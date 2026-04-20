Popularny Garmin za 1099 zł zamiast 1499. Przetrwa apokalipsę, bo zasila go słońce

Ze smart zegarkami wciąż mamy zasadniczy problem: rozładowują się zawsze w najgorszym możliwym momencie. Konieczność ich zdejmowania i podłączania do ładowarki jest odczuwalnie bardziej męcząca niż codzienne ładowanie smartfonu. Czujemy bowiem, że rozstajemy się z akcesorium, które powinno być stale na naszym nadgarstku.

Niektóre topowe smartwatche, jak Apple Watch, trzeba ładować praktycznie codziennie. Inne wytrzymują kilka dni z dala od kontaktu. Rekordziści potrafią działać nieprzerwanie nawet kilkanaście dni, ale zawsze jakimś kosztem. Na przykład brakiem trybu Always on Display albo ograniczeniem sensorów pomiarowych. Garmin rozwiązuje ten problem, tworząc smart zegarek, który poradzi sobie z większością apokaliptycznych scenariuszy.

Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition to zegarek, który przetrwa apokalipsę. Teraz jest tańszy o 400 zł

Wyróżnikiem modelu Instinct 2X Solar Tactical Edition jest funkcja zasilania bezpośrednio ze słońca, za pośrednictwem wbudowanego panelu fotowoltaicznego. Garmin potrzebuje trzech godzin kontaktu z promieniami słonecznymi dziennie (około 50 000 luksów), aby zachować pełną samowystarczalność energetyczną. Z kolei podczas bardziej nasłonecznionych dni budujemy nadpodaż energii, do wykorzystania podczas pochmurnej pogody.

Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition to największy i najlepiej doposażony model z serii Instinct. Posiada kopertę o wielkości aż 50 mm, ułatwiającą szybki odczyt danych np. podczas pracy fizycznej albo treningu. Monochromatyczny wyświetlacz MIP pozostaje czytelny w pełnym słońcu, do tego zużywa ułamek energii pożeranej przez panele AMOLED. Z kolei wielopasmowy GPS sprawia, że użytkownik zachowa kontakt z satelitami nawet na największych odludziach, jak dzikie ostępy z wysokimi lasami.

Z kolei dopisek Tactical Edition gwarantuje pakiet unikalnych rozwiązań, wykorzystywanych przez służby, formacje wojskowe, preppersów czy myśliwych. Stealth Mode odcina całą komunikację bezprzewodową oraz historię logów, dzięki czemu nasza pozycja jest nie do ustalenia. Kill Switch usuwa całą pamięć zegarka. Ekran może działać w trybie widoczności gogli noktowizyjnych, a Jumpmaster to profesjonalny kalkulator dla spadochroniarzy.

Garmin, ale tańszy? Forerunner 55 kosztuje teraz 588 zł i spisze się na początku sportowej drogi

Garmin Forerunner 55 to świetny smart zegarek na początek przygody z budowaniem kondycji. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o takich aktywnościach fizycznych jak chód, bieganie, pływanie, joga czy trening HIIT. Smartwatch Garmina liczy kroki, minuty intensywnej aktywności fizycznej, tętno oraz masę innych parametrów. Do tego posiada wbudowany moduł GPS, a także wyświetla powiadomienia ze smartfona.

Wyróżnikiem sportowych serii Garmina jest wbudowany trener-asystent, pomagający w postawieniu pierwszych, chwiejnych kroków w sportowym świecie. Narzędzie bierze pod uwagę indywidualne parametry użytkownika, dzięki czemu pierwsze treningi są dopasowane nie tylko do jego długofalowych celów, ale także możliwości oraz ograniczeń. Mając Forerunnera, entuzjaści amatorzy nie zrobią sobie krzywdy.

W świecie gier pudełkowy Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 ładnie staniał. W sam raz na premierę trybu VR

Microsoft Flight Simulator 2024 od kilku miesięcy jest dostępny na konsolach PS5. Port nie jest idealny, ale to na ten moment absolutnie najlepsza pozycja dla miłośników realistycznego latania. Do tego wykorzystuje dodatkową moc PlayStation 5 Pro, oferując naprawdę solidne wrażenia wizualne. Lot nad Tokio nieustannie zapiera dech w piersiach.

Za kilka dni MFS 2024 na PS5 doczeka się darmowej aktualizacji wprowadzającej tryb VR dla gogli PSVR2. Jako ich posiadacz, już nie mogę się doczekać. Jeśli sami także chcecie przetestować tę produkcję i posiadacie PS5, jest ku temu dobra okazja. Pudełkowy MFS 2024 doczekał się odczuwalnej obniżki w sieci Media Expert, zmniejszającego cenę z 329 do 289 zł. Mówimy o grze na nośniku, którą później możemy odsprzedać.

Szukasz promocji z innych kategorii? Bestsellerowy air fryer w końcu spadł poniżej 500 zł

Tefal Dual Easy Fry XXL to jedna z najchętniej wybieranych frytkownic beztłuszczowych w Polsce. Teraz jej cena spadła do poziomu 499 zł. To najniższa kwota z ostatniego miesiąca, przy której ten sprzęt można brać absolutnie w ciemno. I nie są to puste słowa. W sklepie Media Expert urządzenie zebrało już blisko 1200 opinii od klientów, wykręcając rezultat pięć na pięć gwiazdek.

Główny atut Tefal Dual Easy Fry XXL to dwie asymetryczne szuflady (duża na danie główne, mniejsza na dodatki), które mają nienagrzewające się rączki i bez problemu wrzucicie je do zmywarki. Dzięki potężnej mocy 2700 W oraz maksymalnej temperaturze 200 stopni pieczenie przebiega błyskawicznie, a cyrkulacja powietrza jest bezbłędna. Dodatkowo producent dorzuca darmową aplikację na iOS i Androida, która posłuży za bogatą bazę gotowych przepisów.

Szymon Radzewicz 20.04.2026 16:47

Lokowanie produktu : Media Expert

