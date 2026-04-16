Wreszcie jest program lojalnościowy PKP Intercity. Zbierasz punkty, jedziesz za darmo

Ładowanie...

Ze zdziwieniem odnotowałem, że PKP Intercity nie ma programu lojalnościowego. To przywiązanie pasażerów do tego przewoźnika powinno być nagradzane, bo czasem ma znamiona syndromu sztokholmskiego. Wiecie, tu się pociąg spóźni, tam się go odwoła, a tu nie ma miejsca do siedzenia, bo w wyniku przyczyn niezależnych od przewoźnika doszło do zmiany składu. Skończmy jednak narzekanie, bo już 26 kwietnia rusza program lojalnościowy o pięknej nazwie moje IC.

Moje IC to program lojalnościowy PKP Intercity

Program dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu e-IC 2.0 oraz aplikacji PKP Intercity, którzy ukończyli 16 rok życia. Żeby przystąpić do programu, trzeba zalogować się na swoje konto i w formularzu rejestracyjnym podać dane: kraj zamieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość zamieszkania. Następnie akceptujemy regulamin i jesteśmy w programie. PKP Intercity zastrzega, że z programu można zrezygnować w dowolnej chwili, ale ponowne dołączenie będzie możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy.

W programie zdobywa się punkty. Ich podstawowym źródłem ma być zakup biletów na przejazdy krajowe. Za bilety dostaje się liczbę punktów równą czterokrotności ceny, którą zapłaciliśmy, a następnie zaokrągloną do liczby całkowitej zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wiem, że to brzmi skomplikowanie, więc służę przykładem. Za bilet relacji Lublin-Warszawa Centralna płace 51 zł. Za ten przejazd dostanę 204 punkty. Nieźle, co nie?

Dodatkowe punkty dostaje się za kilka rzeczy. PKP Intercity daje na start 250 punktów za samo dołączenie. Kolejne 250 punktów dostaje się w dniu urodzin, o ile podaliście swoją datę urodzenia. Dodatkowe 250 punktów otrzymacie w każdą rocznicę dołączenia do programu, wiecie taki prezent, a także za uznane reklamacje i zwroty. Przy formularzu rejestracji możecie otrzymać dodatkowe punkty, po 50 za każde uzupełnione pole:

preferowana kategoria pociągu,

preferowany sposób podróży,

główny cel podróży,

preferowana forma podróżowania,

data urodzenia.

Te punkty zdobywa się jednorazowo, więc sami podejmijcie decyzję czy chcecie wszystko zdradzać PKP Intercity. Są również punkty za odszkodowania, ale ich sposób naliczania jest tak magiczny, że nie idzie tego ogarnąć. W teorii liczba punktów będzie odpowiadać równowartości odszkodowania wyrażonej w złotych, powiększonej o dodatkowe 10 punktów procentowych. Niby prosto, ale jak zobaczycie przykład PKP, to w ogóle to się nie klei.

Odszkodowanie jest wypłacane, jeśli jego wartość wyniesie co najmniej 16 zł dla jednej osoby. W przypadku wyboru odszkodowania w formie punktów, do ustalenia zasadności jego przyznania stosuje się identyczny próg minimalny. Odszkodowanie w formie punktów przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy wartość należności przed doliczeniem 10 punktów procentowych, wyniesie co najmniej 16 zł.

Dobra, przejdźmy do zdecydowanie ważniejszej rzeczy.

Na co wymieniamy punkty zgromadzone w programie Moje IC

Zgromadzone punkty można wymienić na bilety na przejazdy krajowe, ale musicie mieć liczbę punktów wystarczającą do pokrycia całej ceny biletu. Nie można częściowo zapłacić punktami, a częściowo kartą czy inną formą płatności. Wartość jednego punktu to 1 grosz. Przekładając na ludzki: bilet relacji Lublin-Warszawa kosztuje 51 zł, więc potrzebuję 5100 punktów, żeby zapłacić za niego punktami. Punty są ważne 24 miesiące i w pierwszej kolejności zużywane te, które mają najkrótszy termin ważności.

Brzmi całkiem nieźle, ale żeby skorzystać z darmowego biletu trzeba naprawdę sporo jeździć.

Zdjęcie główne: Fotokon / Shutterstock

Paweł Grabowski 16.04.2026 05:55

Ładowanie...