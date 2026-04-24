4000 uczestników i jedno pytanie: czy Polska jest gotowa na zagrożenia
Już 25-26 maja 2026 r. w ZEN.COM Expo odbędzie się Kongres Bezpieczeństwo Polski – jedno z najważniejszych wydarzeń w kraju poświęconych strategicznym aspektom bezpieczeństwa państwa.
Rzeszów-Jasionka ponownie stanie się przestrzenią ogólnopolskiej debaty, gromadząc około 4000 uczestników, blisko 200 prelegentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, wojska, przemysłu i sektora nowych technologii.
W obliczu dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa, rosnącej liczby zagrożeń hybrydowych oraz znaczenia współpracy międzysektorowej, Kongres stanowi platformę wymiany doświadczeń i wypracowywania konkretnych rozwiązań wzmacniających odporność państwa. Jak podkreśla gen. bryg. dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, region Rzeszowa odgrywa dziś kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całego regionu.
Główne cele i tematyka wydarzenia
Kluczowe obszary tematyczne Kongresu Bezpieczeństwo Polski koncentrują się na najważniejszych wyzwaniach współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa, łącząc perspektywę strategiczną z praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań.
Jednym z głównych zagadnień będzie budowa odporności państwa w perspektywie długoterminowej, w tym bezpieczeństwo Polski do 2039 roku, wzmacnianie instytucji publicznych oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Równolegle omawiany będzie rozwój zdolności obronnych, w tym modernizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie operacji wielodomenowych w różnych środowiskach działania.
Istotną część programu stanowi cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej – od przeciwdziałania cyberatakom po wdrażanie nowoczesnych standardów, takich jak NIS2 i DORA. Ważnym elementem będzie również rozwój nowych technologii w przemyśle zbrojeniowym i biznesie, w tym zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologii dual-use. Program obejmuje także bezpieczeństwo infrastruktury i granic naszego kraju.
Integralnym uzupełnieniem wydarzenia będą ścieżki tematyczne Defence Horizon, poświęcona rozwojowi przemysłu obronnego i integracji systemów cywilno-wojskowych, oraz Smart City Forum, koncentrująca się na bezpieczeństwie miejskim i wykorzystaniu technologii takich jak 5G, IoT czy digital twin w zarządzaniu kryzysowym i budowie odporności miast. Jak podkreśla Konrad Gołota Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Kongres koncentruje się przede wszystkim na wypracowywaniu konkretnych działań i wdrażaniu praktycznych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo państwa.
Platforma współpracy i wymiany doświadczeń
Kongres Bezpieczeństwo Polski ma wyraźnie praktyczny charakter - jego celem jest nie tylko diagnoza wyzwań, ale przede wszystkim wypracowanie konkretnych rekomendacji i kierunków działań. Podczas wydarzenia odbędzie się Wielka Gala z finałem konkursów Diamentowe Tarcze oraz Smart City Awards, podczas której wyróżnione zostaną najważniejsze inicjatywy i projekty w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.
