Woda wypełni odkrywki w kopalni. Boją się, że zabraknie jej w rzece

W przyszłości pokopalniane tereny w okolicach Bełchatowa zamienią się w wielkie jezioro. Jego prognozowana maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 m, czyli o 70 m więcej niż głębokość jeziora Hańcza.

Podobne, choć nie tak spektakularne plany snuje się w Wielkopolsce. Woda ma zalać odkrywki po wygaszanym zespole elektrowni Pątnów Adamów Konin. Jak poinformowało Radio Łódź, stanie się to możliwe za sprawą wykorzystania nieczynnej od ok. 10 lat przepompowni w Ostrowie Warckim.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy woda z zalewu Jeziorsko zacznie zalewać odkrywki. Sam proces ma zająć kilkanaście lat.

Prowadzony jest remont urządzeń pompowni Miłkowice II w Ostrowie Warckim. Obecnie przy użyciu dźwigu są demontowane zasuwy, które zostaną przekazane do remontu. Pompownia stanowi też część składową układu chłodzenia dla CCGT Adamów. W przyszłości będzie służyła do zalewania odkrywek po KWB Adamów – przekazała Radiu Łódź Paulina Sakowska-Ludwiczak z Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.

Susza to problem w całym kraju

Zamiarom z niepokojem przyglądają się mieszkańcy i władze Uniejowa, miejscowości położonej w woj. łódzkim. W rozmowie z Radiem Łódź zwrócili uwagę, że poziom wody w Warcie już od lat jest niski. Wykorzystanie wody z zalewu Jeziorsko może tylko pogorszyć sytuację.

Rozgłośnia relacjonuje, że susza uderza w rolników, a z powodu braku wody plony są coraz słabsze. Lokalne stawy wysychają. Z informacji gminy wynika, że usychają też drzewa.

Mieszkańcy domagają się uregulowania sytuacji hydrologicznej w swojej okolicy i przywrócenia przepływu wody w małej, lokalnej rzece – relacjonuje rozgłośnia.

- Mamy bardzo suchy kwartał, jeden z najbardziej suchych, jakie zarejestrowano, także sytuacja jest dosyć napięta – powiedziała w rozmowie z TVP 3 Wrocław Karolina Wardzała, specjalista ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Lubin.

Adam Bednarek 19.04.2026 16:00

