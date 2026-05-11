Zakłócają sygnał GPS nad polskim morzem. "Jest coraz gorzej" 

Nad Bałtykiem właściciele dronów tracą nad nimi kontrolę - to efekt problemów z sygnałem GPS. Utrudnienia występowały już wcześniej, ale teraz sytuacja jest naprawdę zła. 

Adam Bednarek
dron
O dronach straconych w miniony weekend poinformował portal trojmiasto.pl. Problemy zgłaszali mieszkańcy Trójmiasta, ale do incydentu doszło również w Krynicy Morskiej. 

To nie pierwszy raz, kiedy takie utrudnienia występują. O podobnych przypadkach informowaliśmy np. w ubiegłym roku. Jednak według doniesień operatorów dronów "obecna skala problemu jest wyjątkowa".

- Niestety jest coraz gorzej. Tak źle jeszcze chyba nigdy nie było. Lepiej na razie odpuścić latanie dronem - ryzyko jest bardzo wysokie - przestrzegał w rozmowie z portalem jeden z czytelników. 

Kto jest odpowiedzialny za zakłócenia?

Wiadomo, na kogo pada podejrzenie. Od dawna Polska zmaga się z podobnymi działaniami. Jak zwracał uwagę Marcin Kusz w swoim tekście o zakłóceniach sygnału, GPS stał się polem bitwy, a Polska jest w pierwszym rzędzie widowni.

W 2025 r. do mediów wyciekł dokument przygotowany dla unijnych ministrów obrony, w którym wprost wskazano Rosję i Białoruś jako sprawców celowych, skoordynowanych zakłóceń GNSS w pasie od Finlandii po Polskę. W tym samym materiale padają konkretne liczby: ponad 2,7 tys. udokumentowanych incydentów w polskiej przestrzeni powietrznej w ciągu miesiąca oraz ponad 15 tys. w całej UE w pierwszych tygodniach 2025 r. 

Jedną z konsekwencji takich działań są właśnie problemy z dronami, które nagle wymykają się spod kontroli operatorów. Według doniesień czytelników portalu trojmiasto.pl zakłócenia sygnału GPS utrudniają także śledzenie map pokazujących pozycje statków na Zatoce Gdańskiej.

Zdjęcie wygenerowane przy pomocy SI.

Adam Bednarek
11.05.2026 06:00
Tagi: DronyGPS
