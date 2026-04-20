  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Znamy agendę 11. edycji Impactu. Największa taka impreza w Europie

Patronat medialny

94 godziny wystąpień, dziewięć scen i dziesiątki tematów - organizatorzy Impact odsłaniają szczegóły 11. edycji wydarzenia.

Malwina Kuśmierek
Impact 2026

Poznań ponownie stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskich wydarzeń technologiczno-gospodarczych. A to za sprawą konferencji Impact’26, która między 13 a 14 maja stanie się centrum dla 94 godzin debat, rozmów i wystąpień, rozłożonych na dziewięciu scenach i aż 25 ścieżkach tematycznych.

Jedno z największych wydarzeń technologiczno-gospodarczych w Europie wraca z rozmachem

Impact od lat buduje swoją pozycję jako platforma spotkań świata technologii, biznesu, polityki i kultury i tegoroczna edycja nie będzie tu wyjątkiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Daron Acemoğlu, Amal Clooney, Kristalina Georgieva, Scott Galloway, Olga Tokarczuk czy Justin Trudeau. Tak szeroki przekrój nazwisk nie jest przypadkowy - agenda została zaprojektowana jako próba uchwycenia momentu przesilenia, w którym przecinają się zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne.

Jednym z głównych wątków wydarzenia pozostaje geopolityka. Dyskusje obejmą pytania o przyszłość porządku międzynarodowego, relacje transatlantyckie oraz rosnącą rolę dezinformacji. Organizatorzy wyraźnie stawiają na konkret zamiast ogólników - program zakłada rozmowy o realnych mechanizmach wpływu i o tym, kto dziś faktycznie pisze reguły gry geopolitycznej. Najważniejszym punktem tej części programu ma być wystąpienie Justina Trudeau, który ma mówić o przywództwie w warunkach narastającej niepewności.

Gospodarka to kolejny ważny punkt w agendzie impact '26. Debaty tego bloku tematycznego skupią się na spowalniającym wzroście, presji inflacyjnej i pozycji Europy w globalnym wyścigu konkurencyjnym. Na scenie pojawią się przedstawiciele instytucji finansowych, regulatorzy i liderzy biznesu, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie o kierunek zmian w najbliższych latach. Uczestnicy tej części wydarzenia nie powinni przegapić dyskusji o przyszłości e-commerce z udziałem Rafała Brzoski i Marcina Kuśmierza.

Technologia pozostaje jednym z fundamentów agendy impact '26, choć w ujęciu znacznie szerszym niż tylko innowacje produktowe. W centrum uwagi znalazła się sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo.

Perłą w koronie bloku technologicznego będzie wystąpienie Darona Acemoğlu, które ma dotyczyć napięcia między wzrostem a redystrybucją w świecie zdominowanym przez algorytmy. Natomiast kolejne debaty połączą temat AI z pytaniami o prawa człowieka, odpowiedzialność instytucji i granice nowoczesności.

Istotnym filarem agendy jest bezpieczeństwo - zarówno w wymiarze cyfrowym, jak i geopolitycznym. Organizatorzy zwracają uwagę na rosnące znaczenie cyberprzestrzeni jako pola konfliktu oraz konieczność budowania odporności państw i infrastruktury. W programie przygotowanym przez Fundację Impact znalazły się rozmowy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji i funkcjonowaniu instytucji w warunkach permanentnego kryzysu.

Impact od kilku lat konsekwentnie poszerza zakres dyskusji o sztukę i literaturę jako narzędzia interpretacji rzeczywistości, czego efektem jest specjalny blok tematyczny poświęcony kulturze. W tegorocznej edycji na scenie impact będą gościć m.in. Jeff Koons i Olga Tokarczuk, a program uzupełnią specjalne strefy artystyczne przygotowane we współpracy z instytucjami kultury.

Agenda obejmuje również zdrowie, relacje społeczne i kondycję psychiczną. Swoje miejsce znalazły obszary tematyczne takie jak długowieczność, epigenetyka, wpływ technologii na psychikę czy sport. Organizatorzy wyraźnie sygnalizują, że rozmowa o przyszłości nie może ograniczać się do systemów i modeli ekonomicznych.

