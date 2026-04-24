Robisz 130 km z pashaBiceps, potem grasz w CS-a. Efekt? PC z RTX 50 za mniej niż 4 tysie

Jedna z ikon polskiego esportu – pashaBiceps – zorganizowała w miniony weekend unikalną rowerową ustawkę. Entuzjaści sportu mieli do przejechania 65 km z Warszawy do Nasielska. Tam czekała na nich wypasiona strefa turniejowa z gamingowymi PC od HIRO, gdzie rozegrano 10 pojedynków 5v5 oraz kilka pokazowych starć 1v1 z samym Pashą. Następnie rowerzyści ruszyli w drogę powrotną do stolicy, wykręcając kolejne 65 km.

Imponujące jest to, że mimo kameralnego charakteru wydarzenia, Papito udało się zgromadzić tłum

Social ride był organizowany wyłącznie na Stravie i w mediach społecznościowych. Mimo tego do długiej, 130-kilometrowej wyprawy przystąpiło ponad 120 pełnoletnich śmiałków. Gravele, trekkingi, szosówki – zróżnicowana reprezentacja dopisała. Wszystko oddolnie, w pełni za darmo, ze wsparciem zaprzyjaźnionych marek takich jak HIRO.

Strefa gamingowa z komputerami HIRO czekająca na rowerzystów

Co warte podkreślenia, ta kameralna rowerowa ustawka została zorganizowana na naprawdę profesjonalnym poziomie. Uczestników podzielono na trzy grupy w oparciu o średnie tempo, a każda z nich miała swojego lidera. Organizator zadbał też o samochód serwisowy ratujący kolarzy dętką czy kluczami, a także bananami, żelkami. Całość uwiecznił profesjonalny fotograf, aby uczestnicy mieli pamiątkę na całe życie.

Trudno o lepszy przykład na to, że jest ogromny głód wydarzeń, które łączą świat sportu oraz esportu w unikalną, hybrydową całość. PashaBiceps jest tego świadomy, organizując z partnerami takimi jak HIRO inicjatywy pokroju Pasha Gaming Camp, gdzie gracze trenują sztuki walki, chodzą po górach, biegają czy jeżdżą na rowerze, później łapiąc oddech przy CS-ie. Najbliższy obóz o charakterze sportowym startuje 6 maja w Tatrach. We wrześniu na Mazurach ponownie marka HIRO pojawi się jako partner technologiczny obozu esportowo-sportowego, gdzie zaprezentujemy flotę 30 PC dla graczy.

Z okazji pokonania 130 km HIRO odpala rabaty na gamingowe PC oraz laptopy. Można oszczędzić do 500 zł

Tym razem pod cenowe cięcia trafiły stacjonarne komputery, laptopy oraz akcesoria. W tym miejscu znajdziecie pełną listę produktów objętych promocją, ja z kolei wybrałem trzy warte rozważenia oferty z różnych przedziałów cenowych. Na liscie produktów są między innymi PC, które w konfiguracji zaprezentowanej na ustawce rowerowej Pashy można było cały dzień testować. Łączenie esportu i sportu to motyw przewodni nowych wyprzedaży z cyklu HIRO DAYS.



Gwiazdą HIRO DAYS jest właśnie PC by Pasha Gaming Camp. Na takich PC grali uczestnicy podczas ustawki rowerowej

HIRO PC by Pasha Gaming Camp jest teraz tańszy o 300 zł. Dzięki temu w cenie 5479 zł otrzymujemy jednostkę z kartą graficzną GeForce RTX 5060 8 GB, procesorem Intel Core i5 14400F, 32 GB RAM oraz 1 TB SSD. Bardzo przyjemna konfiguracja pod sieciowe rozgrywki w CS-a, Valoranta albo Marathona.

Z kartą GeForce RTX 5060, użytkownicy mogą eksperymentować z grami w najpiękniejszym, realistycznym wydaniu wspartym technologią ray tracing. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym jest niezwykle obciążające dla podzespołów, ale dedykowane rdzenie w karcie RTX 5060 pozwalają się cieszyć dodatkową głębią światłocienia, zachowując odpowiednią płynność rozgrywki. Dlatego wielu graczy marzy o takim GPU.

