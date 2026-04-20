Znamy agendę 11. edycji Impactu. Największa taka impreza w Europie

Poznań ponownie stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskich wydarzeń technologiczno-gospodarczych. A to za sprawą konferencji Impact’26, która między 13 a 14 maja stanie się centrum dla 94 godzin debat, rozmów i wystąpień, rozłożonych na dziewięciu scenach i aż 25 ścieżkach tematycznych.

Jedno z największych wydarzeń technologiczno-gospodarczych w Europie wraca z rozmachem

Impact od lat buduje swoją pozycję jako platforma spotkań świata technologii, biznesu, polityki i kultury i tegoroczna edycja nie będzie tu wyjątkiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Daron Acemoğlu, Amal Clooney, Kristalina Georgieva, Scott Galloway, Olga Tokarczuk czy Justin Trudeau. Tak szeroki przekrój nazwisk nie jest przypadkowy - agenda została zaprojektowana jako próba uchwycenia momentu przesilenia, w którym przecinają się zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne.

Jednym z głównych wątków wydarzenia pozostaje geopolityka. Dyskusje obejmą pytania o przyszłość porządku międzynarodowego, relacje transatlantyckie oraz rosnącą rolę dezinformacji. Organizatorzy wyraźnie stawiają na konkret zamiast ogólników - program zakłada rozmowy o realnych mechanizmach wpływu i o tym, kto dziś faktycznie pisze reguły gry geopolitycznej. Najważniejszym punktem tej części programu ma być wystąpienie Justina Trudeau, który ma mówić o przywództwie w warunkach narastającej niepewności.

Gospodarka to kolejny ważny punkt w agendzie impact '26. Debaty tego bloku tematycznego skupią się na spowalniającym wzroście, presji inflacyjnej i pozycji Europy w globalnym wyścigu konkurencyjnym. Na scenie pojawią się przedstawiciele instytucji finansowych, regulatorzy i liderzy biznesu, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie o kierunek zmian w najbliższych latach. Uczestnicy tej części wydarzenia nie powinni przegapić dyskusji o przyszłości e-commerce z udziałem Rafała Brzoski i Marcina Kuśmierza.

Technologia pozostaje jednym z fundamentów agendy impact '26, choć w ujęciu znacznie szerszym niż tylko innowacje produktowe. W centrum uwagi znalazła się sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo.

Perłą w koronie bloku technologicznego będzie wystąpienie Darona Acemoğlu, które ma dotyczyć napięcia między wzrostem a redystrybucją w świecie zdominowanym przez algorytmy. Natomiast kolejne debaty połączą temat AI z pytaniami o prawa człowieka, odpowiedzialność instytucji i granice nowoczesności.

Istotnym filarem agendy jest bezpieczeństwo - zarówno w wymiarze cyfrowym, jak i geopolitycznym. Organizatorzy zwracają uwagę na rosnące znaczenie cyberprzestrzeni jako pola konfliktu oraz konieczność budowania odporności państw i infrastruktury. W programie przygotowanym przez Fundację Impact znalazły się rozmowy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji i funkcjonowaniu instytucji w warunkach permanentnego kryzysu.

Impact od kilku lat konsekwentnie poszerza zakres dyskusji o sztukę i literaturę jako narzędzia interpretacji rzeczywistości, czego efektem jest specjalny blok tematyczny poświęcony kulturze. W tegorocznej edycji na scenie impact będą gościć m.in. Jeff Koons i Olga Tokarczuk, a program uzupełnią specjalne strefy artystyczne przygotowane we współpracy z instytucjami kultury.

Agenda obejmuje również zdrowie, relacje społeczne i kondycję psychiczną. Swoje miejsce znalazły obszary tematyczne takie jak długowieczność, epigenetyka, wpływ technologii na psychikę czy sport. Organizatorzy wyraźnie sygnalizują, że rozmowa o przyszłości nie może ograniczać się do systemów i modeli ekonomicznych.

Impact pozostaje wydarzeniem, które przekracza ramy jednej branży. Od 2016 roku konferencja konsekwentnie rozwija formułę łączącą różne środowiska i perspektywy. W 2025 roku przyciągnęła około 6 tys. uczestników i ponad 650 prelegentów. Tegoroczna edycja zapowiada się jako kolejny krok w kierunku jeszcze większej skali i jeszcze szerszego zakresu tematycznego.

Pełna agenda i bilety dostępne są na stronie wydarzenia: impactcee.com.

Artykuł w ramach patronatu medialnego Impact'26





Malwina Kuśmierek 20.04.2026 08:00

