Szukasz prezentu na komunię? Hulajnogi Ausom rozbiją bank

Ładowanie...

Elektryczne hulajnogi od kilku lat są jednym z najlepszych prezentów, bo oferują niezależność transportową, ułatwiają poruszanie się po mieście. Dodajmy do tego całkowitą niezależność od miejsc parkingowych, możliwość omijania korków i wygodę, którą trudno pobić. Użytkowanie roweru wiąże się ze zmęczeniem, a hulajnoga elektryczna pozwala dojechać bezpiecznie do celu bez wysiłku.

Hulajnogi Ausom to z kolei gwarancja jakości wykonania, bezpieczeństwa i zaawansowania technologicznego. Marka poszerza swoją ofertę i obecność na rynku, a najlepszym miejscem do zakupu jej urządzeń jest platforma Geekbuying. Właśnie wystartowała tam promocja na cztery modele hulajnóg Ausom. Wszystkie łączy duży zasięg, komfort obsługi, zgodność z europejskimi normami, wygodne transport, oświetlenie i zabezpieczenia antykradzieżowe. Dodajmy do tego dostęp do serwisów na terenie kraju, dostępność części zamiennych i gwarancję i pełną zgodność z polskimi przepisami.

Potężne silniki, w które wyposażono sprzęty Ausom, nie służą do bicia rekordów prędkości, lecz do bezproblemowego pokonywania wzniesień i płynnej jazdy niezależnie od obciążenia. To hulajnogi, które zaspokoją różne grupy użytkowników. Poradzą sobie zarówno w mieście, jak i na bezdrożach, a wszystko dzięki bezdętkowym oponom i systemowi amortyzacji. Przyjrzyjmy się bliżej propozycjom od Geekbuying.

Na pierwszy ogień: Ausom Gosoul 2 za 1899 zł

Sprawdź Ausom Gosoul 2.

To złoty środek pomiędzy osiągami a ceną. Posiada silnik o maksymalnej mocy 1100 W, co przekłada się na świetną dynamikę i możliwość pokonywania podjazdów, nawet tych stromych. Hulajnoga stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejsc. Wszystko dzięki fabrycznej blokadzie prędkości do 20 km/h, tarczowym hamulcom z E-ABS oraz systemu dostępu za pomocą technologii NFC. W codziennym użytkowaniu pomoże innowacyjne zawieszenie ShocFree oraz 10-calowe bezdętkowe opony, które świetnie wybierają nierówności nawet na kostce brukowej.

Dzięki wydajnemu akumulatorowi 48 V 13 Ah hulajnoga Ausom Gosoul 2 pozwala na przejechanie do 70 km. Dziecko nie będzie musiało co chwilę pamiętać o podłączaniu hulajnogi do ładowania. Podest ma szerokość aż 185 mm, co znacznie wpływa na komfort przemieszczania się. Jazda jest stabilna i pewna. Ta hulajnoga to świetny wybór dla wszystkich, którzy szukają taniego, wygodnego i dobrego sposobu na przemieszczanie się. Hulajnoga Ausom Gosoul 2 kosztuje 1799 zł.

Cena obniżona z 1 999,00 na 1 899,00 zł Ausom Gosoul 2 + uchwyt i etui gratis Ausom 6% rabatu z kodem: AUSOMPR

Ausom Gosoul 2 Pro - jeszcze więcej mocy i komfortu za 2249 zł

Sprawdź Ausom Gosoul 2 Pro

Ta hulajnoga posiada mocniejszy silnik elektryczny o mocy 1400 W i momencie obrotowym wynoszącym 28 Nm. Pozwala na czerpanie większej przyjemności z jazdy. Posiada system zawieszenia ShocFree i 10-calowe opony bezdętkowe, które zapewniają płynną i komfortową jazdę. Ta hulajnoga nie boi się żadnej nawierzchni, nawet trudny teren staje się dziecinnie prosty do pokonania. Radzi sobie z nachyleniem do 27 proc., oferuje trzy tryby prędkości 10/15/20 km/h, a kierowca może mieć masę aż 130 kg.

Akumulator 18 Ah 48 V zapewnia zasięg aż do 90 km. Bezpieczeństwo znacząco poprawia pełne oświetlenie i kierunkowskazy. Dzięki nim można sygnalizować swoje zamiary na drodze, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo jazdy. Szeroki podest i wzmocniona konstrukcja oraz hamulce tarczowe z systemem E-ABS, zwiększają poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad pojazdem. Układ hamulcowy zmniejsza ryzyko zablokowania kół i pomaga utrzymać stabilność.

Ausom Gosoul 2 Pro wyposażono w kompleksowy system oświetlenia, w tym jasne światło przednie, tylne, kierunkowskazy i oświetlenie otoczenia, zwiększając widoczność i bezpieczeństwo podczas przejażdżek.

