Googlebook bez tajemnic. Google wymyślił komputer od nowa

Chromebooki miały stanowić rewolucję dla masowego odbiorcy. Tanie urządzenia opierające się na przeglądarce internetowej obiecywały szybkość działania i wysokie bezpieczeństwo.

W praktyce okazało się, że uzależnienie od stałego połączenia z siecią oraz brak pełnoprawnych aplikacji stanowiły barierę nie do przeskoczenia dla bardziej wymagających użytkowników domowych. Segment edukacyjny i najtańsze modele marketowe to zbyt mało, aby nawiązać realną walkę z systemami Windows czy macOS.

Laptopy z Chrome OS często przypominały przerośnięte smartfony pozbawione ekranu dotykowego. Brak dostępu do Wi-Fi czynił z nich sprzęt o znikomej użyteczności, co skutecznie zniechęcało klientów poszukujących uniwersalnego narzędzia do pracy.

Ograniczenia sprzętowe oraz programowe sprawiły, że platforma nie przyjęła się w zastosowaniach profesjonalnych, a twórcy oprogramowania rzadko traktowali ten system priorytetowo. Zamiast płynnego doświadczenia, użytkownicy musieli zgadzać się na kompromisy, korzystając z ułomnych wersji webowych popularnych programów.

Googlebook to nie Chromebook, to Android

Gigant zmienia dotychczasową strategię, wprowadzając na rynek markę Googlebook. Zamiast skupiać się wyłącznie na pracy w chmurze, korporacja stawia na system od podstaw napędzany przez sztuczną inteligencję Gemini.

Oprogramowanie integruje przeglądarkę internetową, aplikacje ze sklepu Google Play oraz zaawansowane algorytmy w jedną całość, celując w zupełnie inną grupę odbiorców.

Nowe urządzenia będą powstawać we współpracy z dużymi partnerami, takimi jak Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo. Mają to być laptopy wykonane z materiałów wysokiej jakości, co ostatecznie odetnie je od wizerunku budżetowych poprzedników.

Znaczy, były droższe premium Chromebooki. Ale o tym nie mówimy.

Cechą charakterystyczną każdego modelu będzie tak zwany glowbar - podświetlany element mający pełnić funkcje estetyczne i użytkowe. Czas pokaże, czy świecący pasek faktycznie ułatwi codzienną pracę, czy pozostanie jedynie wizualną ciekawostką. MacBooki miały już TouchBara. Miały.

Magic Pointer i generowanie widżetów

Największą zmianą w obsłudze jest całkowite przeprojektowanie zachowania kursora. Funkcja Magic Pointer, opracowana we współpracy z zespołem Google DeepMind, uaktywnia wskaźnik na ekranie, by asystent Gemini mógł zaoferować kontekstowe sugestie dotyczące wskazywanego elementu. To interesujące odświeżenie interfejsu, który od czasów prawego kliknięcia myszą nie przechodził większych rewolucji.

Nowe możliwości asystenta obejmują między innymi:

kontekstowe akcje tekstowe - najechanie kursorem na datę w wiadomości e-mail pozwoli szybko zaplanować spotkanie w kalendarzu,

inteligentną analizę obrazu - użytkownik zyska opcję zaznaczenia dwóch fotografii (na przykład nowej kanapy i pustego salonu), aby algorytmy wygenerowały spójną wizualizację mebla w danym pomieszczeniu.

Producent wprowadza również możliwość budowania niestandardowych widżetów przy użyciu naturalnych poleceń tekstowych. Model Gemini potrafi zebrać informacje z internetu lub połączyć dane z aplikacji pocztowej i kalendarza. Planując wyjazd, system zgromadzi szczegóły dotyczące lotów, hoteli oraz rezerwacji w restauracjach, wyświetlając odliczanie w jednym, zautomatyzowanym miejscu na pulpicie.

Ścisła integracja z ekosystemem Androida

Nowy system operacyjny został mocno zoptymalizowany pod kątem ekosystemu Androida. Założeniem inżynierów jest płynne przełączanie się użytkownika między telefonem a komputerem. Googlebooki obsłużą aplikacje ze smartfona bezpośrednio na ekranie laptopa.

Przykładowo, powiadomienie o lekcji językowej w zewnętrznej aplikacji pozwoli na jej ukończenie bez odrywania wzroku od monitora komputera, unikając przy tym problematycznego emulowania interfejsów dotykowych.

Równie ważnym usprawnieniem jest wbudowana integracja z plikami zgromadzonymi na telefonie. Funkcja szybkiego dostępu pozwala przeglądać i wstawiać dokumenty lub zdjęcia ze smartfona z poziomu standardowego menedżera plików w laptopie.

Poczekamy, zobaczymy

Patrząc na najnowsze zapowiedzi, można dostrzec chęć zatarcia negatywnego wrażenia po dotychczasowych eksperymentach z Chrome OS.

Połączenie integracji ze smartfonami oraz zaawansowanego asystenta opartego na sztucznej inteligencji ma szansę dostarczyć narzędzie sprawnie przyspieszające codzienną pracę.

Brak konieczności instalowania oprogramowania firm trzecich do obsługi telefonu z poziomu komputera oraz wsparcie sensownych producentów sprzętu daje nadzieję na bardzo solidne zaplecze techniczne.

Ale: zapowiedzi zawsze malują wyidealizowany obraz, w którym algorytmy bezbłędnie asystują przy każdej operacji. Wypuszczenie urządzeń na rynek, zaplanowane na tegoroczną jesień, zweryfikuje, jak sprzęt radzi sobie ze skomplikowanymi zadaniami w realnych scenariuszach.

To ciekawych ruch w branży, który pokaże, czy konsumenci będą skłonni porzucić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia na rzecz ekosystemu komputerowego opartego w dużej mierze na AI. Wszystko będzie zależało od ceny.

Oliwier Nytko 12.05.2026 19:02

