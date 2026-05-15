Druk UV dla każdego. Po co ci eufyMake E1?

Druk UV przez lata pozostawał domeną ciężkiego przemysłu i wyspecjalizowanych drukarni. Główną barierą dla mniejszych podmiotów był wysoki koszt zakupu sprzętu, duży rozmiar maszyn oraz wysoce skomplikowana obsługa.

Marka eufyMake, należąca do giganta Anker, stara się ten model zmienić. Wprowadza na rynek rozwiązanie, które zachowuje profesjonalne parametry wydruku, ale zamyka je w kompaktowej formie, dostosowanej do potrzeb indywidualnych twórców, małych biznesów i studiów kreatywnych.

Wypukłe tekstury 3D i personalizacja na żądanie

Kluczową cechą modelu E1 jest możliwość druku tekstur 3D, czyli tworzenia fizycznie wyczuwalnych struktur na powierzchni materiału.

W praktyce oznacza to, że nadruk przestaje być wyłącznie wizualny, a zyskuje zupełnie nowy, dotykowy wymiar. Logotyp na produkcie może posiadać wyraźny relief o wysokości do 5 mm, dzięki czemu ilustracje zyskują głębię.

Standardowe projekty zaczynają przypominać towary z wyższej półki, które do tej pory wymagały angażujących technik produkcyjnych, takich jak tłoczenie czy drogie lakierowanie wybiórcze.

To właśnie ten element sprawia, że sprzęt wykracza poza kategorię kolejnej biurkowej maszyny i staje się realnym narzędziem zarobkowym. Personalizacja napędza obecnie znaczną część sprzedaży w internecie.

Unikalność i jakość wykończenia są decydujące niezależnie od tego, czy przedsiębiorca pracuje nad gadżetami reklamowymi, rzeczami z kategorii handmade, autorskim merchem dla twórców internetowych, czy krótkimi seriami dla e-commerce.

Dla niewielkiego sklepu internetowego sprzedającego akcesoria, takie rozwiązanie oznacza ogromną niezależność. Zamiast zamawiać tysiąc identycznych etui na telefony czy drewnianych pudełek od zewnętrznego dostawcy, właściciel może wyprodukować serię kilkudziesięciu sztuk z wypukłym, błyszczącym wzorem bezpośrednio u siebie w biurze.

Daje to swobodę szybkiego reagowania na trendy, testowania nowych wzorów bez ryzyka zamrażania gotówki w magazynie i zapewnia pełną kontrolę nad ostatecznym wyglądem przedmiotu. Do tej pory taki proces oznaczał outsourcing i utratę części marży albo wymuszał potężną inwestycję w wielkoformatowy sprzęt. Model E1 pozwala zamknąć cykl projektowy i produkcyjny na jednym biurku.

Modularność, koszty eksploatacji i bezpieczeństwo

Z perspektywy operacyjnej ważna jest specyfikacja i modularność zaprezentowanego sprzętu. Wariant rozszerzony ułatwia pracę z powierzchniami cylindrycznymi oraz dodaje osobną laminarkę UV DTF, poszerzając użyteczność maszyny o przedmioty takie jak kubki czy butelki.

System pomiaru oparty na dwóch laserach i wbudowanej kamerze drastycznie przyspiesza kalibrację, a wbudowane narzędzia wspierają proces usuwania tła czy generowania wspomnianych tekstur 3D. Obsługa ponad 300 różnych materiałów czyni z urządzenia elastyczną platformę do pracy, a nie tylko maszynę do zadruku płaskich powierzchni.

Ciekawie zapowiada się zaplanowana na trzeci kwartał bieżącego roku premiera systemu ciągłego podawania atramentu. Zastąpienie tradycyjnych wkładów pojemnikami o dużej pojemności ma przynieść wyraźną redukcję kosztów samego druku. Przewidywalne, niższe wydatki na materiały to czynnik, który bezpośrednio determinuje opłacalność przy skalowaniu niewielkiego biznesu.

W środowisku zamkniętym należy bezwzględnie uwzględnić kwestię bezpieczeństwa. Druk UV wiąże się z naturalną emisją specyficznych oparów. Zapowiedziane przez firmę dedykowane systemy oczyszczania powietrza są wymaganym elementem umożliwiającym bezpieczną pracę w mniejszych lokalach. Użytkownicy otrzymają do wyboru dwa rozwiązania: zestaw przyłączeniowy do kanału wylotowego dla pomieszczeń dysponujących oknami oraz dedykowany oczyszczacz powietrza z zaawansowaną filtracją do zamkniętych przestrzeni biurowych.

Podobnie jak nowoczesne drukarki 3D spopularyzowały szybkie prototypowanie, tak teraz desktopowy druk UV przesuwa granice w sferze projektowania krótkich serii. W realiach, gdzie rynkową przewagę buduje krótki czas reakcji i elastyczność oferty, takie rozwiązania płynnie przechodzą z kategorii technologicznych nowinek do zestawu niezbędnych narzędzi współczesnego przedsiębiorcy.

Specyfikacja techniczna eufyMake E1

Rozdzielczość druku: 1440 DPI

Obszar roboczy (druk płaski): 330 × 420 mm

Maksymalna wysokość tekstury 3D: 5 mm

Maksymalna długość druku: 10 metrów (przy użyciu systemu druku z rolki)

System atramentów: CMYK + Biały + Błyszczący

Kompatybilność materiałowa: ponad 300 rodzajów (m.in. metal, drewno, akryl, ceramika, szkło, skóra, tkaniny, folie)

Tryby pracy: druk płaski, druk rotacyjny, druk z rolki na folię, druk UV DTF

System pomiaru i pozycjonowania: podwójne lasery, wbudowana kamera, automatyczne poziomowanie dla druku rotacyjnego

Utrzymanie głowicy: system automatycznego czyszczenia JetClean™

Zabezpieczenia i certyfikaty: wewnętrzny układ aerodynamiczny, osłona izolacyjna UV (skuteczność >90%), certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego, atramenty z rygorystycznym certyfikatem GREENGUARD Gold

Oliwier Nytko 15.05.2026 06:50

