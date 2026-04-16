Polskie miasto kupiło sobie las. Tanio nie było, ale i tak warto

Polskie miasta coraz bardziej się zalesiają – Kraków nie chce zostać w tyle, tylko napędza rywalizację. Pomoże w tym nowa inwestycja. Wyjątkowo pewna.

Adam Bednarek
W ramach prowadzonych negocjacji cenowych rozległy obszar 13 ha zakupiony został za kwotę 997 tys. zł – relacjonuje na swoich stronach Kraków. Nabyte od prywatnego inwestora działki to "w przeważającej części użytek leśny". W niewielkim zakresie obejmują inne użytki porośnięte drzewostanem, które w przyszłości mogą zostać formalnie przeklasyfikowane na las – opisuje miasto.

Na terenie dominują graby w wieku ok. 70 lat, a także jawory, lipy i dęby, które razem tworzą "zróżnicowany i atrakcyjny krajobraz leśny", jak zachwala Kraków.

fot. Jan Graczyński / krakow.pl

Zakup nowych działek pozwala na dopełnienie oraz powiększenie kompleksu publicznie dostępnych terenów leśnych, co ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców. Lasy w mieście pełnią kluczową rolę – wpływają na poprawę jakości powietrza, regulują mikroklimat, retencjonują wodę oraz stanowią przestrzeń wypoczynku i kontaktu z naturą – przypomina miasto na swojej stronie.

Dzięki inwestycji w przyszłości możliwe będzie powiększenie Parku Barycz. Póki co miasto jest na etapie wykonywania analiz przyrodniczych – botanicznej, zoologicznej, gleboznawczej, hydrologicznej oraz geomorfologicznej.

W Krakowie liczą, że teren stanie się kolejnym miejscem służącym "zarówno ochronie bioróżnorodności, jak i edukacji ekologicznej oraz rekreacji mieszkańców".

Miasta stają się coraz bardziej… leśne

Może się to wydawać nieco zaskakujące, bo każdy z nas pewnie zetknął się z przykładami sugerującymi, że miejska zieleń ma raczej pod górę niż z górki. Tymczasem liczby nie kłamią. Jak wynika z analizy portalu GetHome.pl na podstawie danych Geoportal.gov.pl, o której pod koniec marca pisał Serwis Samorządowy PAP, polskie miasta zwiększają powierzchnię lasów.

Największy przyrost powierzchni lasów odnotował Wrocław, gdzie ich powierzchnia wzrosła o 807 ha, czyli aż o 54 proc. – z ok. 1,5 tys. ha w 2020 roku do blisko 2,3 tys. ha w 2025 roku. Wzrostem chwalić może się też Poznań (o ok. 500 ha, czyli o 15 proc.) i właśnie Kraków, gdzie zdobyto ok. 250 ha. Przekłada się to na wzrost o 18 proc. Autorzy raportu zaznaczyli, że nikt nie poszedł na skróty i to poszerzanie możliwe było bez zmian granic administracyjnych miast.

Nawet w stolicy "mimo intensywnego rozwoju" powierzchnia lasów wzrosła o 13 ha i wynosi obecnie blisko 8 tys. ha. Udział lasów w powierzchni Warszawy wynosi 15 proc.

Pod tym względem palmę pierwszeństwa dzierży Zielona Góry – nazwa nie kłamie, lasy zajmują tam 55 proc. obszaru, zieleni faktycznie nie brakuje. Na drugim miejscu są Katowice z wynikiem 42 proc.

Lasy i... mikrolasy. Tak zazieleniają się miasta

W Katowicach nikt nie chce spoczywać na laurach. Pochwały pochwałami, ale trzeba dalej świecić przykładem, a nie zadowalać się już osiągniętymi rezultatami. Ostatnio miasto chwaliło się stawianiem na mikrolasy. Tworzone są w oparciu o metodę Miyawaki. To, jak opisywano na Górnym Śląsku, "innowacyjna technika zalesiania", która robi furorę na całym świecie.

Spodobała się też w Katowicach, bo jest szansą na to, aby nawet niewielkie tereny zostały przekształcone w "gęste, bioróżnorodne i szybko rosnące ekosystemy". Dowodem na to ma być katowicki rynek, gdzie mikrolas został zasadzony w miejscu zielonego skwerku pod koniec marca.

- Dzięki współpracy z Fundacją One More Tree zakładamy mikrolas w samym centrum naszego miasta, jednak planujemy, by takie zielone enklawy powstały w każdej katowickiej dzielnicy – ogłaszał pod koniec marca Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Włodarz Katowic podkreślił, że każde kolejne nasadzenie zieleni zrealizowane w przestrzeni miejskiej to inwestycja w zdrowie mieszkańców i bardziej odporne na zmiany klimatu miasto.

W powstających mikrolasach sadzonki umieszcza się bardzo blisko siebie - na metr kwadratowy przypada od 3 do nawet 5 roślin. W każdym z katowickich mikrolasów znajdzie się ok. 700 drzew. Jak wyjaśniało miasto, takie zagęszczenie naśladuje naturalne warunki panujące w dzikich lasach.

