Kraków zdziera krocie za 15 minut jazdy. Te ceny to już czysta kpina

Spojrzałem na czyste liczby, a te nie mają w zwyczaju kłamać. Ceny biletów w Krakowie i Warszawie obnażają głębokie różnice w zarządzaniu aglomeracją. Pokazują też zupełnie odmienne spojrzenie na to, jak ułatwiać życie osobom przebywającym w mieście – zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

15 minut stresu kontra 75 minut spokoju

W turystycznym Krakowie za równe 4 zł kupuję sobie zaledwie 15 minut jazdy. W godzinach szczytu często nie wystarcza to nawet na pokonanie kilku zatłoczonych skrzyżowań.

W Warszawie z kolei za zbliżoną kwotę 4,40 zł otrzymuję aż 75 minut swobodnej podróży. W tym pakiecie dostaję jeszcze dostęp do sprawnie działającego, podziemnego metra.

Ta różnica jest uderzająca. Trudno mi ją racjonalnie wytłumaczyć specyfiką lokalnego rynku czy gęstą topografią terenu. Kiedy za niemal identyczną kwotę w jednym miejscu dostaję kwadrans, a w drugim ponad godzinę spokoju, całkowicie zmienia to moje nawyki jako gościa:

Warszawa daje mi bezpieczny margines na nieplanowaną przesiadkę, utknięcie na czerwonych światłach czy drobną pomyłkę w trasie.

Kraków zmusza mnie do ciągłego, nerwowego zerkania na zegarek i modlenia się, by kierowca zdążył dojechać do celu przed upływem piętnastej minuty.

Transport publiczny nie powinien przypominać tykającej bomby, która odmierza koniec cierpliwości pasażera. Ma ułatwiać przemieszczanie się, a nie dokładać niepotrzebnego stresu.

Ty płacisz, miasto stoi w korku

Stolica Małopolski boryka się z klasycznymi bolączkami dużej metropolii. Obserwując to z boku, mam wrażenie, że każdego ranka są one sporym zaskoczeniem dla urzędników. Zatory drogowe to stały element lokalnego krajobrazu.

Do tego doliczam ciągłe remonty, skomplikowane objazdy, nagłe zwężenia jezdni i poczucie, że miasto nieustannie tkwi w fazie wielkiej przebudowy. Zamiast budować niezawodną alternatywę, magistrat wybiera najłatwiejszą drogę - podnoszenie opłat. Nawiasem pisząc, a potem się dziwią, że ktoś robi referendum.

Ucieczka do Ubera i paradoks smogu

Najgorsze w tym systemie jest to, że drogi bilet nie rozwiązuje żadnego problemu. Jeśli przejazd kosztuje sporo, a brakuje mu przewidywalności, zaczynam kalkulować, co wyjdzie mi taniej.

W efekcie to właśnie w Krakowie czuję się zmuszony do korzystania z Ubera lub własnego auta. Daje mi to przynajmniej złudzenie kontroli nad własnym czasem. Co dzieje się dalej? To proste równanie:

Naturalnie rośnie natężenie ruchu w mieście. Zwiększa się hałas pod oknami. Pogarsza się jakość wdychanego powietrza.

Władze miasta wyrażają wtedy w mediach ubolewanie nad powracającym smogiem. Zupełnie tak, jakby nie był on logicznym następstwem ich własnej polityki transportowej. Kiedy z powodu byle korka muszę dokupować kolejny bilet za 6 złotych, nagle okazuje się, że sensowniej jest zamówić przejazd w aplikacji, który podwiezie mnie wygodnie pod same drzwi.

Rachunek? Sami zobaczcie

Przyznam bez bicia: dzisiejsza Warszawa nie jest idealnym rajem. Doświadczyłem tam ścisku w metrze w godzinach szczytu, widziałem spóźnione autobusy na mostach i narzekałem na rozkopane arterie. Mimo tych wad tamtejszy system daje radę. Potrafi zaoferować o wiele więcej za ułamek krakowskiej ceny.

Zróbmy prosty rachunek z perspektywy pasażera:

W Krakowie, kupując bilet za 4 zł na 15 minut, płacę prawie 27 gr za każdą minutę jazdy w stresujących warunkach. 6 zł da ci dobrotliwe 30 minut albo jeden przejazd. Czyli 20 gr za minutę.

za każdą minutę jazdy w stresujących warunkach. 6 zł da ci dobrotliwe 30 minut albo jeden przejazd. Czyli W Warszawie bilet za 4,40 zł daje mi aż 75 minut, co oznacza, że minuta kosztuje mnie niecałe 6 gr.

To ponad trzy-czterokrotna przebitka cenowa. Brutalnie pokazuje ona, że stolica uważa transport za użyteczną usługę, a nie za maszynkę do łatania budżetowych dziur.

Kosztowne wizyty pod Wawelem

Ten absurdalny rozjazd cenowy dotyczy nie tylko krótkich przejazdów jednorazowych, z których jako przyjezdny korzystam najczęściej. Uderza też w opłaty za bilety dobowe i okresowe:

Krakowski bilet 24-godzinny kosztuje dziś równe 20 zł.

Warszawska dobówka to wydatek rzędu 15 zł.

Dlatego ten krakowski, piętnastominutowy bilet za 4 zł stał się dla mnie symbolem niewłaściwie ustalonych priorytetów. To dowód na to, jak miasto borykające się z problemami infrastrukturalnymi przerzuca koszty na pasażerów i przyjezdnych. Odwiedzając regularnie obie aglomeracje, widzę odmienne podejście do czasu i portfela. A moja wyrozumiałość dla takich rozwiązań ma swoje twarde, ekonomiczne granice.

Oliwier Nytko 22.04.2026 09:06

