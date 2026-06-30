Nie czekaj z graniem w GTA 6. PlayStation 6 ma kosztować fortunę

Rockstar Games ostatnio uruchomił przedsprzedaż Grand Theft Auto 6, mimo że do premiery pozostaje jeszcze ok. 4,5 miesiąca. Produkcja, tak jak się spodziewaliśmy, jest ograniczona tylko do konsol - gracze pecetowi znowu poczekają sobie co najmniej kilka (lub kilkanaście) miesięcy na własną kolej. Lepiej jednak już czekać na wersję na PC niż na nową wersję konsoli, by tylko pograć w lepszej jakości. Będzie długo i drogo.

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PlayStation 6 wyjątkowo drogie, a czekanie – długie

Według obecnych informacji premiera PlayStation 6 jest planowana na 2028 r. Już wcześniej nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że debiut urządzenia zostanie opóźniony, a Sony nie zachowa swojego 7-letniego cyklu wydawniczego. Gdyby ten został utrzymany, sprzęt miałby swoją premierę pod koniec 2027 r.

Mimo wszystko PlayStation 5 nową konsolą nie jest. Zadebiutowała bowiem w listopadzie 2020 r. PS4 z kolei miała swoją premierę w 2013 r., a PS3 - w 2006 r. Tym razem trzeba będzie czekać aż 8 lat na nową generację urządzenia. Długi czas oczekiwania jest tu jednak najmniejszym problemem.

Jak wynika z nowych doniesień informatora KeplerL, cena samych materiałów i komponentów przyszłej PlayStation 6 miała wzrosnąć o dodatkowe 200 dolarów względem wcześniejszych przewidywań na poziomie 760 dol. Oznacza to, że wyprodukowanie jednego egzemplarza konsoli nowej generacji ma kosztować 960 dol. - ok. 3600 zł. To jednak koszty samych komponentów, nie licząc innych wydatków na opracowanie konsoli czy marketing.

Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że Sony traci na sprzedaży każdego egzemplarza konsoli. Dlatego spekulacje zakładają, iż firma może wycenić sprzęt na ok. 899 dol. - ok. 3400 zł. Doliczając do tego podatki, uzyskalibyśmy cenę na poziomie ponad 4000 zł.

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Czekanie na PlayStation 6 do GTA 6 nie ma sensu

Oczywiście - PlayStation 6 będzie szybszą i wydajniejszą konsolą. Jednak twórcy GTA 6 z pewnością dobrze przygotowali swoją grę pod obecną generację PlayStation 5. Do dyspozycji są bowiem tylko dwie wersje konsoli: bazowa PS5 (wiele pomniejszych rewizji, ale wydajność jest taka sama) oraz lepsza PlayStation 5 Pro. Oczekujemy, że nawet podstawowa wersja konsoli będzie sobie dobrze radzić.

Jeśli chcecie trochę lepszej grafiki, lepiej postawić na PS5 Pro. Cena będzie nawet niższa.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.