- Rośliny konkurują o światło i przestrzeń, co stymuluje ich szybki wzrost oraz rozwój systemów korzeniowych. Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie powstaje wielowarstwowy, stabilny i coraz bardziej samodzielny ekosystem – wyjaśniał Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

W katowickich mikrolasach wykorzystano rodzime gatunki drzew, najlepiej przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych. Wśród drzew liściastych to brzozy, dęby, klony, lipy oraz graby. Nasadzenia uzupełniają także gatunki iglaste – modrzew europejski i sosna czarna.

Zwrócono również uwagę, że powstające zielone enklawy w miejskich przestrzeniach będą schronieniem dla wielu gatunków owadów, ptaków i drobnych organizmów, które "w zurbanizowanej przestrzeni coraz trudniej znajdują miejsce do życia".

Mikrolasy sprawdzają się też w innych polskich miastach, m.in. w Gdańsku czy Wrocławiu. W rozmowie z wroclaw.pl dr Kasper Jakubowski, projektant wrocławskiego mikrolasu, tłumaczył, że mikrolasy sadzi się w miejscach problematycznych: przesuszonych miejskich glebach, gruzowiskach czy dawnych parkingach.

- Takie mikrointerwencje dobrze sprawdzają się na niewielkich powierzchniach, skrawkach terenu, przy nowych budynkach, gdzie nie chcemy instalować nawodnienia - wyjaśniał.

Mikrolas już w trzecim roku staje się "samograjem" i nie wymaga wielu zabiegów.

Musimy się w miastach przesunąć i zostawić więcej miejsca dla dzikiej przyrody obok trawników, klombów i rabat. Nic na tym nie stracimy, a tyle możemy zyskać - przekonywał dr Kasper Jakubowski.

Jak widać działać można na wiele sposobów – odkupując tereny i udostępniając je mieszkańcom, jak i wykorzystywać nawet niedużą przestrzeń w samym centrum czy innych częściach miasta, które nagle może stać się niemalże dzika. Wystarczą tylko chęci, by stawiać na zieleń.

Zdjęcie główne: Jan Graczyński / krakow.pl

16.04.2026 06:00
Tagi: ArchitekturalasyOchrona przyrodyOchrona środowiska
Najnowsze
21:21
Telefony z nowym typem pamięci. Genialny sposób na oszczędzanie RAM-u
Aktualizacja: 2026-04-15T21:21:35+02:00
20:06
Gry Xboxa na PlayStation i Steamie? W Microsofcie trwa walka o przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-15T20:06:20+02:00
19:18
Apple grozi Elonowi Muskowi. "X na wylocie z App Store"
Aktualizacja: 2026-04-15T19:18:33+02:00
18:42
Messenger nie działa. Trwa bardzo dziwna awaria
Aktualizacja: 2026-04-15T18:42:06+02:00
18:26
Intel rzuca wyzwanie tanim Radeonom i GeForce'om. I może to wygrać
Aktualizacja: 2026-04-15T18:26:42+02:00
17:58
To koniec abonamentu RTV. Od nowej opłaty nikt nie ucieknie 
Aktualizacja: 2026-04-15T17:58:55+02:00
17:14
Giganci uciekają przed kaucją. Rząd szykuje potężny cios
Aktualizacja: 2026-04-15T17:14:04+02:00
17:05
Tanie komputery z ogromnym ulepszeniem. Nvidia zrobi coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-04-15T17:05:15+02:00
16:23
Wartościowe dane są na wyciągnięcie ręki. Tak je znajdziesz
Aktualizacja: 2026-04-15T16:23:43+02:00
16:16
Za 299 zł Hama 7020 to sztos. Potrafi więcej od rywali i nie wygląda tandetnie - test
Aktualizacja: 2026-04-15T16:16:47+02:00
15:55
Apple znokautuje Androida. Nowy iPhone zmieni wszystko
Aktualizacja: 2026-04-15T15:55:07+02:00
15:32
Wiceprezes Microsoftu siadł i napisał apkę. Od razu ją pokochasz
Aktualizacja: 2026-04-15T15:32:16+02:00
15:08
Płatności kartą bez internetu. Gotówka w czasie wojny nie będzie potrzebna
Aktualizacja: 2026-04-15T15:08:14+02:00
14:33
W Krakowie ruszył projekt NATO. "Jasny cel: wyprzedzić wroga"
Aktualizacja: 2026-04-15T14:33:31+02:00
13:37
Będziemy w Polsce pracować nad 6G. Ale najpierw wybudujemy biuro
Aktualizacja: 2026-04-15T13:37:01+02:00
13:11
Niewidzialna bestia odsłania tajemnice. Takich zdjęć B-21 jeszcze nie widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-04-15T13:11:17+02:00
12:23
Mocna gra dostępna za darmo. Bierz i nie zastanawiaj się
Aktualizacja: 2026-04-15T12:23:58+02:00
12:14
Zapomnij o ChatGPT. Giganci hazardu budują własne modele AI
Aktualizacja: 2026-04-15T12:14:20+02:00
12:12
Żółty śnieg w Tatrach. Pustynia przyleciała do Polski
Aktualizacja: 2026-04-15T12:12:30+02:00
10:57
Butelkomat zamienili w kontener na śmieci. Polacy popełniają prosty błąd
Aktualizacja: 2026-04-15T10:57:55+02:00
