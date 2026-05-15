Borsuki przeszły poważny test. Wrzucili je na głęboką wodę

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana jest pierwszą jednostką w Wojsku Polskim, która otrzymała dumę polskiego przemysłu zbrojeniowego, czyli nowe pływające bojowe wozy piechoty Borsuk. Nasza armia zamówiła, póki co 111 tych pojazdów. Mają być one dostarczone do 2029 r.

To jednak kropla w morzu potrzeb, a umowa ramowa mówi o kupnie 1400 Borsuków w różnych wersjach, w tym wozów dowodzenia, zabezpieczenia technicznego czy dowodzenia.

Wielki test zakończony sukcesem

Póki co wojsko sprawdza w działaniu pierwsze dostarczone armii egzemplarze. Najnowszy test miał miejsce na terenie Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, gdzie znajduje się kilka akwenów, w tym jezioro Kępno.

To właśnie na wodach tego jeziora załogi miały pierwszy raz okazję pokonywać poważną przeszkodę wodną na pokładach Borsuków. W ćwiczeniu brały udział pojazdy 3 kompanii zmechanizowanej 1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Przed rozpoczęciem przeprawy wszyscy żołnierze przeszli szkolenie z warunków bezpieczeństwa i zachowania się na wodzie. W proces przygotowania żołnierzy do tego działania była także zaangażowana Huta Stalowa Wola, producent Borsuków. Dzień przed pokonywaniem przeszkody wodnej przeprowadziliśmy szereg czynności sprawdzających m.in. szczelność wozów, rozkładanie falochronu. Po wykonaniu wszystkich procedur na sucho byliśmy w pełni gotowi do działania na wodzie – powiedział Polsce Zbrojnej mjr Andrzej Seweryniak, dowódca 1 Batalionu Zmechanizowanego.

Borsuki musiały przepłynąć z jednego brzegu na drugi, mając do pokonania w sumie około 200 m. Maszyny wjeżdżały do wody bezpośrednio z lasu. BWP Borsuk porusza się w wodzie z prędkością 8 km/h.

Pojazdy były zabezpieczane przez łodzie saperskie i transporter pływający PTS. Asekuracja, choć niezbędna podczas manewrów, okazała się niepotrzebna. Borsuki poradziły sobie z jeziorem bez najmniejszego problemu. W poligonowym teście wzięło udział 14 maszyn z 3 kompanii zmechanizowanej.

BWP Borsuk to sukces polskiej myśli technologicznej i nowa jakość w 15. Brygadzie Zmechanizowanej. Na poligonie w Orzyszu pokazał pełnię swoich możliwości. Niewiele nowoczesnych bojowych wozów piechoty potrafi jednocześnie pływać i prowadzić skuteczny ogień. Borsuk zwiększa mobilność żołnierzy i daje przewagę na współczesnym polu walki. To właśnie w taki sprzęt inwestujemy dla bezpieczeństwa Polski - napisał w serwisie X Władysław Kosinaik - Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana kolejne Borsuki otrzyma jeszcze w tym roku. Huta Stalowa Wola podała, że ma to być nawet kilkadziesiąt pojazdów.

BWP Borsuk, nowoczesna pięść polskiego wojska

BWP Borsuk jest najważniejszym polskim programem pancernym ostatnich lat i następcą poradzieckich BWP-1, które od dekad pozostają w jednostkach zmechanizowanych. To konstrukcja opracowana przez konsorcjum z Hutą Stalowa Wola jako liderem, zaprojektowana z myślą o przewożeniu żołnierzy piechoty, wspieraniu ich ogniem oraz działaniu w terenie, w którym klasyczne kołowe transportery mają ograniczone możliwości.

Kluczową cechą Borsuka jest zachowanie pływalności w wariancie podstawowym, co w polskich warunkach geograficznych ma znaczenie nie tylko taktyczne, ale i operacyjne. Pojazd ma masę bojową ok. 28 ton, załogę trzyosobową i zabiera sześciu żołnierzy desantu.

Pod względem technicznym Borsuk należy do nowej generacji bojowych wozów piechoty. Pojazd ma ok. 7,6 m długości i 3,4 m szerokości, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM. Pozwala to uzyskać bardzo korzystny stosunek mocy do masy, istotny przy jeździe w trudnym terenie.

Producent podaje prędkość maksymalną 65 km/h na drogach utwardzonych oraz ok. 8 km/h podczas pływania.

Najważniejszym elementem bojowym Borsuka jest bezzałogowa wieża ZSSW-30, uzbrojona w armatę automatyczną Mk 44S Bushmaster II kal. 30 mm, sprzężony karabin maszynowy UKM-2000C kal. 7,62 mm oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Oznacza to, że pojazd nie jest jedynie taksówką dla piechoty, lecz pełnoprawnym środkiem walki zdolnym zwalczać cele lekko opancerzone, umocnienia, drony, a w sprzyjających warunkach także czołgi przeciwnika. Borsuk ma zapewniać ochronę przed ogniem broni strzeleckiej, granatnikami przeciwpancernymi i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, a jego wejście do służby jest jednym z kluczowych etapów wymiany przestarzałego sprzętu w Wojsku Polskim.

Bogdan Stech 15.05.2026 11:46

