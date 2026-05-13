Powrót legendy. Sony Xperia 1 VIII zrywa z kultowym wyglądem

Nie będziemy tracić czasu na historyczne wspomnienia. Smartfony Sony Xperia 1 przez lata stanowiły topową półkę w fotografii, a ich specyficzny i lekko archaiczny design stał się znakiem rozpoznawczym. Telefony miały spore ramki wokół wyświetlacza, tył opierał się modzie, a do tego dochodziło charakterystyczne podejście producenta do kwestii oprogramowania aparatów. Sony Xperia 1 albo się kochało, albo nienawidziło. Nie było trzeciej możliwości. Najnowsza odsłona przychodzi z ogromnymi zmianami, a ja jestem wstrząśnięty niczym drink Bonda.

Sony Xperia 1 VIII z rewolucyjnymi zmianami

Trzy aparaty umieszczone jeden pod drugim były wyróżnikiem serii. To pieśń przeszłości. Mamy teraz kwadratową wyspę aparatów, a to dopiero początek zmian. Nowy język projektowania nazywa się ORE. Ma nawiązywać do nieoszlifowanych kamieni szlachetnych. Występuje w czterech kolorach: Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red praz Native Gold. uwagę zwraca również nowe wykończenia boków i tylnego paneli z teksturowanymi powierzchniami. Zmiany są spektakularne, ale na szczęście Sony zdecydowało się oszczędzić kultowe rzeczy, czyli fizyczne złącze audio 3,5 mm oraz fizyczny przycisk migawki.

Sony Xperia 1 VIII to nowe aparaty

Aparaty zawsze były najważniejsze w tym modelu i tak jest w tym roku. Sony zgodnie z tradycją używa oznaczeń aparatów jako 16, 24 i 70 mm. Wszystkie trzy mają 48 Mpix. Ultraszerokokątny i główny są bez zmian - matryce odpowiednio 1/1.56 i 1/1.35, ale pierwsze skrzypce ma grać teleobiektyw z nową matrycą 1/1.56, czyli prawie cztery razy większą niż w poprzednim modelu. Efekty zdjęciowe mają zwalać z nóg. Wszystkie zdjęcia zrobione przez aparat są dodatkowo przetwarzane z wykorzystaniem

technologii wieloklatkowego RAW HDR. Efektem są wyraźniejsze zdjęcia, lepsze odwzorowanie kolorów i większa ilość szczegółów nawet w wymagających scenach o wysokim kontraście.

Wszystko oczywiście doprawiono asystentem AI - Xperia Intelligence, która pomaga stworzyć lepsze zdjęcia. Algorytm analizuje fotografowaną scenę i automatycznie proponuje najlepsze ustawienia, w tym tonację kolorystyczną, wybór obiektywu czy efekt bokeh. Na prezentacji produktowej wyglądało to spektakularnie, zobaczymy jak będzie w rzeczywistości.

Sony Xperia 1 VIII ma być potężna

Sercem jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu towarzyszy 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Złota odmiana występuje w wyjątkowej wersji 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane. Smartfon ma być potężny i zapewniać do dwóch dni pracy. Niestety telefon ma nadal baterię o pojemności 5000 mAh, co w dzisiejszych czasach jest dość średnim wynikiem, ale za to Sony podniosło moc ładowania do 45 W.

A ile kosztuje Sony Xperia 1 VIII?

Gdybym wam podał wyłącznie cenę, to pomyślelibyście, że jest bardzo wysoka. Jednak dokładne wczytanie się w informację prasową sprawia, że nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać.

Przedsprzedaż smartfonu Xperia 1 VIII rozpocznie się 13 maja w sklepie internetowym Sony oraz u wybranych partnerów handlowych w cenie ok. 6499 zł za wersję 256 GB. W okresie przedsprzedaży zakup Xperia 1 VIII będzie obejmował zestaw z topowymi słuchawkami WH-1000XM6. Same słuchawki kosztują ok. 1700 zł, więc to świetna oferta na start.

Model 1 TB w kolorze Native Gold (złoty) będzie dostępny wyłącznie w sklepie internetowym Sony na wybranych rynkach i kosztować będzie około 8699 zł. Nie wiem czy obejmie to Polskę, ale to akurat nikogo nie zmartwi. Pozostaje nam czekać na egzemplarze testowe, żeby odpowiedzieć na pytanie: czy zmiany aparatów sprawią, że opadnie nam szczęka podczas robienia zdjęć?

Paweł Grabowski 13.05.2026 07:37

