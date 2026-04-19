Woda wypełni odkrywki w kopalni. Boją się, że zabraknie jej w rzece
Powstaną nowe jeziora, ale co z naszą wodą w rzece – pytają zaniepokojeni mieszkańcy.
W przyszłości pokopalniane tereny w okolicach Bełchatowa zamienią się w wielkie jezioro. Jego prognozowana maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 m, czyli o 70 m więcej niż głębokość jeziora Hańcza.
Podobne, choć nie tak spektakularne plany snuje się w Wielkopolsce. Woda ma zalać odkrywki po wygaszanym zespole elektrowni Pątnów Adamów Konin. Jak poinformowało Radio Łódź, stanie się to możliwe za sprawą wykorzystania nieczynnej od ok. 10 lat przepompowni w Ostrowie Warckim.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy woda z zalewu Jeziorsko zacznie zalewać odkrywki. Sam proces ma zająć kilkanaście lat.
Prowadzony jest remont urządzeń pompowni Miłkowice II w Ostrowie Warckim. Obecnie przy użyciu dźwigu są demontowane zasuwy, które zostaną przekazane do remontu. Pompownia stanowi też część składową układu chłodzenia dla CCGT Adamów. W przyszłości będzie służyła do zalewania odkrywek po KWB Adamów – przekazała Radiu Łódź Paulina Sakowska-Ludwiczak z Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.
Susza to problem w całym kraju
Zamiarom z niepokojem przyglądają się mieszkańcy i władze Uniejowa, miejscowości położonej w woj. łódzkim. W rozmowie z Radiem Łódź zwrócili uwagę, że poziom wody w Warcie już od lat jest niski. Wykorzystanie wody z zalewu Jeziorsko może tylko pogorszyć sytuację.
Rozgłośnia relacjonuje, że susza uderza w rolników, a z powodu braku wody plony są coraz słabsze. Lokalne stawy wysychają. Z informacji gminy wynika, że usychają też drzewa.
Mieszkańcy domagają się uregulowania sytuacji hydrologicznej w swojej okolicy i przywrócenia przepływu wody w małej, lokalnej rzece – relacjonuje rozgłośnia.
- Mamy bardzo suchy kwartał, jeden z najbardziej suchych, jakie zarejestrowano, także sytuacja jest dosyć napięta – powiedziała w rozmowie z TVP 3 Wrocław Karolina Wardzała, specjalista ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Lubin.