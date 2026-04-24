Gwiazda Barcelony nową twarzą realme. Piłkarz promuje smartfony

Coraz częściej znane twarze promują sprzęt technologiczny. To rosnące zjawisko przynosi korzyści całej branży, ponieważ ułatwia wprowadzanie innowacji do głównego nurtu. Nie każdy konsument szczegółowo analizuje specyfikację podzespołów. Rozpoznawalny ambasador potrafi skutecznie zwrócić uwagę na codzienne, namacalne zalety płynące z użytkowania konkretnego urządzenia.

Rynkowi giganci mają ułatwione zadanie. Ten Apple mocno ugruntował już swój status, a Samsung również dysponuje potężną bazą stałych klientów. Z kolei dla nieco mniejszych graczy, takich jak realme, angażowanie popularnych postaci stanowi rozsądny krok.

Taka strategia daje szansę na przebicie się przez komunikacyjny szum i dotarcie do osób, które w innej sytuacji zignorowałyby dany produkt, choć ten realnie odpowiada ich potrzebom. W efekcie rynek zyskuje na różnorodności, a elektronika użytkowa pozbywa się łatki towaru przeznaczonego wyłącznie dla entuzjastów.

Piłkarski talent w świecie urządzeń mobilnych

Raphinha, aktualnie występujący w FC Barcelonie oraz reprezentacji Brazylii, rozpoczyna współpracę z realme. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, jest to największy jak dotąd krok realme w świecie futbolu.

Decyzja ta stanowi jasny sygnał, że marka planuje mocniej wspierać kulturę topowej europejskiej piłki nożnej. Producent szuka nowych dróg komunikacji, łącząc rozwiązania technologiczne ze sportowym duchem.

Wybór zawodnika opiera się nie tylko na jego boiskowych atutach - szybkości, kreatywności i zdolności do samodzielnego rozstrzygania losów meczów.

Jestem zachwycony, że mogę dołączyć do realme w tak wyjątkowym dla futbolu momencie.

Łączy nas ta sama energia: więź z nowym pokoleniem, które żyje tym sportem z pasją,

autentycznością i bez ograniczeń. Wiem, że przed fanami wiele inspirujących wydarzeń, i jestem

dumny, że mogę być częścią tej historii - powiedział Raphinha.

Raphinha ma odzwierciedlać autentyczność i determinację, czyli wartości stanowiące integralną część DNA chińskiego producenta. Piłkarz, który swoją karierę zaczynał w brazylijskim Avaí Futebol Clube, regularnie:

angażuje się w projekty społeczne i inicjatywy skierowane bezpośrednio do młodzieży,

skupia swoją uwagę na działaniach zwiększających szanse osób w trudniejszej sytuacji życiowej,

wyznaje poglądy spójne z filozofią realme, które od lat stawia na wspieranie młodych twórców.

Sam zawodnik nie ukrywa zadowolenia z podjętej współpracy i traktuje ją jako dołączenie do technologicznego świata w wyjątkowym dla futbolu momencie. Raphinha zaznacza, że łączy go z marką wspólna energia i podejście do budowania relacji z nowym pokoleniem kibiców - grupą, która podchodzi do sportu z autentycznością, ogromną pasją i bez ograniczeń.

Nadchodzące kampanie i nowa koncepcja kreatywna

Teraz rusza kampania „Make it Raphinha. Make it realme”. Koncepcja tej akcji mocno czerpie z idei tak zwanej „przepowiedni R”. Slogan bezpośrednio nawiązuje do piłkarskich legend takich jak Ronaldo, Romário czy Pelé.

Partnerstwo zaowocuje szeregiem działań, w ramach których Raphinha będzie promował najnowsze urządzenia mobilne producenta. Należą do nich:

realme 16 5G - model wyposażony w aparat 50 MP LumaColor z sensorem Sony oraz nową konstrukcję określaną jako Air Design,

smartfony z serii 16 Pro - wydajniejsze urządzenia uzupełniające debiutujące portfolio.

I tak, współpraca z piłkarzem tej klasy wpisuje się w założenia zapoczątkowane podczas rebrandingu w 2024 r. i wprowadzenia hasła „Make it real”. realme zapowiada, że to krok, który ma rozpocząć nowy rozdział w historii firmy, zbliżyć markę do młodszych konsumentów i zaoferować im sprawdzone technologie dostarczające klarownych, namacalnych korzyści w codziennym życiu.

Oliwier Nytko 24.04.2026 16:01

