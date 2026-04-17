Taniej niż najtaniej. Zobacz jak innowacyjna platforma samochodowa VEHIS zmienia polski rynek samochodowy

VEHIS to dziś jedyna platforma samochodowa w Polsce, która pozwala bezpiecznie i wygodnie sfinalizować nabycie samochodu, integrując przy tym technologie z realnymi działaniami. Dodatkowo VEHIS gwarantuje, że ostateczna cena każdego samochodu oferowanego przez platformę samochodową, jak i dostępnego na rynku jest niższa o 3 proc. Jak to możliwe? Już tłumaczę, ale musimy zacząć od początku, od samego procesu online.

Proces nabycia samochodu online w VEHIS jest wygodny

Portal vehis.pl umożliwia klientom nabycie samochodu w nowoczesny sposób, przy uwzględnieniu najnowszych technologii. Zaledwie kilka kroków dzieli rozpoczęcie wyszukiwania samochodu i finalizację transakcji. Pierwszym krokiem jest wybór interesującego nas samochodu. Dzięki zaawansowanym filtrom możemy precyzyjnie określić jakie parametry samochodu nas interesują. Filtrować można nie tylko pod kątem marki, modelu, silnika, ale również pod kątem finansowania, dobierając preferowane warunki, w tym długość okresu, wysokość raty itd. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie znaleźć najlepszą ofertę samochodu.

Następnym krokiem jest podanie danych kontaktowych i wybranie parametrów finansowania. Zaznaczamy czy ma to być nabycie prywatne czy firmowe wybieramy długość finansowania, wpłatę własną oraz wartość wykupu samochodu. Na bieżąco otrzymujemy informację o wysokości raty. Kolejnym krokiem jest wstępna kalkulacja oferty, podajemy dane niezbędne do zawarcia umowy. Następnie po wstępnej decyzji leasingowej zawieramy umowę w formie elektronicznej, z której można się bezkosztowo wycofać do momentu zlecenia rejestracji samochodu.

Jak tylko zdecydujemy się dokonać opłaty wstępnej, to wszelkie uciążliwe formalności związane z rejestracją samochodu we właściwych urzędach przejmuje VEHIS. Po tym wystarczy tylko wybrać preferowane miejsce odbioru samochodu. Platforma samochodowa VEHIS podkreśla, że cały proces online można zamknąć nawet w 24 godziny, co jest wynikiem ustanawiającym nowe standardy na rynku samochodowym.

Co ważne - cyfrowy proces nie wyklucza uczestnictwa człowieka - podczas procesu online gwarantowane jest pełne wsparcie doradców VEHIS.

Ostateczna cena każdego samochodu jest zawsze o 3 proc. niższa w procesie online

VEHIS oferuje szereg korzyści dla klientów, ale jedna jest zaskakująca. Ostateczna cena każdego samochodu finansowanego w procesie online w platformie samochodowej VEHIS jest o 3 proc. niższa. Reguła ta dotyczy nie tylko każdego samochodu dostępnego w ofercie platformy samochodowej VEHIS, ale każdego samochodu dostępnego na rynku. Co to oznacza? Jeżeli klienci udadzą się do salonu dealerskiego i tam znajdą wymarzony samochód, to jeżeli zdecydują się na finansowanie w procesie online w VEHIS, to również otrzymają ostateczną cenę samochodu niższą o 3 proc. Nie ma znaczenia czy jest to samochód nowy czy używany - cena ostateczna zawsze jest o 3 proc. niższa. Jedyny warunek, to skorzystanie z finansowania poprzez platformę samochodową VEHIS. To ukłon w stronę klientów, którzy nie dość, że przeszli wygodny i szybki proces online, to jeszcze samochód wyjdzie ich taniej niż najtaniej.

Platforma samochodowa VEHIS to kompleksowy pakiet usług i produktów

VEHIS nie jest wyłącznie platformą samochodów nowych i używanych. Oferuje pakiet usług, które obejmują wybór samochodu i finansowania, ubezpieczenie, ale również specjalistyczne wsparcie serwisowe w trakcie finansowania samochodu w VEHIS. Dzięki integracji tych usług w jeden pakiet klienci otrzymują wygodę, której nie mieliby, gdyby korzystali z usług kilku niezależnych firm. W przypadku VEHIS wszystkie usługi są dostępne z poziomu jednej platformy. Nie musicie szukać ubezpieczenia na własną ręką ani przejmować się wyborem warsztatów samochodowych. Zyskujecie spokój i oszczędzacie czas.