CPU: Intel Core i5 14400F

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 32 GB

SSD: 1 TB

Cena: 5479 zł

Dzięki HIRO DAYS można zdobyć komputer z kartą GeForce RTX 50 poniżej 4000 zł.

NTT GAME PRO to bratnia marka HIRO. W przystępnym budżecie otrzymamy tu komputer z procesorem Ryzen 5 5500, 16 GB RAM oraz kartą graficzną GeForce RTX 5050 8 GB. To świetna brama do gamingu na wypasie. Dzięki karcie graficznej z rodziny RTX 50 uzyskujemy dostęp do wszystkich najnowszych funkcji dla graczy, z pakietem narzędzi DLSS 4.5 na czele. Dzięki DLSS nawet bardziej wymagające gry, potrzebujące droższych komponentów, można zoptymalizować, aby działały z odpowiednią płynnością. To zasługa generatora klatek oraz upscalera.

W cenie 3969 zł użytkownik dostaje aż 1 TB SSD na dane, co stanowi przyjemny wyróżnik na ekonomicznej półce. Zazwyczaj w kwocie do czterech tysięcy zł możemy liczyć na połowę tej pojemności. Warto też zwrócić uwagę na to, że w PC znajduje się karta RTX 5050 z 8 GB VRAM. To więcej niż oferuje najtańszy wariant GPU z zaledwie 6 GB. Trzeba dodać, że na komputerze działa preinstalowany system Windows 11 Home, co w przypadku jednostek w tej kategorii cenowej nie zawsze jest standardem.

CPU: AMD Ryzen 5 5500

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

RAM: 16 GB

SSD: 1 TB

Cena: 3969 zł

Coś mocniejszego? HIRO Aurora to najtańszy PC z GeForce RTX 5070 w ramach promocji

Dzięki rabatowi wynoszącemu 300 zł, HIRO Aurora to najtańsza stacjonarna jednostka z kartą GeForce RTX 5070 12 GB. Właśnie to GPU jest wskazywane przez wielu wymagających graczy jako złoty środek między absurdalną mocą a akceptowalnym kosztem zakupu. Inne elementy Aurory to procesor Intel Core Ultra 5 225F, obfite 32 GB RAM oraz 1 TB SSD. Solidna, zrównoważona specyfikacja.

Dysponując kartą taką jak RTX 5070, wszystkie najnowsze gry można renderować natywnie, bez wsparcia DLSS, ciesząc się zadowalającą płynnością w 60+ klatkach na sekundę. Z kolei 12 GB VRAM to dla gracza komfortowy zapas pamięci wideo, pozwalający grać z najlepszą możliwą oprawą wykorzystującą path tracing – rozwinięcie technologii ray tracing, gwarantujące ostre jak brzytwa odbicia oraz śledzenie większej liczby załamań światła. Efekt wizualny jest palce lizać.

CPU: Intel Core Ultra 5 225F

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB

RAM: 32 GB

SSD: 1 TB

Cena: 8539 zł

W trakcie HIRO DAYS: PC by Pasha Gaming Camp obniżamy cenę także laptopów gamingowych z kartami RTX 50 oraz akcesoriów

Dzięki nowym rabatom laptop z kartą graficzną z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 można kupić już od 5289 zł. Warto dodać, że wszystkie notebooki marki HIRO oferują mechaniczne klawiatury z podświetleniem, panele odświeżaniem na poziomie co najmniej 144 Hz oraz obudowy ze stopów metali. Nie ma więc mowy o efekcie budżetowego, taniego notebooka. Pełną listę wszystkich laptopów w promocji znajdziecie w tym miejscu, podobnie jak gamingowych akcesoriów z rabatem -30%.

Wyprzedaż HIRO DAYS: PC by Pasha Gaming Camp potrwa do 26 kwietnia. Każdy komputer stacjonarny oraz laptop jest testowany przez HIRO w długim, 24-godzinnym procesie, potwierdzonym dokumentacją podpisaną przez serwisanta. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że kupiona jednostka działa jak należy, także pod dużym obciążeniem podzespołów.

Szymon Radzewicz 24.04.2026 13:00

Lokowanie produktu : HIRO

