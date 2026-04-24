4000 uczestników i jedno pytanie: czy Polska jest gotowa na zagrożenia

Już 25-26 maja 2026 r. w ZEN.COM Expo odbędzie się Kongres Bezpieczeństwo Polski – jedno z najważniejszych wydarzeń w kraju poświęconych strategicznym aspektom bezpieczeństwa państwa.

Rzeszów-Jasionka ponownie stanie się przestrzenią ogólnopolskiej debaty, gromadząc około 4000 uczestników, blisko 200 prelegentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, wojska, przemysłu i sektora nowych technologii.

W obliczu dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa, rosnącej liczby zagrożeń hybrydowych oraz znaczenia współpracy międzysektorowej, Kongres stanowi platformę wymiany doświadczeń i wypracowywania konkretnych rozwiązań wzmacniających odporność państwa. Jak podkreśla gen. bryg. dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, region Rzeszowa odgrywa dziś kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całego regionu.

Główne cele i tematyka wydarzenia

Kluczowe obszary tematyczne Kongresu Bezpieczeństwo Polski koncentrują się na najważniejszych wyzwaniach współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa, łącząc perspektywę strategiczną z praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań.

Jednym z głównych zagadnień będzie budowa odporności państwa w perspektywie długoterminowej, w tym bezpieczeństwo Polski do 2039 roku, wzmacnianie instytucji publicznych oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Równolegle omawiany będzie rozwój zdolności obronnych, w tym modernizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie operacji wielodomenowych w różnych środowiskach działania.

Istotną część programu stanowi cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej – od przeciwdziałania cyberatakom po wdrażanie nowoczesnych standardów, takich jak NIS2 i DORA. Ważnym elementem będzie również rozwój nowych technologii w przemyśle zbrojeniowym i biznesie, w tym zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologii dual-use. Program obejmuje także bezpieczeństwo infrastruktury i granic naszego kraju.

Integralnym uzupełnieniem wydarzenia będą ścieżki tematyczne Defence Horizon, poświęcona rozwojowi przemysłu obronnego i integracji systemów cywilno-wojskowych, oraz Smart City Forum, koncentrująca się na bezpieczeństwie miejskim i wykorzystaniu technologii takich jak 5G, IoT czy digital twin w zarządzaniu kryzysowym i budowie odporności miast. Jak podkreśla Konrad Gołota Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Kongres koncentruje się przede wszystkim na wypracowywaniu konkretnych działań i wdrażaniu praktycznych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo państwa.

Platforma współpracy i wymiany doświadczeń

Kongres Bezpieczeństwo Polski ma wyraźnie praktyczny charakter - jego celem jest nie tylko diagnoza wyzwań, ale przede wszystkim wypracowanie konkretnych rekomendacji i kierunków działań. Podczas wydarzenia odbędzie się Wielka Gala z finałem konkursów Diamentowe Tarcze oraz Smart City Awards, podczas której wyróżnione zostaną najważniejsze inicjatywy i projekty w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.

Szczegóły na stronie bezpieczenstwopolskie.pl/

Spider's Web jest patronem medialnym wydarzenia

24.04.2026 09:43
Najnowsze
9:30
Niedawno walczyli z węglem, ale właśnie odpuścili. Klimat znika z politycznej agendy
Aktualizacja: 2026-04-24T09:30:02+02:00
9:11
Rozmiar czy jakość? W telewizorach nie trzeba będzie wybierać
Aktualizacja: 2026-04-24T09:11:58+02:00
8:27
ChatGPT otrzymał aplikację Starbucksa. Gniot jak ich mało
Aktualizacja: 2026-04-24T08:27:32+02:00
7:50
Testowałem najlepszy odkurzacz poniżej 500 zł. Ta marka narobi szumu
Aktualizacja: 2026-04-24T07:50:49+02:00
7:42
Darmowy Xbox Game Pass w drodze. Dodadzą go wszędzie
Aktualizacja: 2026-04-24T07:42:42+02:00
7:00
Zbudujesz własne bagno. Shrek i Osioł trafiają na półki
Aktualizacja: 2026-04-24T07:00:00+02:00
6:22
Polskie Leopardy w akcji. Pokazały potężną siłę na zagranicznych piaskach
Aktualizacja: 2026-04-24T06:22:00+02:00
6:16
Koniec wielkiej zagadki fizyki. Rozwiali 60 lat wątpliwości
Aktualizacja: 2026-04-24T06:16:00+02:00
6:10
Rekordowa produkcja amunicji w Polsce. Bez niej działa to kupa złomu
Aktualizacja: 2026-04-24T06:10:00+02:00
6:05
Roje dronów zamiast żołnierzy. Era pilotów i czołgistów dobiega końca
Aktualizacja: 2026-04-24T06:05:00+02:00
6:00
Nowy król polowania. Czołg, który steruje dronami
Aktualizacja: 2026-04-24T06:00:00+02:00
5:47
Tańszy Xbox Game Pass to fatalne wieści. Odbije się czkawką
Aktualizacja: 2026-04-24T05:47:54+02:00
21:15
Organizmy z polskiego eksperymentu wpadły w szał. Zyskały tam "supermoce"
Aktualizacja: 2026-04-23T21:15:22+02:00
20:36
Tim Cook o swojej największej wpadce. "Myśleliśmy, że produkt jest gotowy"
Aktualizacja: 2026-04-23T20:36:20+02:00
20:23
Samsung zrobił niesamowity ekran. Zamieni telefon w kino
Aktualizacja: 2026-04-23T20:23:00+02:00
19:57
Jest sposób na tańsze zakupy w Biedronce. Oto co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2026-04-23T19:57:03+02:00
19:39
Galaxy A57 za 1399 zł w Play. Jeszcze niedawno kosztował ponad 2300 zł
Aktualizacja: 2026-04-23T19:39:15+02:00
19:20
Koniec myśliwców, jakie znamy. Powstanie coś potężniejszego
Aktualizacja: 2026-04-23T19:20:33+02:00
19:11
Wreszcie odsprzedasz bilet bez strachu. Koniec z szemranymi grupkami
Aktualizacja: 2026-04-23T19:11:09+02:00
18:56
Pokazali nagranie Ziemi z najnowszego iPhone'a. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-04-23T18:56:10+02:00