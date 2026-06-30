GTA 6 na premierę z bolesnym ograniczeniem. Poczekasz na lepszą płynność

W minionym tygodniu GTA 6 trafiło do przedsprzedaży. Gra jest dostępna w zamówieniach przedpremierowych na 4,5 miesiąca przed debiutem, który został zaplanowany na 19 listopada 2026 r. Produkcja studia Rockstar Games początkowo ukaże się wyłącznie na konsolach PlayStation 5 (w tym wersji Pro) oraz Xbox Series X|S. Jednak gracze doświadczą niemałego ograniczenia.

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GTA 6 z ograniczoną płynnością na premierę

Rockstar Games przyzwyczaił nas do tego, że na premierę swoich gier celuje tylko w konsole. To podejście, które nie wymaga od twórców natychmiastowej optymalizacji pod komputery osobiste, charakteryzujące się różnorodnymi konfiguracjami sprzętowymi. W przypadku konsol specyfikacja jest stała: w stajni PlayStation 5 znajdziemy dwie wersje - zwykłą oraz Pro, a Xbox dzieli się na Series X oraz Series S.

Według nowych informacji przekazanych w podcaście "Rock i Borys", Grand Theft Auto 6 na premierę może być dostępne wyłącznie w jednym trybie: 30 kl./s. Rockstar Games ma wprawdzie pracować nad dwoma trybami: jakości (z blokadą do 30 kl./s) oraz wydajności (w 60 kl./s).

YouTuberzy mieli otrzymać cynk od źródła zaznajomionego z sytuacją w Rockstar Games, że tryb wydajności pozwalający na grę w 60 kl./s nie będzie gotowy na premierę. Gracze będą musieli poczekać na dalsze aktualizacje i do tego czasu skorzystają wyłącznie z trybu zakładającego najwyższą jakość i ograniczoną płynność rozgrywki.

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Doniesienia wskazują również na istotną kwestię dotyczącą Xboxa Series S, który ma wspierać głównie tryb 30 kl./s. Jak wiadomo, jest to konsola o niższej mocy obliczeniowej, zbliżonej do poprzedniej generacji - Xboxa One X wydanego w 2017 r.

Xbox Series S miał swoją premierę w 2020 r. i już wtedy nie należał do najwydajniejszych konsol na rynku. Jest znacznie wolniejszy od Xboxa Series X. Z nowego raportu wynika, że nie ma gwarancji, iż na słabszej wersji konsoli w ogóle pojawi się wsparcie dla trybu 60 kl./s. Microsoft ma ściśle współpracować z Rockstar Games, aby poprawić wydajność gry na tym urządzeniu.

Duże zaskoczenie ze strony Rockstar Games

PlayStation 5 i Xbox Series X mają już swoje lata. Konsole wydane pod koniec 2020 r. odbiegają od wydajności dzisiejszych komponentów, które znajdziemy w nowoczesnych komputerach. Zaletą konsol od zawsze była jednak optymalizacja. Rockstar najwyraźniej szuka sposobu na wyciśnięcie ostatnich soków z tych platform i docelowo zapewni tryb 60 kl./s kosztem jakości obrazu.

Trudno powiedzieć, jakie funkcje będą zarezerwowane dla konsoli PS5 Pro, wyposażonej w lepszy układ graficzny. Sklep PlayStation Store ujawnia, że gra ma być "PS5 Pro Enhanced". Cokolwiek to znaczy w tym przypadku.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.