Impact pozostaje wydarzeniem, które przekracza ramy jednej branży. Od 2016 roku konferencja konsekwentnie rozwija formułę łączącą różne środowiska i perspektywy. W 2025 roku przyciągnęła około 6 tys. uczestników i ponad 650 prelegentów. Tegoroczna edycja zapowiada się jako kolejny krok w kierunku jeszcze większej skali i jeszcze szerszego zakresu tematycznego.

Pełna agenda i bilety dostępne są na stronie wydarzenia: impactcee.com.

Artykuł w ramach patronatu medialnego Impact’26

Malwina Kuśmierek
20.04.2026 08:00
Patronat medialny
Tagi: konferencja
Najnowsze
8:00
Aktualizacja: 2026-04-20T08:00:35+02:00
7:00
iPhone ostatecznie zamieni się w Androida. Przesądzone
Aktualizacja: 2026-04-20T07:00:00+02:00
6:30
Apple szykuje największą zmianę od lat. Fani zwątpili, że kiedykolwiek nastąpi
Aktualizacja: 2026-04-20T06:30:00+02:00
6:15
mSzyfr to polski niszczyciel WhatsAppa. Wiemy, kiedy zadebiutuje
Aktualizacja: 2026-04-20T06:15:00+02:00
6:10
Mozilla uderza w big techy. Ruch, który może zaboleć największych graczy
Aktualizacja: 2026-04-20T06:10:00+02:00
6:00
Sprawdziłem tani smartfon z pełną klawiaturą. Piekielnie trudne wyzwanie
Aktualizacja: 2026-04-20T06:00:11+02:00
6:00
Odkryli moment krytyczny gwiazd. Od niego zależy los planet
Aktualizacja: 2026-04-20T06:00:00+02:00
18:30
To już nie są żarty. Iran właśnie wydał wyrok na światowy handel
Aktualizacja: 2026-04-19T18:30:34+02:00
16:20
Tylko koni żal. Będą ciągle wjeżdżać na Morskie Oko
Aktualizacja: 2026-04-19T16:20:00+02:00
16:10
Nie możesz odzyskać kaucji? Ministerstwo apeluje: nie odpuszczajcie
Aktualizacja: 2026-04-19T16:10:00+02:00
16:00
Woda wypełni odkrywki w kopalni. Boją się, że zabraknie jej w rzece
Aktualizacja: 2026-04-19T16:00:00+02:00
9:30
Ta kamera widzi wszystko i goni słonce. Baseus X1 Pro - test
Aktualizacja: 2026-04-19T09:30:00+02:00
9:15
Nowy telefon Trumpa wygląda jak wygenerowany przez AI. Brak słów
Aktualizacja: 2026-04-19T09:15:00+02:00
9:00
Zarodek ujawnił tajemnicę przetrwania po wielkim wymieraniu. "Przełom"
Aktualizacja: 2026-04-19T09:00:00+02:00
8:45
Żołnierze nie będą już potrzebni? Ukraina spina nowy model walki
Aktualizacja: 2026-04-19T08:45:00+02:00
8:30
Zbadali pył prosto z orbity. Obcy materiał wciąż ewoluuje
Aktualizacja: 2026-04-19T08:30:00+02:00
8:15
Pędzi przez kosmos z ogromną siłą. "Odkryli potwora"
Aktualizacja: 2026-04-19T08:15:00+02:00
8:00
Polak po leki idzie do internetu. Na szczęście nie po wszystkie może
Aktualizacja: 2026-04-19T08:00:00+02:00
7:45
Dadzą milion dolarów za zmianę przeglądarki. Oszaleli
Aktualizacja: 2026-04-19T07:45:00+02:00
7:30
Zrobili wirtualny Wszechświat. Można usłyszeć początek czasu
Aktualizacja: 2026-04-19T07:30:00+02:00