony nie powstanie w wydaniu z fizycznym nośnikiem. Oznacza to koniec pewnej ery trwającej od wielu lat, w której zakupioną grę można było odsprzedać. Przynajmniej w przypadku Sony, które obecnie jest liderem na rynku konsol ze swoim PlayStation.

Drugi duży gracz - Microsoft ze swoją konsolą Xbox - na razie oficjalnie nie przedstawił podobnych planów. Jednak od dłuższego czasu różne źródła sugerowały, że Microsoftu odejdzie od fizycznych napędów płyt w konsolach nowej generacji.

Sam brak wbudowanego napędu obsługującego nośniki nie jest jeszcze potwierdzeniem, że firma rezygnuje z płyt. Jest to jednak wyraźna sugestia, że prędzej czy później to się stanie. No bo jak obsługiwać płyty bez fizycznego napędu?

Z drugiej strony Microsoft żyje w cieniu Sony i PlayStation. Konsole Xbox nie radzą sobie tak dobrze jak dawniej. To właśnie PlayStation dominuje obecnie na rynku. Nie zdziwię się, gdy gigant od Windowsa podejmie podobną decyzję, aby tylko dostosować się do Sony i nowych realiów obowiązujących na rynku. Microsoft nie powiedział jednak jeszcze ostatniego słowa i nie podjął ostatecznej decyzji, czy w kolejnej generacji Xboxów zrezygnuje z fizycznego napędu.

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Xbox nie chce jednak, abyśmy stracili dostęp do starych gier

Xbox doskonale wie, jak wersje płytowe są istotne dla wielu graczy. Bez nich uruchomienie starszych gier byłoby niemożliwe. Microsoft już zobowiązał się do tego, że przyszła generacja konsoli otrzyma wsparcie dla tego, co już działało na Xboksie Series X|S.

Z drugiej strony firma pracuje nad systemem, który pozwoli przenosić gry z płyt na konto Microsoft. Wszystko po to, aby utrata fizycznego nośnika nie wiązała się z brakiem dostępu do gry.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.