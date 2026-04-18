"Kosmiczne spodki" od lat niszczeją. Aż przykre, że dopiero teraz się za to biorą

O remoncie obserwatorium na Śnieżce mówi się od lat. Obiekt będący w kiepskim stanie technicznym pozostaje zamknięty od 2015 r. Wkrótce nadejść mają lepsze czasy. W końcu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB ogłosił przetarg na kompleksową przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce.

- To ważny moment dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce – nie ma wątpliwości Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Z jego wpisu dowiadujemy się, że zakres prac obejmie m.in. wymianę pokryć dachowych na wszystkich trzech dyskach oraz wzmocnienie konstrukcji, całkowitą wymianę systemów wewnętrznych i dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych oraz modernizację wnętrz, w tym przygotowanie dolnego dysku do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego dla turystów.

- Inwestycja nie należy do łatwych. Ze względu na status zabytku oraz warunki pogodowe panujące na szczycie, wykonawca będzie musiał zastosować niestandardowe rozwiązania techniczne pod nadzorem konserwatora – wyjaśnia Klimczak.

Szef resortu jest przekonany, że "to wielki krok w stronę przywrócenia jej pełnej funkcjonalności dla meteorologów oraz turystów".

Dyski imponują, nawet w nie najlepszym stanie technicznym

Skojarzenie z UFO jest nieprzypadkowe. Konstrukcja zaprojektowana przez prof. Witolda Lipińskiego poniekąd inspirowana jest kosmicznymi opowieściami. Jak sam przyznawał, "w latach pięćdziesiątych wiele mówiło się o niezidentyfikowanych pojazdach latających", a jego "zawsze fascynowały linie krzywe i kuliste przestrzenie". Dlatego zdecydował się na kształt talerzy. Budowę rozpoczęto w 1966 r., a prace zakończono w 1974 r. W teorii, bo poprawa " licznych niedoróbek" zajęła jeszcze dwa lata i po niezbędnych odbiorach obiekt otwarto ostatecznie w 1976 r.

Budowa nie była łatwa ze względu na warunki atmosferyczne. Bywały dni, kiedy nie dało się nic zrobić przez wiatr, mgły czy opady. Jak czytamy na stronie IMGW, ekipa budowlana dzień w dzień wędrowała z Karpacza na sam szczyt. Dopiero od 1970 roku mogła kwaterować w połowie drogi, w schronisku na Równi.

IMGW zwraca uwagę, że obserwatorium na Śnieżce, "z uwagi na nieprzerwany od 1880 roku ciąg pomiarowy", jest idealnym miejscem do analizy zmiany klimatu.

- Dane te są wyjątkowe, ponieważ szczyt Śnieżki pozbawiony jest zanieczyszczeń związanych z działalnością człowieka. Wokół same góry i natura – mówiła portalowi wroclaw.pl Emilia Szewczyk z IMGW-PIB.

Tym bardziej szkoda, że obiekt w ostatnich latach powodem do dumy był tylko ze względu na dawną przeszłość, niesamowitą wizję architekta i trud budowniczych. Głośniej było za to o brakach i problemach, np. związanymi z tym, że z toalet trzeba korzystać po czeskiej stronie. "Kiedy Polacy zrobią ten remont?!" - pieklili się Czesi, a nam faktycznie powinno być wstyd, że taki obiekt jest niezadbany.

Remont będzie na pewno niełatwym zadaniem, skoro wiatr mierzony na Śnieżce potrafi być "silniejszy od wiejącego na tej samej wysokości poza zasięgiem gór". Wszystko z powodu specyficznego ukształtowanie Karkonoszy, jak wyjaśnia IMGW. Sam minister infrastruktury zdaje sobie sprawę, że będzie to wymagający projekt, ale cel jest na pewno szczytny: przywrócić blask wyjątkowej budowli.

Adam Bednarek 18.04.2026 08:30