Cena obniżona z 2 899,00 na 2 249,00 zł Ausom Gosoul 2 Pro Ausom 6% rabatu z kodem: AUSOMPR

Ausom K20 Pro - dwa silniki i większy komfort za 2479 zł

Sprawdź Ausom K20 Pro

Ten model rozpieszcza możliwościami. Posiada dwa silniki 1400 W, które zapewniają moment obrotowy wynoszący 28 Nm. Pozwalają pokonywać naprawdę strome wzniesienia, bo mówimy aż o 33 proc. nachyleniu. Jest stabilna, obsługuje trzy tryby prędkości 10/15/20 km/h. Hulajnoga potrafi poradzić sonie z bezpiecznym transportem kierowcy o wadze do 130 kg. Szeroki podkład zapewnia dużo miejsca na stopy, co zwiększa równowagę. Mechanizm składania pozwoli na łatwe przechowywanie w garażu lub bagażniku.

Dzięki akumulatorowi 18 Ah 48 V (864 Wh) Ausom K20 Pro przejedzie do 90 km na jednym ładowaniu. Została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy przemierzają miejskie ulice i dłuższe trasy. Duży zasięg zmniejsza częstotliwość ładowania i pozwala zaplanować długie wyprawy. Hulajnoga posiada pełne oświetlenie wraz z kierunkowskazami oraz stopień ochrony IP54, co pozwala na niezawodne działanie w deszczu i trudnych warunkach pogodowych.

O komfort użytkowania dba amortyzowany przedni widelec i regulowany dwustronny tylny wahacz ShocFree. Skutecznie pochłania wstrząsy i wibracje. Bezdętkowe 10-calowe opony zapewniają wysoką przyczepność i jeszcze większą na przebicia. Dla tej hulajnogi żadne środowisko nie jest straszne. Możecie wyruszyć na szutry, nierówne chodniki, a także mieszany teren. Hulajnoga K20 Pro ma przednie i tylne hamulce tarczowe z zaawansowaną technologią E-ABS, która zapobiega blokowaniu się kół.

Cena obniżona z 2 599,00 na 2 479,00 zł Ausom K20 Pro Ausom 6% rabatu z kodem: AUSOMPR

Ausom DT2 Pro - moc, prędkość i kosmiczny zasięg za 3839 zł

Sprawdź Ausom DT2 Pro

Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Hulajnoga wykorzystuje dwa silniki o mocy 1100 W każdy, co w połączeniu z wydajnym 52-woltowym systemem bateryjnym pozwala na wysokie przyspieszenie, a po odblokowaniu uzyskanie prędkości nawet 65 km/h. Wydajność silnika jest tak duża, że nie ma żadnego znaczenia, po jakim terenie się poruszasz.

Duża moc wymaga dużej odpowiedzialności. Ausom DT2 Pro wyposażona jest w zaawansowany hydrauliczny układ hamowania. Olejowe hamulce hydrauliczne mają o 30 proc. większą skuteczność niż tradycyjne hamulce. Redukcja drogi hamowania poprawia bezpieczeństwo i zwiększa kontrolę nawet przy wysokich prędkościach. Dodatkowo układ E-ABS dba o brak możliwości zablokowania się kół.

Ausom DT2 Pro wyposażona jest w innowacyjny układ zawieszenia, rodem z podwozia lotniczego. Układ tłumi wstrząsy i wibracje, pozwala na precyzyjne kontrolowanie hulajnogi w trakcie jazdy po wertepach. 10-calowe opony bezdętkowe o unikatowym designie zapewniają wysoką przyczepność i odporność na przebicia. Sprawdzają się doskonale zarówno na wertepach, jak i w mieście.

Bateria 52V 23,4 Ah(1216,8 Wh) zapewnia imponujący zasięg do 115 km. Energię szybko uzupełnicie za sprawą dwóch portów ładowania. Hulajnoga ma dwuwarstwowy system zabezpieczeń obejmujący blokadę kodem oraz NFC. Dla większego bezpieczeństwa hulajnoga ma dyskretne gniazdo AirTag. 4,5-calowy wyświetlacz informuje o danych jazdy w czasie rzeczywistym. Podobnie jak i inne hulajnogi firmy Ausom, DT2 Pro jest wyposażona w pełen oświetlenie wraz z kierunkowskazami, a szeroka platforma pozwala na wygodne podróżowanie osobom o wadze do 135 kg.

Cena obniżona z 4 699,00 na 3 839,00 zł Ausom DT2 Pro Ausom 6% rabatu z kodem: AUSOMPR

Hulajnogi firmy Ausom w sklepie Geekbuying możecie kupić jeszcze taniej

Wszystko za sprawą kodu dla naszych czytelników: spiderweb6, który daje dodatkowe 6 proc. zniżki. Można go wprowadzić do zamówienia z poziomu koszyka. Dodajmy do tego darmową wysyłkę.

Nie da się wybrać źle spośród tych propozycji, bo każda hulajnoga oferuje szeroki zakres możliwości. Wszystko rozbija się o kwestię indywidualnych potrzeb.

Paweł Grabowski 15.05.2026 11:51

Lokowanie produktu : Geekbuying

Ładowanie...