Asystent AI pomoże znaleźć najlepiej dopasowany samochód

Platforma samochodowa VEHIS oferuje wsparcie Asystenta AI. To absolutny wyróżnik na polskim rynku samochodowym. Rewolucjonizuje wyszukiwanie w sposób przyjazny dla użytkownika. W kilka sekund znajdzie najlepiej dopasowane oferty samochodów spośród ponad 17 tys. dostępnych na platformie samochodowej VEHIS. Jak to działa? Klienci nie muszą znać marki, modelu, ani szczegółów technicznych. Wystarczy, że swoimi słowami opiszą jakiego samochodu szukają, jak będą z niego korzystać, jaki napęd chcą mieć, jakim budżetem dysponują itd.

W praktyce można powiedzieć, że klienci wpiszą w odpowiednie okno: “szukam benzynowego kombi z automatyczną skrzynią biegów, na długie trasy dla 4-osobowej rodziny, warunek obowiązkowy hak, budżet do 150 tys. zł, a rata nie może być wyższa niż 2000 zł”, a po kilku sekundach dostanie wyniki, które idealnie pasują do jego wymagań. Szybkie, proste i naturalne. Asystent AI analizuje wszystkie oczekiwania i porównuje je z parametrami ogromnej bazy danych. To unikatowe rozwiązanie na polskim rynku, które w sposób intuicyjny pomaga wybrać samochód skrojony pod oczekiwania.

Asystent AI opiera się na Google Gemini w najnowszej wersji. Używa zarówno interfejsu tekstowego w formie chatu, jak i głosowego, który jest również dostępny na stronie internetowej. Asystent dobiera samochód na podstawie potrzeb użytkownika korzystając z kilku źródeł. Są to:

wewnętrzna baza wiedzy VEHIS, w tym artykuły, regulaminu i informację o firmie,

baza EuroTax,

stok VEHIS w autorskim systemie VASH (VEHIS AUTOOTIVE STOCK HUB)

Dzięki tak rozbudowanym źródłom informacji, Asystent AI jest w stanie dokładnie odpowiedzieć na konkretne potrzeby użytkowników.

Platforma samochodowa VEHIS umożliwia bezpłatne i wygodne dodanie ogłoszeń samochodów

Na portal vehis.pl klienci mogą bezpłatnie dodawać ogłoszenia samochodów. Proces dodawania ogłoszeń na platformę samochodową VEHIS upraszcza skanowanie kodów Aztec z dowodów rejestracyjnych.

Niektórzy myślą, że w dowodach rejestracyjnych znajdują się zwykłe kody QR. Nic bardziej mylnego, to wyspecjalizowany kod o nazwie Aztec. Zawiera najważniejsze informacje o samochodzie, a dzięki nowej funkcjonalności portalu vehis.pl, za jego pomocą można dodać ogłoszenie o sprzedaży samochodu. Wystarczy zeskanować kod Aztec z dowodu rejestracyjnego przy pomocy telefonu. Wszelkie dane techniczne są automatycznie uzupełniane w ciągu kilku sekund. Dzięki temu narzędziu dodawanie ogłoszeń na portal vehis.pl jest błyskawiczne i zmniejsza ryzyko błędów przy wpisywaniu danych technicznych. To unikalna funkcja, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Znacznie poszerza wybór samochodów dostępnych dla wszystkich klientów platformy samochodowej VEHIS.

To istotne zwiększenie oferty portalu vehis.pl Wcześniej nie było możliwości bezpłatnego dodawania ogłoszeń sprzedaży samochodu. Dzięki nowej funkcji można nabyć samochód nie tylko nowy lub poleasingowy, ale również od sąsiada, kolegi czy znajomego przedsiębiorcy, którzy postanowią wystawić swój samochód na portalu vehis.pl. To przełomowe rozwiązanie, które nie tylko poszerza ofertę platformy samochodowej VEHIS, ale również ułatwia klientom wygodne nabycie samochodu.

VEHIS nie idzie w kontrze do dealerów samochodowych, jest dla nich partnerem. Działa jako bezkosztowy kanał sprzedaży ich samochodów i ułatwia dotarcie do klientów w całej Polsce. Znacząco rozszerza to ich zasięg stacjonarny. Dodawanie ogłoszeń jest możliwe również przez dealerów, mają również możliwość zaoferowania swoim klientom finansowania samochodów za pośrednictwem VEHIS. To kanał sprzedażowy, który ułatwia dotarcie do nowych klientów.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak wyglądają wdrażane technologie i jak działa platforma samochodowa VEHIS, to zapraszam do obejrzenia wywiadu prezesa zarządu Grzegorza Tracza oraz Łukasza Nowickiego. Znajdziecie go poniżej.

Paweł Grabowski 17.04.2026 15:01

Lokowanie produktu : VEHIS

