4000 uczestników i jedno pytanie: czy Polska jest gotowa na zagrożenia

Rzeszów-Jasionka ponownie stanie się przestrzenią ogólnopolskiej debaty, gromadząc około 4000 uczestników, blisko 200 prelegentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, wojska, przemysłu i sektora nowych technologii.

W obliczu dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa, rosnącej liczby zagrożeń hybrydowych oraz znaczenia współpracy międzysektorowej, Kongres stanowi platformę wymiany doświadczeń i wypracowywania konkretnych rozwiązań wzmacniających odporność państwa. Jak podkreśla gen. bryg. dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, region Rzeszowa odgrywa dziś kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całego regionu.

Główne cele i tematyka wydarzenia

Kluczowe obszary tematyczne Kongresu Bezpieczeństwo Polski koncentrują się na najważniejszych wyzwaniach współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa, łącząc perspektywę strategiczną z praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań.

Jednym z głównych zagadnień będzie budowa odporności państwa w perspektywie długoterminowej, w tym bezpieczeństwo Polski do 2039 roku, wzmacnianie instytucji publicznych oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Równolegle omawiany będzie rozwój zdolności obronnych, w tym modernizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie operacji wielodomenowych w różnych środowiskach działania.

Istotną część programu stanowi cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej – od przeciwdziałania cyberatakom po wdrażanie nowoczesnych standardów, takich jak NIS2 i DORA. Ważnym elementem będzie również rozwój nowych technologii w przemyśle zbrojeniowym i biznesie, w tym zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologii dual-use. Program obejmuje także bezpieczeństwo infrastruktury i granic naszego kraju.

Integralnym uzupełnieniem wydarzenia będą ścieżki tematyczne Defence Horizon, poświęcona rozwojowi przemysłu obronnego i integracji systemów cywilno-wojskowych, oraz Smart City Forum, koncentrująca się na bezpieczeństwie miejskim i wykorzystaniu technologii takich jak 5G, IoT czy digital twin w zarządzaniu kryzysowym i budowie odporności miast. Jak podkreśla Konrad Gołota Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Kongres koncentruje się przede wszystkim na wypracowywaniu konkretnych działań i wdrażaniu praktycznych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo państwa.

Platforma współpracy i wymiany doświadczeń

Kongres Bezpieczeństwo Polski ma wyraźnie praktyczny charakter - jego celem jest nie tylko diagnoza wyzwań, ale przede wszystkim wypracowanie konkretnych rekomendacji i kierunków działań. Podczas wydarzenia odbędzie się Wielka Gala z finałem konkursów Diamentowe Tarcze oraz Smart City Awards, podczas której wyróżnione zostaną najważniejsze inicjatywy i projekty w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.

Spiders Web 24.04.2026 09:43

