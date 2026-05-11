Dron wyląduje na statku bez pilota. To większy przełom niż myślisz

Drony nad morzem to żadna nowość, ale ich największym wrogiem wcale nie jest porywisty wiatr czy brak zasilania. Najtrudniejszym momentem misji jest tak naprawdę powrót na pokład. Brytyjski startup WaiV Robotics twierdzi, że znalazł na to sposób. Opracowali system, który pozwala dronom pionowego startu (VTOL) w pełni samodzielnie lądować na płynącym statku, eliminując najbardziej ryzykowny etap całej operacji.

Powrót na statek to najgorszy moment całej misji

Problem z dronami na małych jednostkach od zawsze sprowadzał się stricte do fizyki. Statek w ruchu to cel ruchomy w trzech płaszczyznach – kołysze się, myszkuje i zmienia wysokość względem poziomu morza. Próba posadzenia na nim maszyny to tak naprawdę ekstremalne wyzwanie dla każdego systemu i operatora. Właśnie dlatego do tej pory drony morskie były domeną jedynie naprawdę dużych graczy. Na małych łodziach ryzyko rozbicia drogiego sprzętu o burtę było po prostu zbyt duże, by traktować to jako rutynowe zadanie.

WaiV Robotics nie ściga się tu z producentami dronów, tylko buduje dla nich bezpieczny dom na morzu. Firma stawia na trzy elementy: dedykowaną platformę, oprogramowanie przewidujące ruchy jednostki na wodzie i system przechwytujący maszynę przy kontakcie. Nawet najlepszy dron jest bezużyteczny, jeśli nie ma gdzie bezpiecznie usiąść. WaiV wypełnia tę lukę, dając marynarce narzędzia do stabilizacji lądowania tam, gdzie do tej pory rządził chaos.

Ich rozwiązanie składa się z kilku warstw. Jest żyroskopowo stabilizowana platforma lądowania, jest oprogramowanie oparte na AI i algorytmach predykcyjnych, a do tego dochodzi patentowany mechanizm catch-lock-release. Chodzi o to, żeby platforma nie tylko przyjęła drona, lecz także od razu go złapała i zablokowała, zanim ten odbije się, ześlizgnie albo przewróci na falującym pokładzie.

Właśnie ten ostatni ułamek sekundy po przyziemieniu bywa najbardziej zdradliwy. Dron może podejść dobrze, dotknąć pokładu i dopiero wtedy stracić stabilność. WaiV twierdzi, że ich system ma zamienić ten krytyczny moment z ręcznej walki o każdy centymetr w przewidywalną, zautomatyzowaną procedurę.

Jeśli to zadziała, to skorzysta nie tylko wojsko

Najbardziej oczywiste zastosowania tej technologii leżą oczywiście w sektorze cywilnym. Offshore, farmy wiatrowe, inspekcje infrastruktury czy ratownictwo morskie to miejsca, gdzie dron jest genialnym narzędziem, ale ma jedną wadę – jego użyteczność kończy się tam, gdzie zaczyna się porywisty wiatr i wysoka fala. Dziś, żeby bezpiecznie wylądować na statku serwisowym, potrzeba świetnego pilota i sporej dawki szczęścia. WaiV chce to zmienić, bo ich system ma sprawić, że dron stanie się tak samo przewidywalny jak każde inne narzędzie na pokładzie, niezależnie od pogody.

Wojsko też oczywiście patrzy na takie rozwiązania bardzo uważnie. Mały okręt patrolowy, jednostka specjalna, bezzałogowy statek nawodny albo okręt wsparcia nie zawsze potrzebuje śmigłowca. Czasem potrzebuje po prostu własnych oczu w powietrzu, które wystartują, zrobią robotę i wrócą bez widowiskowej walki z kołyszącym się pokładem. Jeśli ten proces uda się zautomatyzować, wartość drona na morzu po prostu wzrośnie.

Marcin Kusz 11.05.2026 06:20

