Po co ci telefon za 8500 zł? Znam odpowiedź

Ładowanie...

Kiedy kurier wręczył mi niewielką paczkę, poczułem lekki dreszcz ekscytacji. Wyobraźnia natychmiast podsuwa obraz potężnego, niemal opancerzonego flagowca, który ciąży w dłoni niczym mała cegła. Motorola postanowiła jednak nieco osłodzić ten finansowy próg.

Wyceniony w Polsce na 9999 zł telefon doczekał się przedsprzedażowego cashbacku w wysokości 1500 złotych, co realnie obniża cenę do psychologicznej bariery 8499 złotych. Jeśli masz fantazję i odpowiedni budżet, możesz sięgnąć po limitowaną edycję FIFA World Cup 26™ za 11499 złotych (po zwrocie - 9999 zł), do której dorzucany jest bilet na mecz mundialu.

REKLAMA

Dlatego w tym przypadku pytanie nie brzmi „czy to dużo?”. Pytanie brzmi: „czy jesteś człowiekiem, który potrafi wykorzystać taki sprzęt?”.

Po co ci motorola razr fold?

To telefon dla osób, które naprawdę żyją na styku pracy, mediów i technologii. Jeśli codziennie przeskakujesz między mailem, kalendarzem, komunikatorami i dziesiątkami dokumentów, 8,09-calowy ekran pOLED 2K po rozłożeniu daje ci prawdziwe, miniaturowe biurko w kieszeni.

Co ważne, po złożeniu nadal masz do dyspozycji poręczny, świetnie leżący w dłoni smartfon z wąskim ekranem 6,6 cala i odświeżaniem 165 Hz.

razr fold ma sens tam, gdzie ma zastąpić i klasyczny telefon, i tablet, uwalniając nas od noszenia dwóch urządzeń naraz. W środku pół bestia: Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB RAM.

Aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka, a płynne przejście z formy kompaktowej do potężnego ekranu roboczego autentycznie zmienia zasady gry podczas wyjazdów służbowych.

Czy wolałbym procesor Elite? Bardzo, szczególnie w tej cenie - chociaż tu główną rolę gra termika. fold jest jest smukły, a i czuć, że motorola musiała iść w kompromisy.

Odrębną kwestią, która natychmiast kupiła moje serce, jest zasilanie. Bateria o pojemności 6000 mAh to potężny rekord w świecie składaków, wspierany ładowaniem przewodowym 80 W (mały haczyk: dla pełnej mocy telefon musi być rozłożony, najpewniej ze względów termicznych).

W ubiegłym tygodniu spędziłem cztery godziny w pociągu. To pierwszy tego typu sprzęt, na którym odpaliłem wieczorny seans filmowy, płynnie odpisując w tle na maile i nie martwiąc się o stan procentowy akumulatora. Jeśli się zastanawiacie: Z Fold 7 ma 4400 mAh, Honor Magic V5 to 5820 mAh.

Kieszonkowe studio i luksus

Kolejna grupa docelowa to fani mobilnej fotografii. Zestaw aparatów 50 MP z główną matrycą LYTIA 828, 3-krotnym przybliżeniem optycznym i obiektywem ultraszerokim nagrodzono certyfikatem DXOMARK Gold.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Aparat naprawdę daje radę. Czyli po aktualizacjach jest o wiele lepiej (wszak motorola signature ma praktycznie ten sam zestaw)

Algorytmy moto ai rewelacyjnie utrzymują jakość Ultra HDR w aplikacjach takich jak Instagram czy TikTok.

Zawias i półzłożona pozycja sprawiają, że możesz używać telefonu jak kieszonkowego statywu. Nagrywałem w ten sposób nocny ruch uliczny z parapetu w hotelu, a przy vlogach i rozmowach wideo to wręcz nieoceniona wygoda.

Bardzo dobrze odnajdą się tu również osoby, które lubią rzeczy wyjątkowe i demonstracyjne. Edycja FIFA World Cup 26™ oferuje wykończenie inspirowane naturalną skórą, dedykowane tapety i logotyp pokryty 24-karatowym złotem (próbowałem go zdrapać - trzyma się doskonale). Ten wariant nie udaje skromności. To produkt mający zwracać uwagę i budować wrażenie prestiżu.

Kto po zakupie będzie zgrzytał zębami?

Bądźmy jednak całkowicie szczerzy. To nie jest sprzęt dla ludzi, którzy szukają solidnego telefonu do całkowicie podstawowych zadań. Do obsługi Messengera i aplikacji bankowej 8499 zł to absurdalny wydatek. Lepiej kupić zwykłą motorolę (albo Samsunga) i dokupić sobie tableta. Oraz Fiata Pandę.

Odpadają również użytkownicy o dziurawych rękach. Mimo zastosowania szkła Gorilla Glass Ceramic 3 oraz normy IP49 to wciąż skomplikowana konstrukcja z zawiasem. Wymaga odrobiny czułości, a nie beztroskiego rzucania na kanapę czy upuszczania na beton.

Na koniec zostaje najbardziej zadeklarowana grupa: wyznawcy wbudowanych rysików, przyzwyczajeni do wygody znanej z serii Galaxy Ultra. Tutaj pojawia się największy paradoks urządzenia. Motorola razr fold w pełni współpracuje z dedykowanym piórkiem moto pen ultra, a kolekcja FIFA wręcz mocno promuje ten zestaw.

Problem polega na tym, że rysika nie schowasz w obudowie. Nie ma tu eleganckiego, wbudowanego slotu - akcesorium żyje w osobnym etui lub luzem w torbie. Należę do osób, które potrafią zgubić długopis w pustym pokoju, więc takie rozwiązanie wywoływało u mnie cichą frustrację podczas każdego przetrząsania plecaka.

REKLAMA

motorola razr fold to telefon

Mimo braku wbudowanego stylusa, motorola razr fold to dziś jeden z najbardziej kompletnych składanych smartfonów na rynku. Dostajesz potężniejszą baterię niż u rynkowego króla, przeraźliwie wręcz jasne ekrany (6200 nitów w słońcu robi kolosalne wrażenie) i wybitne aparaty.

To sprzęt przełamujący dotychczasową dominację jednego-dwóch ekosystemów. Jeśli szukasz urządzenia wybranego na podstawie codziennych potrzeb, a nie chłodnej kalkulacji w Excelu, i jesteś w stanie zaakceptować zewnętrzną naturę rysika, ten smartfon dostarczy ci wielozadaniowej satysfakcji.

REKLAMA

Oliwier Nytko 09.05.2026 08:00

Ładowanie...